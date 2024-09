VINYL: Bloodsport Original Motion Picture Soundtrack

HQ

Fantes det noe mer herlig i oppveksten enn å bla gjennom VHS-kassettene i den lokale videobutikken? Hyller fylt med rariteter, en orgie av absurditet og omslag som fortryllet tankene dine. På mange måter var det en opplevelse som å gå med bind for øynene gjennom et minefelt - noe som enten kunne ende i katastrofe eller et rent mirakel.

For noen ganger skjedde det, og hvis du var så heldig å oppleve Bloodsport i barndommen vet du nøyaktig hva jeg snakker om. Tøffe karer som banker livskiten ut av hverandre, med en toppoljet Jean-Claude Van Damme i toppform. Kort sagt, det er en film som trigger nostalgi som ingenting annet, og de viscerale scenene har kommet til å definere en hel sjanger.

Men det er ikke bare brutaliteten og de intense kampene som har gjort Bloodsport så minneverdig. Nei, her spilte lydsporet en like stor rolle, en minneverdig fanfavoritt gjennomsyret av synth-wave og komponert av Paul Hertzog. En tidskapsel av ypperste klasse som Waxwork Records har foreviget på vinyl, dekorert i blodrøde og svarte nyanser.

Dette er en annonse:

At både pressingen og coveret er mesterlig trengs knapt å nevnes, men den virkelige magien oppstår når nålen treffer platen og de første tonene strømmer ut av høyttalerne. I det øyeblikket er det som om du blir kastet tilbake i en DeLorean, tilbake til 80-tallets glansdager, og lander midt i den støvete, svette arenaen. Midt mellom JCVD og Bolo Yeung.

Kort sagt har Waxwork Records, som så ofte før, gjort en mesterlig jobb med å blåse nytt liv i musikken. Det er en hardtslående remaster med et sylskarpt lydbilde - klart og tydelig, med en herlig dyp bass som formidler tyngde og lar Hertzogs komposisjoner virkelig skinne og demonstrere sin rå kraft.

Det er en kakofoni av adrenalin og svette som serveres, og det er selvsagt umulig å snakke om Bloodsport-soundtracket uten å nevne albumets to mest kjente spor. Jeg snakker selvfølgelig om Fight to Survive og Kumite. Pulserende actionbeats og livlige synthesizere som perfekt fanger essensen i filmen - kampen, styrken og viljen til å overleve.

Dette er en annonse:

"Fight to Survive", med sine kraftfulle synthesizere og energiske beats, er en hymne for utholdenhet. Den får blodet til å pumpe og bringer tankene til Van Dammes karakter, Frank Dux, som kjemper seg gjennom den brutale Kumite-turneringen. Et spor som på vinyl føles ekstra dynamisk og fyldig, med en herlig sans for detaljer og nyanser.

I kontrast, og noe overraskende, er "Kumite" litt mer nedtonet. Når det er sagt, er dette ikoniske stykket like fengslende som alltid, og danner et ugjennomtrengelig lydbilde som fortryller og hypnotiserer, slik at man kan drømme seg tilbake til storhetstiden. Takket være vinylutgaven er den nå krystallklar, med en mye dypere bass enn tidligere.

Et annet høydepunkt verdt å nevne er det mer tilbakelente sporet "The Tree and the Sword", som byr på et avbrekk fra de mer energiske komposisjonene. Her får vi sjansen til å reflektere og puste, suge inn atmosfæren og minnes de mindre, mer intime øyeblikkene fra Bloodsport - nostalgi og følelse.

Er Bloodsport et soundtrack for de store massene? Nei, absolutt ikke, og hvis du ikke allerede er en fan av 80-tallsmusikk eller synthwave kan dette være noe vanskelig å like. Men for de av oss som vokste opp med filmen, er opplevelsen ekstraordinær. For et kort øyeblikk er det akkurat som å være åtte år gammel igjen, sitte en fot foran TV-en og se JCVD banke motstanderne sine.

Bloodsport-soundtracket på vinyl fra Waxwork Records er en ren triumf, både musikalsk og visuelt. Dette er et must-have for samlere og et perfekt tilskudd til enhver platesamling som setter pris på 80-tallets actionfilmer og deres ikoniske lydbilder. Så hvis du er en av dem som får hjertet til å banke litt raskere hver gang du hører Van Dammes navn nevnt, eller hvis du rett og slett elsker klassisk synthwave og actionmusikk, er dette albumet definitivt noe du trenger i samlingen din.

Platen:

Bloodsport Original Motion Picture Soundtrack

Utstyr:

Ortofon Concorde Music Bronze

Technics SL-1210MK7

Jenving Supra Phono 2RCA-SC

Ortofon DS-3