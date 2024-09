VINYL: Ys: The Oath in Felghana Original Soundtrack

HQ

Det er få ting i spillverdenen som rører hjertet like mye som musikken i Ys-serien. Serien er ikke bare kjent for sin fartsfylte action og engasjerende historier, men også for musikken som har blitt legendarisk i seg selv. For fans av serien har Ys: The Oath in Felghana-soundtracket en helt spesiell plass. Det er en samling komposisjoner som perfekt fanger eventyrlysten, kampens spenning og skjønnheten i en verden som venter på å bli utforsket. Wayo Records' vinylutgivelse av dette ikoniske lydsporet er ikke bare en hyllest til musikken; det er en feiring av arven etter Ys, og gir liv til melodiene i Felghana på en måte som føles både tidløs og personlig.

Fra det øyeblikket du legger øynene på Ys: The Oath in Felghana vinylsoundtracket, er det tydelig at Wayo Records har lagt hjerte og sjel i denne utgivelsen. Innpakningen er intet mindre enn utsøkt, og fremkaller en følelse av nostalgi som tar deg tilbake til den første gangen du satte foten i Felghana. Omslaget er et fantastisk stykke arbeid, med Adol Christin i sin ikoniske positur, med sverdet i hånden, klar til å ta på seg alle utfordringer verden måtte by ham. De livlige fargene og det detaljerte kunstverket innkapsler spillets ånd på en perfekt måte, noe som gjør det til et perfekt midtpunkt for enhver samler.

De innvendige omslagene fortsetter denne trenden, med nydelige illustrasjoner av nøkkelscener og karakterer fra spillet. Når du skyver ut platene, blir du møtt med liner notes som går i dybden på historien og betydningen av lydsporet, noe som gir et ekstra lag med dybde for fans som ønsker å fordype seg fullt og helt i Ys-universet. Wayo Records har ikke spart på noe for å sikre at dette ikke bare er et produkt, men en opplevelse - en opplevelse som fans av serien vil sette pris på.

Men den virkelige magien skjer når du setter nålen på vinylen og musikken begynner å spille. Lydsporet til Ys: The Oath in Felghana, som opprinnelig ble komponert av det legendariske Falcom Sound Team jdk, har alltid vært et mesterverk, men å høre det på vinyl er en opplevelse i seg selv. De varme, fyldige tonene på vinyl gir en ny dybde til disse klassiske sporene, og forsterker de allerede mektige melodiene med en følelse av nærvær og umiddelbarhet som digitale formater rett og slett ikke kan gjenskape.

Albumet starter med "A Premonition Styx", et spor som umiddelbart setter tonen for det kommende eventyret. Strykerne og synthene svulmer opp med en følelse av at det haster, og drar deg inn i Felghanas verden med hver tone. Det er en perfekt introduksjon som minner deg om de utallige timene du har brukt på å utforske fangehull, kjempe mot monstre og avdekke hemmelighetene i dette mystiske landet.

Etter hvert som albumet skrider frem, får du en blanding av energiske kamptemaer, rolige bymelodier og hjemsøkende vakre stykker som fanger essensen av hvert hjørne av Felghana. Spor som "Sealed Time" og "Valestein Castle" er høydepunkter som viser Falcom Sound Teams evne til å skape musikk som er både spennende og dypt emosjonell. Vinylformatet får frem nyanser i disse sporene som kanskje ikke ville blitt lagt merke til på en vanlig digital avspilling - den subtile summen i bassen, den skarpe perkusjonen, måten melodiene ser ut til å puste av liv.

Det er unektelig noe nostalgisk ved å lytte til disse sporene på vinyl. For de som spilte The Oath in Felghana da det først ble utgitt, vil musikken sannsynligvis bringe tilbake minner om episke bosskamper, sene spilløkter og den rene oppdagelsesgleden. Og for nyere fans er det en mulighet til å oppleve lydsporet på en måte som føles både retro og tidløs. Musikken i Ys har alltid vært en sentral del av det som gjør serien spesiell, og denne vinylutgivelsen hedrer den arven på best mulig måte.

Å lytte til Ys: The Oath in Felghana på vinyl er som å ta en reise gjennom din egen spillhistorie. Hvert spor er en påminnelse om hvorfor vi forelsket oss i serien i utgangspunktet - de heroiske temaene, de melankolske mellomspillene, de drivende rytmene som driver deg fremover selv i møte med overveldende odds. Det er en følelse av gjenkjennelse her, men også en fornyet forståelse for det kunstneriske arbeidet som ligger bak dette lydsporet.

For fans som har vært med lenge, er det en spesiell glede å gjenoppdage disse sporene. Det er en sjanse til å huske første gang du hørte dem, hvordan de forsterket spillopplevelsen din og hvordan de har fulgt deg gjennom årene. Det å legge platen på platespilleren, senke nålen og høre den første knitringen av vinyl er et ritual som bringer med seg en flom av minner. Det er en taktil, fysisk forbindelse til et stykke spillhistorie, og Wayo Records har fanget dette på en vakker måte.

Selv ufullkommenhetene - en og annen knall eller hvesing - bidrar til sjarmen, og minner deg på at dette er et levende medium. Det er ikke bare musikk; det er en del av Ys-historien, som igjen vekkes til live i stuen din. Beslutningen om å gi ut dette soundtracket på vinyl handlet ikke bare om å kapitalisere på den nåværende trenden med å samle på vinyl; det handlet om å gi fansen en måte å oppleve musikken på i sin mest autentiske form. Og det har Wayo Records lykkes med på en glimrende måte.

Ys: The Oath in Felghana vinylsoundtracket fra Wayo Records er mer enn bare en samling musikk - det er et stykke spillhistorie, kjærlig bevart og presentert i et format som føles like tidløst som musikken selv. Enten du er en mangeårig fan av serien eller en nykommer som ønsker å dykke ned i Ys' verden, er denne vinylen et must-have.

Kombinasjonen av en fantastisk innpakning, eksepsjonell lydkvalitet og den rene nostalgien som følger med å lytte til disse sporene på vinyl, gjør dette til en enestående utgivelse. Det er tydelig at Wayo Records forstår viktigheten av Ys-serien og den rollen musikken har spilt i å forme spillopplevelsene til så mange spillere. De har hedret den arven med en utgivelse som er like vakker å se på som den er å lytte til.

I en verden der digitale nedlastinger og strømmetjenester dominerer, er det noe dypt tilfredsstillende ved å holde en vinylplate i hendene, vel vitende om at den er en del av en tradisjon som strekker seg flere tiår tilbake i tid. Ys: The Oath in Felghana er en påminnelse om hvorfor vi elsker serien, og hvorfor musikken fra Ys fortsetter å vekke gjenklang hos gamle og nye fans. For alle som elsker god spillmusikk, eller for de som holder Ys nær hjertet, er denne vinylen ikke bare et kjøp - det er en opplevelse, en feiring av magien som Falcoms musikk tilfører spillverdenen.

Vinylplaten: Vinylplaten

Ys: The Oath in Felghana Original Soundtrack

Utstyr:

Ortofon Concorde Music Bronze

Technics SL-1210MK7

Jenving Supra Phono 2RCA-SC

Ortofon DS-3