VPN og MMORPG-gaming: Fakta og myter

Det er stadig flere gamere som benytter seg av VPN når de spiller. Det kan være for å avverge streamsniping, hacking eller DDOS-angrep. For vanlige spillere kan det også være for å sikre kontoen sin best mulig mot hackere. Derimot er det også mange misforståelser og myter som preger bruken av VPN for gaming. Disse skal vi prøve å avklare én gang for alle. For er det virkelig slik at en VPN kan ødelegge når du gamer?

Sannheten ligger som regel et sted midt imellom. For å forstå hvordan VPN påvirker MMORPG-gaming, er det nyttig å se nærmere på noen av de vanligste mytene og hva som faktisk stemmer.

Myte 1: VPN gjør alltid ping og lag verre

Den kanskje mest utbredte myten er at en VPN automatisk gjør spillopplevelsen tregere. Mange spillere antar at fordi trafikken går via en ekstra server, vil forsinkelsen alltid øke. I praksis er ikke dette nødvendigvis tilfelle. Internett-trafikk følger ikke alltid den mest effektive ruten mellom spilleren og spillserveren.

I noen tilfeller kan en VPN faktisk rute trafikken mer direkte, noe som potensielt kan gi mer stabil tilkobling. Dette betyr ikke at en VPN alltid reduserer ping, men det viser at effekten kan variere. Mye avhenger av serverplassering, nettverksforhold og kvaliteten på VPN-tjenesten. Det gjelder spesielt for store åpne spill som The Division: Resurgence som mange venter på i mars.

Myte 2: VPN gir spillere en urettferdig fordel

En annen vanlig påstand er at VPN brukes til å oppnå urettferdige fordeler i spill. I enkelte spill kan spillere bruke VPN for å koble seg til servere i andre regioner, noe som kan påvirke matchmaking eller tilgjengelig innhold. I MMORPG-spill er dette imidlertid sjelden en direkte fordel.

Disse spillene er ofte designet med globale servere og balansert progresjonssystem. Å koble seg til en annen region gir som regel ikke bedre loot, raskere leveling eller sterkere karakterer. Derimot kan det være nyttig i situasjoner der spillere ønsker å spille sammen med venner i andre regioner eller når lokale nettverksproblemer gjør enkelte servere vanskeligere å nå.

Myte 3: VPN er bare for å skjule identiteten

Mange forbinder VPN først og fremst med personvern. Selv om dette er en viktig funksjon, er det ikke den eneste grunnen til at spillere bruker VPN. I online gaming kan en VPN bidra til å beskytte mot visse typer nettverksangrep, som for eksempel DDoS-angrep.

Dette er spesielt relevant for streamere eller spillere som deltar i konkurranser der IP-adressen potensielt kan bli eksponert. I tillegg kan en VPN bidra til å holde tilkoblingen mer stabil dersom nettverket til internettleverandøren rutes ineffektivt mot enkelte spillservere.

Myte 4: Alle VPN-tjenester fungerer likt

En av grunnene til at VPN ofte får et dårlig rykte i gamingmiljøer, er at mange spillere har testet gratis VPN-tjenester. Disse tjenestene har ofte veldig begrensede serverressurser, lav båndbredde og mange brukere på samme server. Resultatet er høy ping, ustabile forbindelser og dårlig spillopplevelse. Når spillere prøver slike tjenester, kan de lett få inntrykk av at VPN generelt er uegnet for gaming.

Premium tjenester er derimot bygget med langt større nettverkskapasitet og bedre serverinfrastruktur. Spillere som ønsker stabil tilkobling og lav forsinkelse velger derfor ofte løsninger som prioriterer ytelse, for eksempel er raskeste VPN designet for høy hastighet og lav latency.

Myte 5: MMORPG-spillere trenger ikke VPN

Det er riktig at de fleste MMORPG-spill fungerer helt fint uten VPN. Spillserverne er vanligvis optimalisert for å håndtere spillere fra mange ulike regioner. Likevel finnes det situasjoner der en VPN kan være nyttig. Spillere som reiser mye, kan for eksempel oppleve at enkelte spilltjenester ikke fungerer optimalt på offentlige nettverk.

En VPN kan da bidra til å sikre en mer stabil og privat tilkobling. Noen spillere bruker også VPN for å få tilgang til kontoene sine på en trygg måte når de spiller fra hotell-WiFi eller andre åpne nettverk.

Hva MMORPG-spillere bør tenke på

For spillere som vurderer å bruke VPN i MMORPG-spill, er det noen faktorer som er spesielt viktige. Serverplassering er en av dem. Jo nærmere VPN-serveren er spillserveren eller spilleren, desto mindre forsinkelse vil vanligvis oppstå. Det kan derfor være lurt å teste flere servere for å finne den mest stabile forbindelsen.

En annen viktig faktor er hastighet og nettverkskapasitet. Spill krever kontinuerlig dataoverføring og en treg VPN kan raskt føre til lag eller pakketap. Til slutt bør spillere også være oppmerksomme på spillenes egne regler. Selv om bruk av VPN vanligvis ikke er forbudt, kan enkelte spill ha retningslinjer knyttet til regiontilgang eller kontobruk.

Konklusjon

VPN og gaming er et tema omgitt av mange myter. Noen spillere mener at VPN alltid gjør spill tregere og andre tror det gir en stor konkurransefordel. I virkeligheten er situasjonen langt mer nyansert. Effekten avhenger først og fremst av kvaliteten på tjenesten, serverplasseringen og nettverksforholdene.

Erfaringer med gratis VPN-løsninger har bidratt til mange av de negative oppfatningene som finnes i gamingmiljøet. For MMORPG-spillere handler det derfor ikke om hvorvidt man må bruke VPN eller ikke, men om å forstå når det kan være nyttig. Med riktig tjeneste og riktig servervalg kan VPN være et praktisk verktøy, uten at det nødvendigvis påvirker selve spillopplevelsen negativt.