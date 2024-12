Walton Goggins gjør seg klar til å komme tilbake som Ghoul i Fallout: Sesong 2

HQ

I oktober ble vi fortalt at den andre sesongen av Fallout serien ville begynne å skyte i november, og det ser ut til å være tilfelle. Her om dagen kunne vi fortelle at Ella Purnell for tiden gjør research ved å spille Xbox 360-versjonen av Fallout: New Vegas, og i dag får vi et veldig håndfast tegn på at arbeidet er i gang fra Walton Goggins, som fikk så mye skryt for sin rolle som Ghoul.

Han deler et nærbilde på Instagram der vi får se ham pynte seg (eller kanskje mer nøyaktig, pynte seg ned?) for rollen, og får også et glimt av hvordan latekshuden hans er designet. Vi vet ikke når sesong to vil ha premiere ennå, men det kan muligens bli sent i 2025, selv om første halvdel av 2026 nok er mer sannsynlig.