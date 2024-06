Warhammer 40.000: Darktide: Secrets of the Machine God

HQ

Det morsomme med Darktide er at det gir deg lyst på mer, til tross for at livet i en Hive City er alt annet enn muntert, og hele premisset for spillet er at du kan ofres. Veldig unnværlig. I tilfellet med den nye oppdateringen Secrets of the Machine God får vi noe som i det minste er litt festlig, til og med imponerende også. Gamle fabrikkområder og massive maskiner. Darktide handler like mye om omgivelsene som selve spillet, for det er meningen at du skal føle deg litt ukomfortabel med omgivelsene dine.

I hjertet av dette Free-LC har vi et nedlagt manufactorum-kompleks, et Foundryplex, et massivt vidunder av sin tid, men også noe som krever omfattende kjøling, som fortsatt er aktivt, til tross for at maskinene har vært i dvale i årtusener. Dette er ikke bare historievennlig, men har også gjort det mulig for Fatshark å lage et banedesign som inkluderer elementer av snø og is, kombinert med strålende omgivelsesmusikk levert av den legendariske komponisten Jesper Kyd. Det er på en måte plassert utenfor den normale Hive-byen, et "intersone-område" som det kalles, og brukes til å lage Moebian-stål, en nøkkelkomponent i å lage stridsvogner i gamle dager.

Det er ganske annerledes, ettersom en ny NPC på nivået er til stede, og jobben din er i utgangspunktet å komme inn, starte opp fabrikken, skaffe ressurser og komme seg ut med så mye som mulig. Det er veldig klassisk, og får deg virkelig til å prøve å være så effektiv som mulig. Den nøyaktige metoden du bruker for å nå målene er variabel, noe som er litt rart, men som også gir stor omspillbarhet. Generelt syntes jeg at Fatshark har klart å endre målene for forskjellige nivåer i en grad som gjør omspillingen mye morsommere og mer levedyktig, ærlig talt, jeg hopper vanligvis bare inn i et raskt spilloppdrag, og er fornøyd med hva jeg blir kastet inn i.

Fire nye våpentyper er introdusert, og det samme er tre nye variasjoner. Min favoritt er den klassiske Godwyn-Branx Pattern Bolt Pistol. Den er mobil og har en kraftig slagkraft. Det er en slags Deseert Eagle i Warhammer-universet. Jeg vet at den skal være ekstremt sjelden i spillet, men jeg ville virkelig ha dette våpenet da spillet først kom ut.

Ogryns får sin helt egen tohånds hakke. Ja, de store, klumpete brølene, som ser ut til å kunne fungere som både menneskelige skjold og sjokktropper i nærkamp, får nå hakker, fordi den mest brutale av brølene virkelig trengte mer hamring for hammer- og ambolt-taktikken sin. Ikke overraskende er det to tunge varianter og en medium variant, for ingenting i Ogryns verden er lett.

Hvis du kan din historie, vet du også at Adeptus Arbites har den vanskelige jobben med å overvåke lokalbefolkningen i en Hive City, en jobb som delvis gjøres med en Shock Maul. Det er det sløveste av sløve instrumenter, og som navnet antyder, vil det også lamme motstanderne dine.

Sist, men ikke minst, er det dobbeltløpede haglegeværet. Ekstra blod er ikke valgfritt, det er der, og jeg kan ikke forstå at det å ha en Assault Shotgun-versjon med navnet "Hacker" ikke ble forbudt av en slags etisk kommisjon.

Det anbefales fortsatt på det sterkeste å bruke granater og nærkampvåpen når det er mulig, kampsystemet endres ikke, og ammunisjon er det ikke akkurat overflod av. Dette leder meg til neste punkt, overlevelse, for en ting Darktide trenger er å tenke stort, og dumme spillere vil bli slått ned og tatt til fange, bruke de svært begrensede helsesettene for tidlig, eller kaste bort ammunisjon på mål som fortjener en spade i ansiktet. Antallet spillere som er dårlige i spillet ser imidlertid ut til å være på et absolutt minimum, og dette har økt spillgleden betraktelig.

Selv om jeg er glad for at Fatshark kontinuerlig forbedrer spillet, og utvider det aldri så mykt som dette, må jeg si at jeg fortsatt skulle ønske det var en mer klassisk RPG-stil måte å forbedre karakteren din på. Jeg vil også gjerne se mer historiedrevet innhold, bruken av NPC i spillet er en flott start, men vi kan ha flere hver gang, med forskjellige oppdragsmål, kanskje på en gang, og tvinge gruppen til å enten gå halvveis på to, eller forplikte seg fullt ut til en, med forskjellige belønninger.

Det fyller meg med glede at Fatshark ser ut til å være forpliktet til å støtte spillet fremover, fordi det for øyeblikket er en av de mest vanedannende samarbeidsskytterne jeg noensinne har prøvd, og ikke minst et av de mest autentiske Warhammer 40K-spillene på markedet.