Warhammer 40,000: Fire Warrior - Holder det mål?

Det finnes egentlig ikke noe annet Warhammer 40 000-spill som Fire Warrior. Det kom ut i september 2003 og hadde ikke Space Marines i hovedrollen, i hvert fall ikke som hovedpersoner, og er et av de få 40k-spillene som ikke har Imperiet som de "gode". Faktisk starter det med å posisjonere dem som skurkene, da de skaper kaos i en fredelig Tau-verden, noe som tvinger hovedpersonen vår, den eponymiske Fire Warrior, til handling.

Fire Warrior ble utgitt da Tau var nye, da Warhammer 40 000 fortsatt var i ferd med å finne sine føtter når det gjaldt historien, og da Games Workshop prøvde seg på nye og spennende sjangre utenfor top-down-strategispill. Det er et spill som er så datert i sin historie at det til og med gir deg en advarsel om unøyaktigheter før du spiller, som den første D&D-episoden av Community eller episoden av Mad Men der John Slattery viser en støtende forkjærlighet for skopuss. Men i stedet for utidig rasisme, har Fire Warrior så vill historie at det nesten er det motsatte av en flott introduksjon til settingen. Til tross for det elsket jeg å hoppe tilbake til dette gammeldagse skytespillet, med vorter og det hele.

Warhammer 40,000: Fire Warrior Det kom på et ganske merkelig tidspunkt i livet mitt. Jeg var ikke gammel nok til å spille spill da det først ble utgitt, så jeg plukket det opp en stund senere, rundt 2008, hvis jeg husker riktig, til PS2-en min da jeg først begynte å interessere meg for Warhammer. Jeg visste ikke så mye om noe som helst, men jeg syntes handlingen minnet om mitt første virkelige videospill, som var Halo 3. Jeg tror ikke det er rettferdig å si at Kuju Entertainments skytespill var på nivå med Bungie, men enkelheten i å dra til ett sted, skyte alle skurkene og så dra til et annet var like tilfredsstillende å spille som et blått romvesen som det var for lille Alex å løpe rundt som en Spartan.

Fire Warrior er egentlig som en veldig primitiv Boltgun. Vi spiller som en enormt overmektig helt. Seriøst, i Fire Warrior føles det enda mer latterlig hvor kapabel karakteren din er i forhold til hvor sterk de burde være gitt lore-begrensningene. Vi tar ned Chaos Space Marines, Dreadnoughts og kjemper til og med mot en Titan i spillet. Det har ikke tempoet til Boltguns skyting, og heller ikke variasjonen i arsenalet av tilgjengelige våpen, men det er en boomer shooter-sjarm med Warhammer 40,000: Fire Warrior som det er vanskelig å riste av seg, spesielt hvis du har spilt det før.

Hvis du ikke har spilt Fire Warrior før, er det kanskje vanskeligere å anbefale det sammenlignet med andre boomer-shootere der ute i disse dager. Det er velkjent av mange grunner, og noen av dem skaper fortsatt problemer med spillere den dag i dag. Nivådesignet er ganske hit eller miss, og når du når kaos-seksjonene i spillet, kan det bli et skikkelig slag. Skaden på våpnene dine føles som om den stagnerer senere i spillet, og du vil gå fra å meie ned ubevæpnede mennesker til å kjempe for livet mot senere fiender. Det er vel representativt for historien, men det gjør spillopplevelsen til en som går fra uanstrengt, nostalgisk moro til en påminnelse om hvorfor nye spill har utviklet seg fra denne tradisjonelle skytespillformelen. Tastatur- og musebindingene er også litt merkelige, og spillet forteller deg faktisk ikke hvilken tast som gjør hvilken handling, selv ikke i opplæringen. Det er enkelt nok å bruke WSAD til å gå og musen til å skyte, men jeg brukte et minutt eller to i videoen over på å finne granattasten.

Når det gjelder moderne optimalisering, kjørte Fire Warrior fint på min Windows 11-PC. Ingen store krasjer eller bugs, men du får egentlig ikke konfigurert så mye med spillet. Det er utrolig høyt når du starter det, så mye at eksplosjonene vibrerte gjennom hodetelefonene mine. Hvis du liker spillet som det er, så er det flott, men hvis du ønsket å tilpasse den generelle opplevelsen, spesielt med tanke på at dette er en del av den nylig merkede, oppdaterte Warhammer Classics-etiketten, så vil du kanskje se på noen andre spill.

Med alt dette sagt, holder Warhammer 40,000: Fire Warrior opp? Vel, både ja og nei. Det er et spill som egentlig ikke har sin like i Warhammer 40,000-videospill-listen. Games Workshop lager egentlig ikke spill med utenomjordiske hovedpersoner lenger, spesielt ikke Tau. Vi pleier heller ikke å se mange førstepersonsskytespill i Warhammer-verdenen. Så Fire Warrior føles definitivt som en unik opplevelse. Det har den gamle skytespillsjarmen også. Karakterene farer rundt, dør uten å bli truffet av en kule, og brøler de samme to replikkene mot deg før de faller i en av tre dødsanimasjoner. Det kan til tider gjøre Fire Warrior til mer av en slapstick-komedie enn et seriøst skytespill, men det kan i hvert fall gi en god latter, og det fikk meg til å trekke på smilebåndet gjennom den korte tiden jeg hadde med spillet.

Hvor det ikke lykkes er tydelig. Spillet er ikke et mesterverk som har ligget på lur i 20 år for å vise alle hvordan et skytespill virkelig gjør det. Nivådesignet er litt feil, vanskelighetsgraden blir latterlig, og som sagt er det egentlig ikke en god introduksjon til historien eller settingen fordi så mye har endret seg siden. Kanskje dette er mer for eksisterende fans, som enten ikke fikk sjansen til å spille Fire Warrior da det kom ut, eller som ønsker å se det på nytt for nostalgiens skyld. Noen som er helt nye for innstillingen, vil sannsynligvis finne noen få feil med denne boomer-skytteren, men hvis du kan legge dem ut av tankene dine i en 8-timers kampanje, vil du helt sikkert ha det bra med Warhammer 40,000: Fire Warrior.