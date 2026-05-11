Warhammer 40,000: Rites of War - holder det mål?

HQ

Forrige uke, i denne artikkelserien om Warhammer-klassikere, gikk vi egentlig ikke så langt tilbake i tid, da vi så på brettspillet Space Hulk fra 2013, omgjort til en digital opplevelse. Denne gangen skrur vi virkelig tiden tilbake, til et spill som kom ut bare tre uker etter at jeg ble født. Vi har gravd oss tilbake til Warhammer 40 000: Rites of War, strategispillet fra DreamForge som ble utgitt i 1999.

1999 var en helt annen tid for spill og for Warhammer, og det er lett å se når du ser på den daterte grafikken og modellene i Warhammer 40,000: Rites of War. Spillet er et turbasert strategispill ovenfra og ned basert på Panzer General 2-motoren. Du spiller som Eldar, eller Aeldari som de kalles i dag, og forsvarer galaksen mot de biotekniske tyranidene og deres Hive Fleet. Hvis du liker moderne Warhammer 40,000, kan det virke litt rart at vi har et spillpremiss som ikke nevner imperiene eller menneskene. Bare rolig, de dukker opp i kampanjen når Eldar slår seg sammen med menneskeheten for å bekjempe den større ondskapen til Tyranids, men likevel, du ville ikke forvente at Xenos skulle være hovedpersonene i et spill som dette i disse dager.

Dawn of War? Mer som Dawn of Time

Det gjør Warhammer 40,000: Rites of War noe beslektet med Warhammer 40,000: Fire Warrior. Det er unikt for sin tid ved at det ikke bare ser på menneskeheten som hovedfraksjonen i settingen. Enten du er en die-hard Space Marine-fan eller ikke, er det alltid hyggelig å se et annet perspektiv her og der, og Warhammer 40,000: Rites of War tilbyr det. Det hjelper også at det er noen fine filmsekvenser i kampanjen, som får deg til å glemme hvor gammelt spillet du spiller er.

Dette er en annonse:

I stor grad, for Warhammer Classics-etiketten, Warhammer 40,000: Rites of War stort sett blitt stående urørt. Det er kompatibelt med moderne maskiner, noe som betyr at det er spillbart, men om det holder mål er et helt annet spørsmål. Spillets visuelle uttrykk er utdatert, det er ikke til å komme forbi. Bevegelsene til modellene er trege og litt skranglete, men lar deg virkelig leve deg inn i hvordan spilling var på slutten av 90-tallet. For å være ærlig, selv på den tiden dette spillet kom ut, virker det litt datert, men det er en gammeldags sjarm når du spiller som er veldig lett å sette pris på.

Warhammer 40,000: Rites of War lar deg trekke forhenget litt tilbake til en tid som for lengst er glemt. Selv om de er daterte, er spritene godt laget, og noen av dem ser til og med ut som modellene du kan samle på i dag (noe som kanskje er litt fordømmende med tanke på at GW knapt har oppdatert Aeldari-serien før nylig). Oppdragene er varierte og ganske morsomme, og lar fans av taktiske opplevelser teste seg selv i en rekke scenarier og miljøer. Jeg har egentlig ikke spilt mange taktiske spill med hex-grid, og med tanke på Warhammer 40,000: Rites of War's alder, forventet jeg å få en ganske hardhendt behandling. Men da jeg prøvde meg, opplevde jeg at spillet var overraskende mildt mot nye spillere. Det øker tempoet etter hvert, og du kan ha kamper utenfor kampanjen som kan settes opp som du vil, men det er ikke like nådeløst som andre taktiske spill fra samme tid.

Likevel, Warhammer 40,000: Rites of War føles som et spill for et ganske spesifikt publikum i disse dager. Du kan ikke ignorere spillets alder, og du må derfor være en person som kan sette pris på et eldre utseende for å få mest mulig ut av opplevelsen din. Det virker også som om du ikke allerede har en nostalgisk forbindelse med Warhammer 40,000: Rites of War, vil spillet bare appellere hvis du allerede er en Warhammer 40,000-fan, og en som har en forkjærlighet for Aeldari. Det hadde vært herlig å se de andre "gode" fraksjonene i universet få Space Marine II-behandlingen. Men inntil da får vi nøye oss med de gamle godbitene.

Dette er en annonse: