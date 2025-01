Warhammer 40,000: Space Marine II når milepælen på seks millioner spillere

HQ

Hvis du var i tvil om at Saber Interactives Warhammer 40,000: Space Marine II har vært massiv for utvikleren og utgiveren Focus Entertainment, alt du trenger å gjøre er å se på spillertallene.

Helt siden tittelen debuterte i begynnelsen av september 2024, har den nå klart å rake inn over seks millioner spillere. Selv om dette ikke er en direkte bekreftelse på solgte eksemplarer, skal det sies at dette er en bragd som har blitt oppnådd på rundt fire måneder, noe som ærlig talt er veldig imponerende tall for et videospill.

Et godt bevis og sammenligningspunkt på dette er Resident Evil 4, som nylig passerte ni millioner solgte eksemplarer etter å ha vært tilgjengelig i 22 måneder, en bragd som også gjør det til det raskest selgende Resident Evil -spillet til dags dato.

Hvis du ennå ikke har spilt Space Marine II, må du lese vår anmeldelse av spillet som fikk mange nominasjoner til Game of the Year og priser.