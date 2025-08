Will Ferrells morsomste filmer

HQ

cTidligere deler i denne serien:

Adam Sandlers morsomste filmer

(5) Blades of Glory

I kjølvannet av Napoleon Dynamite var Jon Heder nesten like het som Ferrell selv, noe som gjorde denne filmen like etterlengtet som den var morsom. Historien om de to kunstløperne og deres kamp både på og utenfor isen er like lattervekkende morsom og vellykket i dag som den var for 18 år siden.

Dette er en annonse:

(4) Old School

I 2003 var Will ikke en hovedrolleinnehaver og hadde ikke slått helt gjennom slik han ville med Elf, noe som betydde at han måtte ta til takke med en birolle i Hangover/Joker-mannen Todd Phillips' glemte humorperle. Old School er fortsatt veldig morsom, Frank the Tank er fortsatt filmens høydepunkt (selv om han ikke er med så mye), og scenen der Stifler låner en bedøvelsespistol til å slå seg selv i nakken med er for alltid utrolig.

(3) The Other Guys

Scenen der Will Ferrells rollefigur Allen Gamble ber den aldeles rasende lekre kona (spilt av Eva Mendes) om å forsvinne ut av syne fordi hun har på seg en stygg, gammel kjole, hvorpå partneren Terry (Wahlberg) ikke skjønner en dritt, er og blir en av de morsomste som noensinne er fanget på film. Adam McKay har laget mange veldig morsomme filmer, og dette er helt klart en av de beste. "Sikt mot buskene!"

Dette er en annonse:

(2) Anchorman

Når Ron Burgundy, etter et pinlig og smertefullt brudd med kjæresten Veronica Corningstone (Christine Applegate), forteller henne etter en nyhetssending at han har tenkt å slå henne i underlivet, rett i livmoren, ler jeg så jeg skriker. Og det har jeg gjort siden denne fantastiske komedien kom ut første gang (2004). Anchorman har selvfølgelig Ferrell og McKay i toppform, og jeg vil tro at jeg har sett den minst 15 ganger nå.

FERRELLS MORSOMSTE:

(1) Step Brothers

Adam McKay og Will Ferrell har (som sagt) sammen laget et knippe av det jeg anser som de morsomste spillefilmene som noensinne er laget, og den som fremkaller mest latter, og fremfor alt den største latteren, er helt klart Step Brothers, som er så absurd og besynderlig at bare tanken får meg til å trekke på smilebåndet. Scenen der stebrødrene er på jakt etter jobb og i tur og orden uttaler navnet til rekruttereren Pam feil, er noe av det morsomste jeg vet, for ikke å snakke om den der de krangler om nuggets-dressingen.

*** Oversatt med www.DeepL.com/Translator (gratisversjon) ***