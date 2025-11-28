World of Tanks ringer inn julen med å annonsere Doctor Strange som 2025s kjendisgjest

HQ

Det har blitt en fantastisk tradisjon å vente til slutten av november for å se hvem Wargaming har sikret seg som sin store høytidskjendis for World of Tanks. Tidligere år har en rekke kjente personer deltatt, blant annet Jason Statham i fjor og Vinnie Jones tidligere år. Nå tar temaet med tøffe og barske actionhelter et skritt tilbake, og i stedet vil arrangementet i 2025 introdusere en mer sofistikert stjerne.

Det er bekreftet at selveste Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, har blitt utpekt som gjesteskuespiller i 2025 for World of Tanks Holiday Ops. Den anerkjente skuespilleren vil lede sesongaktiviteten og bringe med seg "en ny tilnærming til lederskap - preget av ro, strategi og smart veiledning på slagmarken".

Holiday Ops 2026 begynner 5. desember og varer frem til 12. januar. Det vil by på et vinterland å utforske, festlige oppdrag å fullføre, belønninger å tjene og overraskelser å pakke opp. Du vil til og med kunne låse opp Cumberbatch som stridsvognkommandør, og skuespilleren låner til og med ut stemmen sin til rollen.

Cumberbatch uttalte om å bli med World of Tanks: "Jeg er begeistret over å være en del av World of Tanks 'Holiday Ops i år. Det er et spill som hyller strategi, lagarbeid og det å tenke noen skritt foran. Jeg likte virkelig å samarbeide med teamet og bringe en ny smak til den verdenen - sammen med litt festlig stemning. Jeg ønsker alle spillerne en fantastisk høytid."

For å markere denne anledningen har det blitt sluppet en kortfilm med Cumberbatch i hovedrollen. Du kan se den i sin helhet nedenfor, i tillegg til noen glimt av festlighetene som tilbys i spillet.