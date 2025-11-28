World of Tanks ringer inn julen med å annonsere Doctor Strange som 2025s kjendisgjest
Jepp, etter Arnold Schwarzenegger og Jason Statham tidligere, blir nå temaet med tøffe actionstjerner erstattet av Benedict Cumberbatchs sofistikerte stil.
Det har blitt en fantastisk tradisjon å vente til slutten av november for å se hvem Wargaming har sikret seg som sin store høytidskjendis for World of Tanks. Tidligere år har en rekke kjente personer deltatt, blant annet Jason Statham i fjor og Vinnie Jones tidligere år. Nå tar temaet med tøffe og barske actionhelter et skritt tilbake, og i stedet vil arrangementet i 2025 introdusere en mer sofistikert stjerne.
Det er bekreftet at selveste Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, har blitt utpekt som gjesteskuespiller i 2025 for World of Tanks Holiday Ops. Den anerkjente skuespilleren vil lede sesongaktiviteten og bringe med seg "en ny tilnærming til lederskap - preget av ro, strategi og smart veiledning på slagmarken".
Holiday Ops 2026 begynner 5. desember og varer frem til 12. januar. Det vil by på et vinterland å utforske, festlige oppdrag å fullføre, belønninger å tjene og overraskelser å pakke opp. Du vil til og med kunne låse opp Cumberbatch som stridsvognkommandør, og skuespilleren låner til og med ut stemmen sin til rollen.
Cumberbatch uttalte om å bli med World of Tanks: "Jeg er begeistret over å være en del av World of Tanks 'Holiday Ops i år. Det er et spill som hyller strategi, lagarbeid og det å tenke noen skritt foran. Jeg likte virkelig å samarbeide med teamet og bringe en ny smak til den verdenen - sammen med litt festlig stemning. Jeg ønsker alle spillerne en fantastisk høytid."
For å markere denne anledningen har det blitt sluppet en kortfilm med Cumberbatch i hovedrollen. Du kan se den i sin helhet nedenfor, i tillegg til noen glimt av festlighetene som tilbys i spillet.