WoW: Shadowlands - Chains of Domination: forhåndstitt og intervju

Chains of Domination er Shadowlands' første store innholdsoppdatering, og selv om vi fremdeles ikke vet når den kommer, vet vi i det minste hva som kommer. Det er et nytt Maw-område kalt Korthia, en ny mega-dungeon kun for vanskelighetsgraden Mythic, og et raid som kulminerer i den etterlengtede konfrontasjonen med Sylvanas. I tillegg kommer det nye Thorghast-nivåer, fiender og belønninger, en fortsettelse for hver Covenant-kampanje, opplåsing av flygende ridedyr, kosmetiske rustninger og starten på sesong 2 for dungeons og PvP.

Mye nytt med andre ord, som vi diskuterte med ledende narrativdesigner Steve Danuser og spilldesigner Morgan Day. Det som virkelig fikk spillerne til å snakke var derimot filmen som ble vist under BlizzConline, en film der Anduin så ut som en ny utgave av Lich King, selv om det er vesentlige forskjeller mellom den nåværende allianselederen og den opprinnelige Lich King Arthas.

"Som det tydeliggjøres i filmen, ble Anduin til slutt dominert av Sylvanas, og det utgjør hele forskjellen", ifølge Steve Danuser. "Det er et øyeblikk i filmen hvor Aunduins krefter synker, og du kan se han reagere i forferdelse på det han blir tvunget til å gjøre. Herredømmet gjenoppretter seg imidlertid raskt når fargen i øynene hans lyser opp og hans uttrykk blekner. Anduin er tydeligvis fortsatt der inne, og det er en stor forskjell fra Arthas, da Arthas gjorde noen skjebnesvangre valg og bevisst gikk nedover den stien. Anduin gjorde ikke det."

"Når Anduin kommer tilbake og leverer nøkkelen til the Jailer, kan du se i Sylvanas øyne at hun fortsatt er i konflikt, og dette vil være en stor del av historien vår når Chains of Domination utspiller seg. Dette er første gang vi viser hva Sylvanas sanne intensjoner er, og spillerne vil få en bedre forståelse av hvorfor hun gjorde det hun gjorde, men det unnskylder henne ikke. Hun brente fremdeles Teldrassil, hun er fortsatt skyldig i mange dødsfall, og hun har fortsatt mye å svare for. Vi glemmer det ikke, og vi vil ikke gi Sylvanas noen gratisbillett. Når noen begår de handlingene hun gjorde, kan det ikke være så enkelt som 'åh, hun gjorde denne ene tingen og nå er hun forløst'. Det er ikke den historien vi vil fortelle, men det er noe vi ønsker ta opp i Chains of Domination, og i fremtiden ".

Spillere vil endelig kunne konfrontere Sylvanas i Sanctum of Domination, et nytt 10-boss raid som inkluderer Eye of the Jailer, Tarragrue, Kel'Thuzad, og selvfølgelig the Banshee Queen i egen person. Det vil være et minneverdig møte, som Morgan Day uttrykker det: "Vi vet at det har vært massevis av oppbygging for dette øyeblikket å konfrontere Sylvanas, og til og med fra et designperspektiv har det vært så mange fantastiske ting å trekke frem, og vi er veldig spente over at spillere skal konfrontere henne. Vi vet at det er mange spillere som virkelig vil at hun skal møte rettferdighet, mens andre bare vil ha dronningen sin tilbake, men det er mange vendinger som ligger og venter. "

Det er også en ny, stor utfordring for de mest dedikerte spillerne, en mega-dungeon kalt Tazavesh: The Veiled Market. Dette Mythic-stedet er satt i basaren til mystiske meglere, hvor spillerne vil møte ubehagelige leiemordere, firearmede meglervakter og til og med en udødelig piratdrage. Klarer spillerne å gjennomføre vil de bli belønnet med "et blendende utvalg av våpen, utenomjordiske kjæledyr og et ridedyr".

Ettersom vi har brukt nok tid på å la the Jailer planlegge alt slik han ønsker det, er Covenantene endelig klare til å slå tilbake, som avslørt av Steve Danuser: "Shadowlands første akt handlet om å gjenopprette det som var mistet, som vennene våre i Torghast, men det handlet også om å bli kjent med og bli med i Covenantene, og hjelpe dem med å bli sterkere ved å gjensamle Anima for dem. Og vi har også karakterer som Bolvar, Jaina og Thrall, som ikke liker å sitte på sidelinjen for lenge. Så, historien i Chains of Domination vil dreie seg om å snu skuta og ta opp kampen mot the Jailer, og vi vil se disse karakterene i aksjon på mange forskjellige steder. "

Et av disse stedene er Korthia, City of Secrets, et nytt område i selve the Maw. Korthia ble låst opp av the Jailer med nøkkelen som Anduin bragte tilbake, og i den ligger hemmelighetene og mysteriene til the First Ones, en gåtefull gruppe som er avgjørende for skurkens planer. Han trenger fortsatt tre nøkler for å oppnå sitt endelige mål, uansett hva det er - Arbiter-nøkkelen i Oribos, Winter Queen-nøkkelen i Ardenweald, og antageligvis nøkkelen fra Maldraxxus Prime.

Mens World of Warcraft stort sett er et sosialt spill, mener Blizzard fortsatt at det er en prioritet å la spillerne kunne takle innholdet på egenhånd også.

"Å la folk få spille spillet alene hvis de vil, er noe vi snakker om hele tiden", forteller Morgan Day. "Ikke bare prøver vi å sørge for at du kan oppleve hele historien, det påvirker også hvordan vi designer innhold som Thorghast, som du kan spille alene eller med en gruppe på fem personer. Det er en stor funksjon i Shadowlands, og hvis du vil oppleve den selv, bør du kunne gjøre det."

Torghast vil faktisk få en ny del for spillere å utfordre, med nye fiender, feller og krefter. Blizzard ertet oss også med at spillere vil kunne møte noen kjente ansikt, men de avslørte ikke hvem. Arthas, eller Garrosh kanskje? Vi vet ikke, men vi gleder oss til å finne ut av det.

Mens den umiddelbare fremtid virker spennende, og spillerne definitivt står bak den, med tanke på at WoW har sett sine beste tall det siste tiåret, tenker Blizzard allerede fremover i tid. Ganske langt fremover i tid også, som Steve Danuser fortalte oss: "Vi planlegger våre historier og utvidelser i god tid, så vi ikke bare kan snakke om det som kommer etter Shadowlands, men også det som kommer etter det. Vi har en langsiktig plan, og vi har ikke tenkt å stoppe med det første. Akkurat som Shadowlands var en ny opplevelse og et nytt sted å utforske, har vi fortsatt mange av dem i fremtiden."

Vi prøvde også å få en utgivelsesdato for Chains of Domination, men som du kanskje har gjettet, kom vi ingen steder. Den vil bli utgitt når den er klar, på en klassisk 'Blizzard-måte', og derfor klarer vi å smøre oss med tålmodighet. I hvert fall med tanke på at alt innhold vil bli lagt til i én enkelt oppdatering.