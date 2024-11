Xbox' fem beste spill

HQ

5. Splinter Cell

Da Ubisoft skulle lansere Splinter Cell, ble det av mange sett på som en Metal Gear Solid -klone til Xbox. Men da det først kom, stilnet kritikken. I stedet for et overdrevet, tåpelig japansk eventyr med mye humor, ble vi møtt med en dyster spionthriller med det beste stealth-spillet bransjen noensinne har sett - og en hovedperson som umiddelbart fanget spillernes hjerter. Jeg hater snikespill, og det faktum at dette likevel er med på listen, sier mer enn noe annet om hvor overlegent det faktisk var (jeg hadde egentlig lyst til å ta med Panzer Dragoon Orta, men det hadde ikke vært riktig).

4. Star Wars: Knights of the Old Republic

Bioware hadde ennå ikke blitt kjøpt opp av EA, og Star Wars var ikke eid av Disney. I hendene på dette supertalentfulle studioet førte det til et eventyr uten sidestykke som lot oss utforske en helt ny Star Wars æra. Darth Malak var en fenomenal skurk i et rollespill som overgikk alt annet som ble utgitt på den tiden, og som tydelig viste at Bioware - i sin storhetstid - var bedre til å lage Star Wars enn George Lucas. Dette er fortsatt i dag det beste Star Wars spillet gjennom tidene.

3. Ninja Gaiden Black

Jeg elsker ninjaer, action i tredjeperson og fantastiske bosskamper, og jeg synes en perfekt kontroller er det viktigste Xbox alltid har tilbudt. Ninja Gaiden bød på alt dette, og utmerket seg også med litt uvirkelig grafikk, men kameraet var elendig og holdt det tilbake. Dette og noen få andre ting ble justert i Black -utgaven, som på alle måter bare kan beskrives som en perfekt tittel, som jeg ikke tror noe ninjaspill noensinne vil kunne slå. Absolutt ren magi, og noen av mine beste spillminner stammer fra akkurat dette eventyret.

2. The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay

Dette spillet var imponerende bra, tvers igjennom. Da jeg først så det, trodde jeg det var falskt. Det kunne ikke være så bra. Men... jo, Starbreeze leverte et nesten sjokkerende bra actioneventyr som trumfer alt annet med Riddick flere ganger om. Bak den fantastiske grafikken skjulte det seg et variert actioneventyr med virkelig originale ideer, varierte miljøer og mange spektakulære scener - samt one-liners som jeg og samboeren min fortsatt bruker på hverandre den dag i dag. En av de sterkeste spillopplevelsene jeg noensinne har hatt.

1. Halo: Combat Evolved

Mens vi er inne på temaet store spillopplevelser, la meg børste støv av den beste av dem alle. Noen gang. Men før jeg begynner å forklare hvorfor, la meg starte med å si at Halo: Combat Evolved var et spill jeg ikke engang ville ha. Min eldste venn dro til USA på ferie, og jeg ba ham om å kjøpe en Xbox til meg da konsollen ikke ble lansert i Sverige. Jeg ville ha den for Dead or Alive 3, men han gikk bare med på det hvis jeg lot ham kjøpe og spille Halo: Combat Evolved også. Og det var bare flaks, for Dead or Alive 3 ble riktignok spilt i stykker, men dette var noe annet. Den enorme verdenen, samspillet med musikken, de fantastiske fiendene, historien og, selvfølgelig, Master Chief forandret meg for alltid. Vennene mine og jeg spilte dette hver uke i årevis, og ingen spill har noen gang gjort større inntrykk på meg, eller gitt meg flere fantastiske minner.