Xbox-sjef presser på for Game Pass-overhaling - inkludert Netflix-samarbeid

Den nye Xbox-sjefen, Asha Sharma, har hatt en travel start på jobben, og startet sin periode med å love Xboxs comeback, avduke Xbox Helix og lansere en funksjon som har vært etterspurt i årevis. Nå ser det ut til at hun jobber med enda et prosjekt: overhaling av Game Pass, der det ser ut til at vi kan se frem til både lavere priser og et partnerskap med Netflix.

Ifølge en rapport fra The Information vurderer Sharma tilsynelatende flere nivåer for Game Pass, hvorav det ene vil være annonsestøttet for å gi tilgang til spill til en lavere pris - i hovedsak den samme modellen som de fleste andre strømmetjenester for filmer og TV-serier allerede bruker.

Og når vi snakker om strømmetjenester, bemerker den samme rapporten at Sharma og Netflix-sjef Greg Peters har diskutert ulike typer løsninger for samarbeid, med sistnevnte som sier :

"Du må gjøre det på en måte som fungerer for forbrukeren og fungerer for begge selskapene. Microsoft prøver fortsatt å finne ut hvordan Game Pass-pakken skal fungere for Microsoft."

Det ser imidlertid ut til å være betingelser for et joint venture, som Peters også legger til :

"Det jeg liker med Ashas tenkning, er at det handler om: 'Hvordan kan vi gjøre mer? Og det har allerede vært spennende å følge med på."

