Xboxs kommende indies tar oss til andre dimensjoner og langt ut i verdensrommet

I år er det 10 år siden Xbox startet sitt [email protected] Om det var grunnen til at de hadde invitert presse til et digitalt arrangement er jeg fortsatt usikker på, men det vi fikk se var en grundig titt på fire nye titler fra fire forskjellige europeiske utviklere. Alle spillene ble presentert med en trailer, en demo med kommentarer fra utviklerne og til slutt muligheten til å stille relevante spørsmål. Her er hva vi så.

The Last Case of Benedict Fox

Det første spillet på menyen skulle også vise seg å være det som gjorde det absolutt beste inntrykket. The Last Case of Benedict Fox er den polske utvikleren Plot Twists første spill, men gjengen på 30 personer inkluderer veteraner fra The Witcher, Dying Light og Hitman, så det er ikke en uprøvd gjeng.

Jeg ble først kjent med spillet under forrige sommers Xbox-presentasjon, men har egentlig ikke fulgt det siden. Kanskje det var derfor jeg ble så positivt overrasket. The Last Case of Benedict Fox er et Lovecraftian-inspirert Metroidvania med like deler kamp, plattforming og oppgaveløsning. Du spiller som selverklært detektiv Benedict Fox, som etterforsker en sak relatert til sin avdøde far. Benedict har noen evner som skiller ham fra de fleste detektiver jeg har kommet over i spill, filmer og bøker. For det første er han knyttet til en The Darkness-lignende demon som blant annet gjør ham i stand til å dobbelthoppe og gjøre huden om til stein. I tillegg kan han få tilgang til folks minner via et sted som heter Limbo, som ser ut til å utgjøre hoveddelen av spillet. Resten foregår i farens slott, hvor Benedict kan få tatoveringer for å oppgradere demonens evner og snakke med forskjellige karakterer - et slags knutepunkt med andre ord.

Det var vanskelig å få en god ide om hvor omfattende spillets verden er, men vi så mange gåter som ritualer der en spesiell rekkefølge var nødvendig, samt noen umiddelbart kompliserte symboltolkninger som burde gi mer mening i praksis. Puslespillene i Metroidvania-et er vanligvis navigasjonsbaserte, men ut fra demoen å dømme henter mange av gåtene inspirasjon fra Resident Evil med en haug med eksotiske gjenstander som må brukes på de riktige stedene.

Kampene ser overraskende komplekse ut med ulike evner som det nevnte steinskinnet, et parrysystem og nærkampangrep som lader skytevåpenet ditt. Vi så Benedikt kjempe mot demoner og en mystisk organisasjon som er ute etter ham på grunn av demonen som følger ham. Jeg er litt bekymret for at kampen vil mangle litt finpuss, men det er vanskelig å si uten å ha kontrolleren i hendene mine.

Kreativ leder Bartek Lesiakowski ble spurt hva han var mest stolt av, og ikke overraskende var det den visuelle stilen, men også atmosfæren, historien og måten Plot Twist håndterer mørke temaer på en unik måte. Han nevnte også at inspirasjonskilder foruten HP Lovecraft inkluderer noir-filmer, 1920-tallsjazz og greske tragedier. Mangfoldet av inspirasjoner kan sikkert føles, og fra det vi så kan jeg bare nikke enig i de tingene Bartek nevnte. The Last Case of Benedict Fox ser ut som et livlig og utrolig attraktivt jazzmonster fra en annen dimensjon, og jeg kan ikke vente med å få tak i det når det kommer en gang i vår.

HQ

Planet of Lana

Kanskje var det den eksplosive presentasjonen av Benedict Fox som spilte en rolle, men Planet of Lana gjorde ikke fullt så godt inntrykk som jeg hadde håpet. Det var den av de fire titlene jeg gledet meg mest til, men det stemningsfulle og fantastisk vakre filmatiske plattformspillet er nok ikke det som passer best til en hands-off-visning. Og siden spillet ikke har et mylder av mekanikker å snakke om, og utviklerne i Wishfully holder kortene ganske tett til brystet så langt historien går var det ikke mye å snakke om.

Det betyr imidlertid ikke at Planet of Lana ser mindre fantastisk ut med tanke på alt som har blitt vist fra spillet så langt. Det ser ut som et Playdead-spill, hvis Studio Ghibli hadde ansvaret for kunstretningen og Fumito Ueda var om bord som konsulent. Du spiller som Lana, som legger ut på en episk reise for å redde søsteren og resten av folket hennes fra invasjonsstyrken som truer planeten Novo. Underveis møter hun Mooi, en kattelignende skapning med talent for å hoppe høyt og kommunisere med Novos fauna, men den har også en akutt frykt for vann - noe Lana heldigvis ikke deler. Med andre ord, de to evnene utfyller hverandre, og i demoen, som fant sted i en fantastisk sump, så vi Lana utstede ordrer til Moois for å løse navigasjonsbaserte gåter. Ingen av dem er spesielt kompliserte, men forhåpentligvis endrer det seg litt lenger inn i spillet. Det var imidlertid positivt å se Mooi raskt og riktig engasjere seg med hver kommando, fordi det ikke er noe så irriterende som en følgesvenn med skrantende AI.

Selv om gåtene var litt for åpenbare er som sagt ikke spillets visuelle feil å ta feil av, og bakgrunnsmusikken var også utrolig vakker, noe som kanskje ikke er overraskende med tanke på at det er The Last Guardian-komponisten som leverer den. Selv om formatet kanskje ikke er ideelt for et spill som Planet of Lana er det fortsatt et av mine mest etterlengtede spill, og heldigvis er det ikke lenge til det kommer. Hold øye med det denne våren.

HQ

Lightyear Frontier

En fremmed planet er også åstedet for Frame Breaks Lightyear Frontier. En mech-oppdrett-simulator med hyggelig utseende som også har som mål å levere en historie med et forlokkende mysterium.

I motsetning til de andre spillene vi så ser det fortsatt ut til å være en vei å gå for de 14 personene på Frame Break, men visjonen er allerede klar. Det handler om å samle ressurser manuelt i stedet for automatisering, og muligheten til å spille solo så vel som med tre venner. I tillegg eksperimenterer teamet med å la spilleren forlate sin mech og utforske til fots.

Det hele ser utrolig fargerikt og innbydende ut. Det samme gjør den Outer Wilds-klingende musikken, men administrerende direktør Joakim Hedström sa ikke når vi kunne spille den.

HQ

Everspace 2

Fra en fremmed planet i originalen til en hel haug av dem. Everspace 2 har skrotet forgjengerens roguelitestruktur til fordel for en klassisk kampanje med vedvarende progresjon. Forgjengerens struktur var i stor grad et resultat av et begrenset budsjett, men spillets suksess har gjort det mulig for Rockfish Games å lage "spillet vi alltid ønsket å lage", som grunnlegger Michael Schade uttrykker det.

Everspace 2 ser ut som en fartsfylt arkadespinn på dogfight-sjangeren. Schade beskriver det som et plyndringsskytespill i en semi-åpen verden. Du reiser sømløst fra sted til sted via portaler og besøker forskjellige solsystemer. Det er mer enn 100 håndlagde steder, og Rockfish lover en 30-timers kampanje og fire timer med dialog. Variasjonen ser ut til å være stor; Vi så kamper i verdensrommet og nær overflaten på en lavaplanet, og under havets overflate på en vannplanet. Enda bedre, disse var faktisk visuelt innbydende, så det er bra at utforskning spiller en stor rolle også.

Spillet er klart for utgivelse på PC i april etter en lang periode i Early Access. Schade var forresten full av lovord for tilbakemeldingene Early Access har gitt, og gikk til og med så langt som å si at han ikke ville lage et spill igjen uten å gi ut en Early Access-versjon først.