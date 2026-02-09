Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

HQ

For litt over et år siden bestemte RGG Studio seg endelig for å publisere titlene sine på Nintendo-plattformer, og det ser ut til at trekket har lønnet seg godt. Vi vet allerede at Yakuza Kiwami 1 på Switch, en enkel port som tilpasset 2016-tittelen til den første hybridkonsollen, var en bestselger som fullstendig endret studioets publiseringsstrategi i slutten av 2024, noe som seks måneder senere førte til lanseringen av den fornyede Yakuza 0 Director's Cut som en eksklusiv Nintendo Switch. I november i fjor forsterket de førjulskatalogen for konsollene (og oppdaterte resten av plattformene) med mer polerte og moderne versjoner av Yakuza Kiwami 1 og Yakuza Kiwami 2, porter som jeg også hadde æren av å anmelde og gjenoppleve i en analyse.

Men i motsetning til alle disse titlene jeg har spilt det siste året, er jeg her for første gang med noe nytt. Fordi Yakuza Kiwami 3 er mer enn bare en revisjon av Yakuza 3 Remastered: det er en fullverdig nyinnspilling, som også inkluderer et eget, parallelt eventyr kalt Dark Ties, med en enestående utsikt over fremtredende karakterer fra denne versjonen. Og jeg kan allerede si at "Kiwami" (som oversettes fra japansk som "promotert") virkelig skiller seg ut som den definitive versjonen av dette kapittelet i livet til Kiryu Kazuma.

Og hvordan skiller det seg når det gjelder spill fra titler som ligner på de nevnte Kiwami I & II? Vel, ved å være mer og bedre i hovedaspektene. Yakuza Kiwami 3 tar opp historien om Kazuma Kiryu, som, etter å ha nesten definitivt avsluttet sitt liv som yakuza i Tojo-klanen i forrige del, forbereder seg på å reise med sin adopterte "datter" Haruka til Okinawa, hvor han planlegger å drive barnehjemmet Morning Glory, akkurat som hans "far" Dojima gjorde for ham i barndommen. Men en ny konspirasjon truer drømmen om et fredelig liv som sivilist, og også den fortsatt svake Tojo-klanen og dens nye leder, Daigo Dojima, som har blitt angrepet. Med mange spørsmål om hvem man kan stole på, må Kiryu nok en gang sette planene sine på vent for å bekjempe alle slags forbrytere fra den japanske underverdenen for å avdekke sannheten. Og nå har han flere muligheter enn noensinne.

Dette er en annonse:

Dette skyldes at Yakuza Kiwami 3 har fornyet kampsystemet fullstendig, og nå er det på høyde med og overgår de siste utgavene. Kiryu har nå Ryukyu-kampstilen, som han lærte under oppholdet i Okinawa, og som gjør det mulig for ham å sette sammen utallige slag og kombinasjoner med et bredt utvalg av våpen. Han har også nye ferdigheter som kan oppnås med power-ups, enten ved å betale for trening eller fullføre oppdrag. Og selvfølgelig er Dojima Dragon Style, eller Kiwami-stilen, et must, som nå lar deg sette sammen flere slag og kombinasjoner enn noen gang før. Gangsterungen får ikke røre bakken før han er slått ut.

Yakuza Kiwami 3 (og serien generelt) trekker ikke bare på dramaet i historiene sine, men også på komikken i mellomspillene, og nå har vi selvfølgelig et godt utvalg av minispill som vil holde oss hekta i nesten flere timer enn hovedplottet. Det er nå nye sanger i karaoken (og dette minispillet er fortsatt like vanskelig som alltid!), samt et utvalg nye arkadespill for SEGA-arkadene spredt rundt i spillets byer, der vi kan spille titler som Galaga 2, Fantasy Zone Gear, Sonic Drift og Streets of Rage i sine Game Gear-versjoner fra start til slutt.

Hvis vi vil ha noe mer forseggjort, har vi også muligheten til å maksimere Kiryus rang som "pappa" på barnehjemmet i Okinawa, hjelpe alle de foreldreløse barna med deres problemer og samle inn penger til å støtte dem. Minispill som å fiske, sy eller gjøre lekser er en kjærkommen avveksling når du vet at du må tilbake til gatene i Kamurocho for å gjenopprette ro og orden. Min favorittoppdrag er imidlertid å hjelpe den kvinnelige bosozoku-gjengen, med sine overdrevne antrekk og motorsykkeldekorasjoner, som jeg elsket. Du kan tilpasse sykkelen din, velge medlemmer og delta i løp (og påfølgende kamper), noe som også bidrar til variasjon i handlingen.

Dette er en annonse:

Yakuza 3 (og Remastered-versjonen) har alltid blitt ansett som et skritt under de fleste utgaver når det gjelder teknisk finish, men det kompenseres det nesten fullstendig for her. Yakuza Kiwami 3 følger i fotsporene til de to siste moderniserte versjonene og Yakuza 0 Director's Cut for endelig å tilby den flyten og ytelsen som spillerne fortjente. Jeg vet ikke om finishen på de andre versjonene, men i anmeldelsesversjonen vi brukte (Nintendo Switch 2), var resultatet feilfritt i basisspillet. Overraskende nok var det frosne bilder (opptil nesten tre sekunder) i overgangene mellom spill og mellomsekvenser, både i håndholdt modus og i Docked-modus. Spillet verken frøs eller krasjet, det så bare ut til å slite med å laste inn neste minneblokk. Likevel var det en irriterende nok feil til å merke seg her.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties fornyer også RGG Studios engasjement for sine fans rundt om i verden, spesielt i Europa, som nå har lokalisering på spansk, fransk, tysk og italiensk, men også på portugisisk (brasiliansk), russisk, koreansk, tradisjonell kinesisk og forenklet kinesisk. Også dubbingen er modernisert, nye replikker er lagt til, og det er også ny dubbing på engelsk, japansk og kinesisk. En titanisk innsats med de nye språkene, spesielt i en serie spill der det er mye snakk og lesing, men vi fant fortsatt noen feil og stavefeil, i det minste i den spanske versjonen vi brukte til denne anmeldelsen, som trenger en oppdatering etter lanseringen.

Denne "definitive" versjonen av Yakuza 3 avrundes med nytt innhold kalt Dark Ties, som gir oss et bedre perspektiv på hvordan andre familier i Tojo-klanen opererte og, selvfølgelig, konstruksjonen av den "komplekse" antagonisten Yoshitaka Mine. I en historie som løper parallelt med historien om Kiryu og hans retur til Kamurocho, går Mine fra å være en velstående sivilist til å bli involvert i og raskt stige i gradene i Tokyos kriminelle underverden. Oppdragene hans går ut på å gjøre jobber for partneren sin, den motbydelige Kanda, som han gradvis tar kontroll over det røde lys-distriktet sammen med. Mine bruker sitt eget kampsystem i bokserstil og Single-stilmålere, i tillegg til sitt eget ferdighetstre. Du får også tilgang til Hell's Arena, en kampklubb som gjentar formelen med forskjellige sett med kamper mot både horder av fiender og kjente fjes fra serien.

Dark Ties legger ikke til nye mekanikker til historien, men det legger til noen ekstra timer til hovedhistorien, og fortsetter å tilfredsstille din sult etter å gjenoppdage denne fasen av Kiryu Kazumas liv. Det kan nytes separat fra Yakuza Kiwami 3, selv om det inneholder spoilere om slutten, så det er best å nyte det etter å ha fullført spillet. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties gjør endelig rettferdighet mot den tredje delen av franchisen, med grafikk som passer, et fornyet og utvidet kampsystem (setter en ny standard for fremtidige Kiwami-remakes) og nytt innhold, et bevis på at Ryu Ga Gotoku Studio er mer enn glad for å se på arbeidet sitt og forbedre det, og vi er foreløpig glade for resultatet.