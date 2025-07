10 andre tegneserier eller grafiske romaner som alle DC-fans bør lese

HQ

Tidligere i år publiserte vi en artikkel som plukket ut 10 DC-tegneserier eller grafiske romaner som alle DC-fans bør sjekke ut og lese på et eller annet tidspunkt. Nå som Superman snart kommer på kino, er det på tide å vende tilbake og plukke ut 10 andre verdige alternativer som er ideelle for dem som er ute etter flere superhistorier nå som DC Universe er i full gang.

Superman: Up in the Sky

Stålmannen er på alles lepper for tiden, så hvorfor ikke lese litt mer om ham? Superman: Up in the Sky er en historie som spør hvor langt Son of Krypton er villig til å gå for å redde et liv? En ung jente blir kidnappet av romvesener, og Superman flyr ut i kosmos for å forsøke å redde henne, et oppdrag som fører ham til solsystemets ytterste avkroker og stiller ham overfor enorme utfordringer som han aldri før har stått overfor. Det store dilemmaet her er om Superman gjør rett i å prioritere ett liv fremfor milliarder av ubeskyttede liv på jorden, et dilemma som ikke er helt enkelt.

Injustice: Gods Among Us

Det er uklart når eller om vi noen gang får et nytt Injustice spill fra NetherRealm, så dette er kanskje det naturlige neste steget for fansen. Injustice: Gods Among Us er en serie som er basert på kampspillet, og handler om hva som skjer etter at Superman blir en tyrann etter å ha mistet noen han elsker. Han foretrekker harde regler og reguleringer fremfor håp og frihet, og Batman tar opp kampen for å stoppe Man of Steel, en kamp som vi har sett udødeliggjort i film, TV og spill i mange andre tilfeller også.

Wonder Woman 2023 (Begynner med bind 1: Outlaw)

Diana Prince er kanskje tidenes mest berømte kvinnelige tegneseriefigur, og Wonder Woman er fortsatt selve symbolet på hva det vil si å være heltinne. Det samme gjelder i serien 2023, som forfatter Tom King (som også har skrevet Superman: Up in the Sky og den utmerkede Supergirl: Woman of Tomorrow) bruker som et organ for å vise hvordan Wonder Woman står opp mot USA etter at Amazons er forvist og utsatt etter et uhyrlig drap. Her er det én kvinne mot verden, én kvinne som går langt for å bevise at hun ikke lar seg knekke, og at det er andre krefter i sving som har ført til denne ekstreme vendingen.

Batman: The Long Halloween

Det er noen forskjellige historier som tydeligvis inspirerte Christopher Nolan mens han laget sin Dark Knight Trilogy, og en av dem var definitivt Batman: The Long Halloween. Dette er en kronglete og kompleks historie som utforsket hvordan Batman fikk i oppgave å spore opp en mystisk drapsmann som har vært rettet mot deler av Gothams kriminelle undergrunn. Det er en historie som effektivt følger Frank Millers briljante Batman: Year One, og som på mange måter fungerer som en Year Two, ettersom den følger Caped Crusader i et helt år mens han sporer opp denne morderen og håndterer den økende trusselen fra supervillianere som gradvis blir mer og mer hensynsløse.

Green Lantern: The Sinestro Corps War

Selv om Green Lantern ikke vil få en egen film på DC Universe på en stund - det er i hvert fall ikke en del av planen ennå - er det en Lanterns -serie under utvikling med Hal Jordan og John Stewart i hovedrollene, og vi kan forvente at Guy Gardner dukker opp i Superman også. Så hvorfor ikke bli litt bedre kjent med Green Lantern Corps i en av deres hittil tøffeste kamper? The Sinestro Corps War ser Green Lantern Corps mot en hær ledet av den fryktinngytende Sinestro, og ser hvordan de gode overvinner enorme odds for å frigjøre universet fra de gule kraftring-brukende skurkenes grep.

Batman: Hush

Batman har ofte med mystiske mordere å gjøre, og i Batman: Hush er det nok en gang temaet. I denne historien ser vi hvordan Dark Knight håndterer en ny morder samtidig som han overvinner angrepene fra Gothams kriminelle elite, en kombinert situasjon som etterlater Bats sårbar, spesielt når han får vite identiteten til den svært korrupte mannen som står i sentrum for alle hans vanskeligheter og problemer. Hvis du likte The Long Halloween, er det verdt å merke seg at Hush også er skrevet av samme person, Jeph Loeb.

The Death of Superman

Det virker egentlig ikke så farlig at DC tok livet av Superman, i hvert fall ikke for dem som husker DC Extended Universe, der det tok Zack Snyder hele to filmer å henrette DCs "sterkeste" helt i hendene på Doomsday... Men da The Death of Superman opprinnelig kom i skriftlig form (en historie som tydeligvis inspirerte deler av Batman v. Superman: Dawn of Justice), var det mange som ble sjokkert over å se Man of Steel så sårbar og dødelig. Dette var en tegneserie som effektivt nullstilte hvordan vi så på Superman, en historie som utvilsomt vil være viktig når DC Universe fortsetter å ta form i løpet av det neste tiåret eller så.

Wonder Woman: Paradise Lost

Selv om det kanskje ikke er den viktigste av Diana Princes historier, er Wonder Woman: Paradise Lost et flott løp å utforske i dag av den enkle grunn at DC Studios har til hensikt å lage en serie med samme navn. Det prosjektet kan bli første gang vi møter DC-universets Wonder Woman, og det blir et interessant øyeblikk når denne fortellingen utforsker hvordan Amazons kjemper seg imellom etter at det har oppstått en splittelse mellom Diana og dronning Hippoylta fordi Wonder Woman ikke vil ta på seg kappen som kongelig leder av Themyscira.

Flashpoint

En av de mest innflytelsesrike historiene med The Flash ved roret. Dette er en multiversal innsats som utforsker hvordan Barry Allen må redde sin verden fra ødeleggelse, men uten hjelp fra dem han vanligvis stoler på. Hvorfor? Noe har skjedd med den verdenen han kjenner, og nå må han rekruttere uvanlige, men kjente helter fra andre steder for å finne den skyldige og stoppe den som endret tidslinjen i første omgang. På en måte ligner det litt på det vi nylig opplevde i den siste DCEU-filmen, The Flash.

Batman: The Court of Owls

Det er bare noen få ganger Batman virkelig blir overgått, og en av disse er uten tvil The Court of Owls. I denne komplekse og kronglete historien forsøker Bats å avdekke en eldgammel organisasjon som angivelig styrer Gotham, uten at det finnes noen som helst bevis for at den eksisterer. Men når han finner et spor, blir han jaget av en dødelig og nådeløs kriger, før han blir fanget og sett på som et bytte av den hensynsløse organisasjonen som ingen andre tror eksisterer. Men hvem er det som står i sentrum? Det er en vanvittig konklusjon du må oppleve selv ... I tillegg er det også verdt å nevne at The Court of Owls teknisk sett utspiller seg etter en omstart av tidslinjen etter Flashpoint, noe som gjør den til en flott fortsettelse etter Barrys eventyr ovenfor.