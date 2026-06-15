10 år med « Dead by Daylight »: Alle nyhetene fra jubileumsfeiringen

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Vel, det har endelig skjedd. Behaviour Interactive har offisielt feiret 10 år med vekst, utvikling og støtte til Dead by Daylight. Det asymmetriske multiplayer-skrekk-spillet som har fungert som grunnlag og inspirasjon for så mange andre, er offisielt 10 år gammelt, en bragd som ganske enkelt er bemerkelsesverdig. Vi nærmer oss et punkt hvor noen av pionerene innen live-tjenester, om man vil, begynner å bevege seg inn i denne mer eksklusive sfæren, og i denne sammenheng er Behaviour en del av gjengen som markerer sin egen begivenhet med en stor jubileumsfeiring.

I forkant av begivenheten hadde utvikleren allerede bekreftet at Friday the 13th og den ikoniske Jason Vorhees skulle komme til spillet, noe som markerer et samarbeid som så mange fans har lengtet etter. Hvis du trodde dette var alt Behaviour hadde på lager for å innlede det neste tiåret med Dead by Daylight, er den gode nyheten at det var mange andre kunngjøringer klare til å bli offentliggjort.

Til å begynne med ønsket Behaviour å gjøre én ting veldig, veldig klart: de neste 10 årene med Dead by Daylight kommer til å bli like gode, om ikke bedre, enn det siste tiåret. I en pressemelding forklarer Behaviour «de neste 10 årene i The Fog vil være like ambisiøse som de siste», og bemerker at det vil bli flere samarbeid og nye kapitler som «holder skrekkopplevelsene i gang på noen virkelig unike måter».

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Med dette for øye, og med Jason-crossoveren som kommer i morgen, 16. juni, på alle plattformer, vil det neste store kapittelet starte mindre enn 10 dager senere. Dette er et kapittel med fokus på overlevende kalt The Life Road, og det introduserer spillets første urbefolkningsoverlevende. Denne karakteren heter Shane Wiigwaas, og kommer til spillet 25. juni på alle plattformer.

Etter dette er det planlagt andre spennende overraskelser for resten av 2026. Det neste kapittelet lanseres i august og blir det første kapittelet som noensinne er utviklet helt av « Dead by Daylight »-fellesskapet. Det kalles «Chorus of Sin», og vi får høre mer om det etter hvert som vi nærmer oss lanseringen om et par måneder. Og så i november kan vi forvente et crossover med Terrifier. Med en så kjent moderne filmserie på vei, vil du bli glad for å høre at den bringer Art the Clown som en spillbar morder, og dette monsteret bringer sin egen karakteristiske stil av vold og drap til den bredere opplevelsen.

Utover planene for 2026 har også 2027 en stor mengde innhold i vente, inkludert et dedikert kapittel basert på Behaviours narrativdrevne enkeltspillertittel, The Casting of Frank Stone. Vi har fått vite at mer informasjon vil bli delt om dette kapittelet når utviklingen offisielt har startet.

Møt Shane Wiigwaas.

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Når det gjelder 2027, har Behaviour store planer for oppdatering og forbedring av Dead by Daylight. Vi snakker om et spill som nå er ti år gammelt, og det betyr at det finnes steder og områder der det trenger et... nytt strøk maling, skal vi si. Med dette for øye vil det neste år bli en «omfattende visuell oppgradering» som skal gjøre spillet mer oppslukende og følelsesmessig gripende, med nye karaktermodeller, utvidede animasjonsmuligheter, nye replikker for karakterene, realistiske ansiktsanimasjoner, forbedret belysning, skyggelegging og teksturer for kartene, forbedrede tåke- og dis-effekter, samt en sterkere tilstedeværelse av Entiteter. Det vil til og med, for første gang noensinne i Dead by Daylight, være dynamiske værsystemer som bringer regn og stormer.

Hvis alt dette ikke fenger deg, kan du også forvente nye spillmoduser i årene fremover, inkludert planer for en 1v1-modus og en Zombie-modus. Kryss fingrene for et samarbeid med Night of the Living Dead!

Til slutt planlegger Behaviour endelig også å åpne opp Dead by Daylight for kuratert modding, med et system under utvikling som gjør det mulig for spillere å lage sitt eget innhold til spillet og se DbD utvikle seg til en nøkkelaktør innen brukergenerert innhold.

Hvordan karakterene vil se ut i fremtiden i Dead by Daylight.

Puh, det er ganske mye innhold på vei, men vent, det er mer. I tillegg til de planlagte hovedsamarbeidene og kapitlene, vil det også være nye samlinger å se frem til. Den første blir The Black Banquet Collection, som er knyttet til jubileumsarrangementet som går av stabelen mellom 25. juni og 16. juli, og som bringer «festlig formell bekledning». Kort tid etter kommer også Sunflesh Collection, som byr på kosmetikk med ørken-tema.

I tillegg, for å markere Iron Maidens 50-årsjubileum, får The Huntress et legendarisk antrekk inspirert av maskoten Eddie, mens det også er planer om et kolleksjonssamarbeid med metalbandet Ice Nine Kills, som også vil omfatte en ny digital låt og en musikkvideo. La oss ikke glemme kolleksjonene basert på The Walking Dead og Silent Hill f, som bringer Glenn og Negan som antrekk for henholdsvis Rick og Shimizu Hinako for Cheryl. Til slutt kommer det en Diablo-kolleksjon i oktober, samt en Scooby-Doo-kolleksjon, uten fastsatt dato for når dette vil skje.

Eddie fra Iron Maiden, The Black Banquet-kolleksjonen og Glenn fra The Walking Dead.

Til slutt ble det delt en oppdatering om den planlagte filmen « Dead by Daylight ». Vi har fått vite at Alexandre Aja og David Leslie Johnson-McGoldrick har skrevet manuset til filmen, og at Thordur Palsson er valgt som regissør. Vi venter nå på flere nyheter om rollebesetningen og premiereplanene for prosjektet.

Alt i alt er det en ganske spennende tid å være en fan og spiller av « Dead by Daylight ».