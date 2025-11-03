10 av de største videospill-suksessene det siste tiåret

HQ

Nylig tok vi en titt på noen av de største fi askoene som har rystet videospillverdenen det siste tiåret. Så det er bare rettferdig at vi ved å ta en slik vinkel også snur manuset og fokuserer vår innsats på ti av de største suksessene det siste tiåret også.

Alle du kjenner spilte Pokémon Go i 2016

Hvordan kunne vi ikke begynne her? Sommeren 2016 lanserte Niantic et mobilspill med utvidet virkelighet på The Pokémon Company. Spillet, som ble kjent som Pokémon Go, oppfordret folk til å dra ut for å fange lommemonstre og oppleve en Pokémon-reise uten like. Selv om det var annerledes enn det mange Pokémon-fans kjenner til, ble det en enorm suksess over hele verden, slik at man ikke kunne gå noe sted uten å se folk fange Pokémon i bygatene og på landsbygda.

PUBG: Battlegrounds tenner en brann...

Når man tenker på det siste tiåret, har spillbransjen generelt sett fostret to massive og sentrale ideer. Den ene er Battle Royale, som går ut på å slippe 100 spillere inn i en lobby og la dem kjempe til det står igjen en seierherre. I slutten av 2025 finnes det utallige Battle Royale-spill, og enda flere som har kommet og gått, men det er Brendan "PlayerUnknown" Greene som har skapt PUBG: Battlegrounds, og som har banet vei for alle andre. PUBG er fortsatt en enorm hit i dag, og er uten tvil en av de største suksessene det siste tiåret.

...og Fortnite puster til flammene til uante høyder

PUBG er PUBG, men når det gjelder en battle royale av en skala som ikke ligner noe annet, står Epic Games' Fortnite som en av en. I løpet av det siste tiåret har Fortnite gått fra å være en mer søt og tilgjengelig versjon av Battle Royale til å bli det beste eksemplet på metaverse til dags dato, takket være sitt enorme utvalg av crossovers og samarbeid. Man kan argumentere for at Fortnite har vært det mest vellykkede og innflytelsesrike videospillet det siste tiåret, men det må i det minste gis noen blomster til PUBG for å være pioneren.

Escape from Tarkov skaper presedens for den andre store trenden

Den andre trenden som har blomstret opp på en måte få hadde forestilt seg, er premisset for ekstraksjonsskytespill. I likhet med BRs er det et produkt av at online flerspiller blir enklere og bedre støttet, noe som åpner for mer kreative ideer, og resultatet er en anspent og krevende aktivitet der du kan vinne stort eller tape alt. Det er en opplevelse man enten elsker eller hater, men det er også absurd populært, og vi kan alle takke Escape from Tarkov for å være den virkelig vellykkede pioneren på denne fronten. Det er kanskje et mer passende valg enn noensinne med tanke på at spillet endelig forlater Early Access i november.

Remedy Entertainment leverer to av de mest imponerende spillene til dags dato

Se, FBC: Firebreak har vært en ganske stor fiasko, og det kan ikke benektes. Men Remedy Entertainment fortjener å være her av to grunner. Den første er Control og Alan Wake 2, to spill som er helt eksepsjonelle og topp eksempler på hva denne finske utvikleren kan produsere. Begge spillene er uten tvil de to fineste titlene som ble utgitt i sine respektive år, og det er mildt sagt misunnelsesverdig. Men den andre grunnen er at Remedy har skapt en presedens som mange utviklere/utgivere kan lære av. Dette er et team som ikke definerer et spills suksess ut fra lanseringssalget, men snarere ut fra hvordan et spill vil prestere på lang sikt. Det var derfor ingen var bekymret for at Alan Wake 2 ikke solgte som varmt hvetebrød ved lansering, fordi Remedy vet at spillene deres har ben å stå på, og at de med tiden ikke bare vil tjene inn kostnadene sine, men rett og slett vil bli en ren inntektsstrøm. Det er en forretningspraksis som mange kan lære av, og det er nok til å gjøre dette studioet til et førsteklasses eksempel på en suksess.

Rocket League finner veien til nettmaskene

Det siste tiåret har det virkelig vært en økning i gratis videospill som har ganske enkle oppsett, men som tilbyr endeløse timer med underholdning. Psyonixs Rocket League må i så måte komme med på listen, for det har ærlig talt blitt en helt bemerkelsesverdig mastodont som fans i alle aldre og demografiske grupper kan ha glede av. Den dag i dag er Rocket League i samme klasse som Fortnite, Roblox, Minecraft, og alle de andre tilgjengelige og tidløse hitene som fansen flokker til for endeløs eller rask action.

Kojima Productions blir en global sensasjon

Da Hideo Kojima skilte lag med Konami for å opprette sitt eget utviklingsstudio, var spørsmålet hvem som kom til å klare seg best; den berømte japanske utvikleren eller den tidløse utgiveren? Konami har vært inne i en liten bølgedal, som de riktignok er i ferd med å komme seg ut av, men Kojima Productions har nådd uante høyder. Etter to Death Stranding -spill har utvikleren nå nådd uante høyder, med filmatiseringer på vei, nye prosjekter på gang for PlayStation og Xbox, og Kojima selv som virkelig har funnet sin plass blant eliten i den kreative verdenen.

Vampire Survivors blir alles besettelse

Det er ofte små indiespill som kommer og blir enorme suksesser, med nyere eksempler som Peak, Lethal Company, og til og med Balatro. Men Vampire Survivors eksisterer i sitt eget lille rike fordi spillet kom ut av intet og viste seg å være en så enorm sensasjon at vi nå ser alle slags kopier fra større fisk. Poncles tittel er designet for å være utrolig enkel å plukke opp og spille, fullpakket med dybde for å holde deg underholdt, og takknemlig rimelig, og er en sann suksess.

Hazelight minner verden på hvorfor vi elsker co-op

Man kan argumentere for at det Josef Fares-ledede Hazelight for tiden bærer den kooperative videospillsektoren på ryggen. Det siste tiåret har vært et godt eksempel på det, for etter A Way Out, It Takes Two og Split Fiction har denne utvikleren bevist at spill som bare handler om samarbeid, ikke bare er relevante, men at de også er store suksesser når de håndteres riktig. Over 35 millioner solgte eksemplarer av de tre spillene, som ikke engang marginalt gjenspeiler spillerantallet på grunn av den forbrukervennlige Friend Pass -funksjonen, viser hvor stor suksess Hazelight har vært.

Baldur's Gate III oppnår rekordstor suksess

Kanskje det best rangerte og mest hyllede spillet det siste tiåret. Larians Baldur's Gate III kom og beviste for verden at cRPG-sektoren fortsatt lever i beste velgående. I tillegg til rekordmange priser og titalls millioner solgte eksemplarer, er grunnen til at BG3 er en slik suksess at det introduserte massevis av verdifulle designvalg for tilgjengelighet, samtidig som det fortsatte å utvide opplevelsen med en rekke forbedringer etter lanseringen. BG3 er utviklet for spillere, med hjelp fra spillere, og kan være spillet som definerer 2020-tallet, selv om Grand Theft Auto VI uten tvil vil ha noe å si om det.

Har vi gått glipp av noen store suksesser? I så fall, ikke glem å dele dem i kommentarfeltet nedenfor.