15 år etter Spanias storhetstid under VM i 2010, hvor er de nå?

For 15 år siden, den 11. juli 2010, ble Spania verdensmester for første gang i historien. To år tidligere hadde de vunnet UEFA Euro-trofeet (og skulle løfte det igjen i 2012), men Sør-Afrika var deres første VM-finale noensinne. Andrés Iniestas mål i det 116. minutt ble et uforglemmelig øyeblikk for en hel generasjon.

23 spillere var med i den troppen, og femten år senere er bare seks av dem fortsatt aktive som spillere. Pepe Reina var den siste som la opp i mai i fjor, da han spilte som keeper for Como. Jesús Navas la også opp midtveis i forrige sesong, og fikk æren av å være den eneste fra det laget som var med i den unge troppen som vant UEFA Euro 2024 i fjor sommer. Andrés Iniesta, helten fra finalen, la opp som profesjonell fotballspiller i fjor.

De eneste spillerne fra den troppen som fortsatt spiller profesjonell fotball, er :



Pedro Rodríguez (Lazio)



Raúl Albiol (Villarreal)



Javi Martínez (Qatar SC)



Juan Mata (Western Sydney Wanderers)



Sergio Busquets (Inter Miami)



Sergio Ramos (C. F. Monterrey)



Andre har imidlertid gjort karriere som managere, og de fleste er fortsatt nært knyttet til fotballen. Xabi Alonso er nåværende Real Madrid-manager etter et vellykket opphold i Bayer Leverkusen, og Xavi Hernández var manager i FC Barcelona, men er for tiden arbeidsledig og på jakt etter en ny klubb. Cesc Fábregas trener Como. Carlos Marchena har jobbet som trener for Sevilla og Valencia, og Álvaro Arbeloa er trener for Real Madrid Castilla.

Gerard Piqué jobber som president i FC Andorra og er president i Kings League, amatørfotballturneringen med spanske og latinamerikanske seriespillere. Andre har tatt andre satsinger innen idrett, og mange jobber av og til som eksperter, og i tilfellet Íker Casillas har han en vellykket podkast der han nylig intervjuet Piqué, som han fortsatt deler en vennskapelig rivalisering med.