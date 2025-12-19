5 undervurderte spill utgitt i 2025

HQ

2025 har vært et fantastisk år for spill. Da Grand Theft Auto VI ble flyttet til 2026, fryktet folk at vi ikke ville få noe spesielt dette året, men i stedet har vi fått et flott utstillingsvindu for hvordan spill kan være enormt selv uten at noen av de største franchisene fyrer på alle sylindere. Du har allerede hørt om årets beste, og neste uke kårer vi de offisielle vinnerne i kategoriene Årets spill, men akkurat nå er det på tide å snakke om årets mindre verdsatte spill. Titler som kanskje har fått gode anmeldelser og til og med funnet et anstendig fellesskap, men som ikke har hatt suksess som Clair Obscur: Ekspedisjon 33, Hollow Knight: Silksong eller Hades II. Det finnes utallige spill som kunne ha havnet på listen, men her er fem vi mener fortjener en ny titt.

5. Digimon Story: Time Stranger

Vi var riktignok ganske harde i vår nettverksanmeldelse av Digimon Story: Time Stranger. Jeg er aldri en som går imot en annen skribent, men spill er et subjektivt medium, og derfor vil jeg si at selv om det ikke gir stor glede for noen, er dette en tilfredsstillende skapningssamler for andre som beviser at denne sjangeren kan trives uten monstre i lommene våre. Digimon Story: Time Stranger har en litt eldre kant, noe som gjør historien mer engasjerende for nostalgiske fans, samtidig som de får alle sine digitale favorittmonstre å kjempe mot og samle på. Det har allerede en sterk fanskare og har solgt ganske bra, men det føles likevel litt som om det ble satt til side da Pokémon Legends: Z-A kom på markedet.

4. Uslåelig

Det er vanskelig å si om Unbeatable virkelig teller som et undervurdert spill, med tanke på at det nettopp ble utgitt i forrige uke, men dette rytmebaserte actionspillet bør ikke utelates fra radaren din. Med livlige håndtegnede animasjoner, et rocka lydspor og intuitivt gameplay, hjelper Unbeatable oss med å avslutte året like sterkt som vi startet det. Det kan være noen krøllete dialoger og noen gjenværende bugs, men disse problemene kan ganske enkelt ignoreres hvis du holder deg til det som gjør Unbeatable til en enkel oppføring på denne listen.

3. Tainted Grail: Avalons fall

Tainted Grail: The Fall of Avalon har sitt samfunn der ute, noe som for å være ærlig gjelder for stort sett alle spill på denne listen, men suksessen føltes dempet av ankomsten av The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered samt Clair Obscur: Ekspedisjon 33 og Kingdom Come: Deliverance II. Alle disse spillene ble utgitt før Tainted Grails 1.0-lansering, men dette året hadde rett og slett for mange flotte RPG-er å spille. Vi mangler virkelig anstendige Scrolls-lignende spill, og det er akkurat det Tainted Grail: The Fall of Avalon tilbyr, med et mørkere skjær til sin verden og historiefortelling. Fortellingen faller kanskje litt av mot slutten av spillet, men hvis du vil gå deg vill i en oppslukende fantasiverden i disse kalde vinterkveldene, kan det være verdt å plukke opp denne skjulte 2025-perlen.

2. Shinobi: Art of Vengeance

Kunsten å lage et sideskrollende actionplattformerspill har kanskje nesten gått tapt for mainstream-publikummet, men Shinobi: Art of Vengeance beviser at denne undersjangeren fortsatt kan blomstre med de rette spillene. Den vakre kunststilen, det raske og fornøyelige gameplayet og de flotte bosskampene gjør det til et glimrende nikk til Shinobis fortid og en flott introduksjon for nykommere. Hvis du har Absolum og Hades II i ryggmargen og har lyst til å slå flere tegneseriefigurer i trynet, vil du sannsynligvis like Shinobi: Art of Vengeance, selv om det ikke har en roguelike-mekanikk som får deg til å komme tilbake for en runde til.

1. Wildgate

Selv om jeg er like lei av live-service-trenden som resten av dere, vil jeg slå et slag for spill som virkelig prøver å gjøre noe nytt med sjangeren. Enter Wildgate, et PvPvE-skytespill fra Moonshot Games og Dreamhaven som kombinerer skipskamp og førstepersonsskyting. Det er delvis et utvinningsskytespill, delvis et heist-spill der du søker i verdensrommet etter tyvegods og skipsdeler mens du kjemper mot andre mannskaper. Det føltes veldig unikt å spille og hadde en veldig rik følelse av action. Dessverre har det, som så mange flerspillerspill som er utgitt de siste årene, ikke klart å holde på spillerbasen. Derfor er det litt vanskeligere å anbefale enn alle andre titler på denne listen, men det føles definitivt som om det passer best i kategorien "undervurdert". Hvis du har noen venner du vil lage et mannskap med og vil ha et skytespill som faktisk spiller annerledes, så kan Wildgate være noe for deg.

Hvilke spill synes du fortjener mer oppmerksomhet fra i år?