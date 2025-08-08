7 skurker vi elsker å hate

HQ

Når det kommer til skurker, er de aller beste de som vi enten avskyr til de grader, eller som vi på en eller annen måte knytter oss til og synes de er stjerner i sin egen serie. I dag snakker vi om de sistnevnte, skurkene som vi ikke kan la være å forgude på samme tid, selv om deres natur og mål er å gjøre livet vårt til et helvete.

Handsome Jack - Borderlands 2

Det finnes kanskje ingen skurk med en større og mer anmassende personlighet enn Handsome Jack i Borderlands 2. Han er et monster av en mann, men også en mann med så mye karisma og sjarm, og en så god sans for humor, at det er umulig å ikke like ham. På mange måter er Jack den dag i dag Borderlands' mest minneverdige karakter, en personlighet som har overskredet de forskjellige Vault Hunters og birollene og funnet seg selv i et helt eget sjikt. Enten han hensynsløst skjeller ut spilleren og får dem til å tvile på sin egen verdi, driver med ekle og morsomme sprell og vitser, eller legger grunnlaget for feller som ingen andre, er Handsome Jack en skurk uten like.

Wario - Super Mario Universe

Han er kort, fyldig og har en bart som vi alle misunner ham. Hva mer er det å si om Wario? Denne figuren har vokst til å bli en elsket fan-favoritt til tross for at han er ment å være alt det onde som Mario ikke er. Navnet hans er bokstavelig talt en kombinasjon av Mario og det japanske ordet for ond ("wariu"), og han ser til og med ut som en mer ond versjon av den ikoniske rørleggeren med rødt og blått tema. Alle vet hvem Wario er i dag, og mange ser ham til og med som sin favorittfigur, godt hjulpet av flotte spill som WarioWare, som har gitt den skurkaktige fyren nytt liv.

Dette er en annonse:

GLaDOS - Portal

Selv om du vet at hun tester deg og gjør alt som står i hennes makt for å gjøre livet ditt surt, er det noe med GLaDOS som gjør det så spennende å høre signaturtonen hennes. Portal -seriens berømte skurk har lenge underholdt fansen med sin særegne satire og sarkasme, så mye at det gjør det enda morsommere å gå gjennom de endeløse utfordringsrommene. Er hun kald, kalkulerende og tydelig forstyrret? Absolutt. Ville vi ha det på noen annen måte? Ikke en sjanse.

Dette er en annonse:

Ebony Warrior - The Elder Scrolls V: Skyrim

Ja, dette er egentlig ikke en skurk av samme grad som de andre, men den enkle motivasjonen bak denne karakteren og stilen de utstråler gjør dem øyeblikkelig elsket og respektert. Vi snakker om The Ebony Warrior. Alduin, Miraak, Harkon og alle de andre megatruslene kan tre til side, for The Ebony Warrior har ikke tid til trivielle saker. Denne karakteren dukker bare opp når spilleren når nær den høyeste rangen, og den dukker opp fullstendig utstyrt i Ebony rustning, med Ebony våpen, med den hensikt å møte sin like og engasjere seg i en kamp som enten vil se dem notert i historiens annaler eller til slutt løslatt for en evighet i Sovngarde. Stor respekt til denne absolutte giganten.

Renoir - Clair Obscur: Expedition 33

Et nyere bidrag, men absolutt et som vil forbli minneverdig i lang tid fremover. Renoirs introduksjon i Clair Obscur: Expedition 33 er en vi ikke snart vil glemme, ettersom han umiddelbart viser seg å være et kraftverk og får deg til å hate på ham for å drepe alle kompisene dine. Hvis du kjenner historien til Clair Obscur: Expedition 33, vil du sannsynligvis endre mening om Renoir, og likevel kunne vi gjennom hele spillet ikke la være å ønske å ta ham ned. Sandfall Interactive gjorde en god jobb med å gjøre ham til en stor sak, med ekkoet av stokken hans mot gulvet som signaliserer undergang for alle uredde Expeditioners.

Vaas - Far Cry 3

Her har vi en annen absolutt klassiker. På samme måte som Ubisoft nådde toppen med hovedpersonene da de skapte Ezio, føles det som om de nådde toppen med skurkene sine da de skapte Vaas. Han er ikke engang den siste sjefen i Far Cry 3, men han er den mest minneverdige tilstedeværelsen. Michael Mando som Vaas er en legendarisk spillprestasjon, og selv om vi ikke kan lære å elske ham, kunne jeg aldri ta øynene fra ham når han dukket opp på skjermen.

Letho av Gulet - The Witcher 2: Assassin of Kings

Større enn Geralt, raskere enn Geralt, baldere enn Geralt. Letho of Gulet har en truende tilstedeværelse fra første øyeblikk på skjermen, og klarer å oppnå noen utrolig imponerende prestasjoner gjennom The Witcher 2: Assassin of Kings. Han er en skurk du ønsker å ta knekken på, men du kan ikke unngå å respektere hvor dyktig han er. I motsetning til Eredin i The Witcher 3: Wild Hunt, føles sjefskampen hans faktisk som om du går gjennom en ekte test. Når det er sagt, likte jeg Letho så godt at jeg mot slutten av spillet ikke kunne la være å bestemme meg for å la ham leve. Så kom han selvfølgelig for å hjelpe til i slutten av The Witcher 3. For en flott fyr.