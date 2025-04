A Minecraft Movie regissør reagerer på "Chicken Jockey"-meme

HQ

Til tross for at Jared Hess' A Minecraft Movie ikke har imponert kritikerne, har den klart å oppnå en enorm publikumssuksess. Filmen tjente inn hundrevis av millioner dollar i åpningshelgen, og har mildt sagt trukket publikum, og en del av publikum kommer for det som ser ut til å være bare én replikk.

Mens Jason Momoa gjør seg klar til å slåss mot en kylling i en boksering, faller en kasse ned fra taket og slipper et zombie-barn ned på kyllingen, noe som skaper en (si det med meg) Chicken Jockey. Idet Jack Blacks Steve skriker replikken, bryter hundrevis av kinobesøkende ut i applaus og kaster popkorn i luften.

Disse virale videoene har skapt en viss motreaksjon, for mens noen synes det er ufarlig moro å se den ville reaksjonen på denne replikken, påpeker andre at noen må rydde opp etter seg når dagen er omme. Regissøren av Minecraft-filmen, Jared Hess, har uttalt seg om saken, og han ser ikke noe galt i det.

"Det er rart når du har det for gøy og politiet blir tilkalt", sier Hess til Entertainment Weekly, og viser til en video som viser politiet som dukker opp i en kinosal på grunn av bråket Chicken Jockey forårsaket. "Det er morsomt fordi jeg tror det bare er bokstavelig talt jubel og kasting av popcorn, noe som er så morsomt for meg at politiet blir tilkalt for popcorn. Ja, det er hysterisk morsomt. Jeg har sett så mange morsomme videoer. Det er flott, spesielt når folk klatrer opp på skuldrene til vennene sine og står opp og heier på de øyeblikkene. Det er som en vanvittig forventning. Men jeg er bare glad for at folk skaper minner sammen med venner og familie."

Det er lite sannsynlig at memet vil vare, ettersom noen kinoer allerede truer med å kaste folk ut og utestenge dem hvis de lager en scene på grunn av Chicken Jockey, men for en herlig opplevelse det må ha vært å se et Chicken Jockey-opprør starte live.