Alison Brie "manifesterte" Evil-Lyn rollebesetning i Masters of the Universe

I den kommende fremtiden vil vi kunne gå på kino for å se en live-action-filmatisering av Masters of the Universe, den berømte animasjonsserien som følger historiene om He-Man og Skeletor i Eternias verden. I denne nye versjonen av formatet vil Nicholas Galitzine spille He-Man, mens Camila Mendes spiller hans elskerinne Teela, og Jared Leto er blant ryktene om at han skal spille Skeletor, som ikke bare vil ha kommandoen over Hafþór Júlíus Björnssons Goat Man, men også over Alison Bries Evil-Lyn.

Når det gjelder Evil-Lyn og Bries rollebesetning, satte hun seg nylig ned med Collider for å snakke om filmen og karakteren og hvordan hun faktisk manifesterte den til eksistens.

Brie uttalte: "Jeg er så spent på det! Jeg følte på en måte at jeg manifesterte det fordi jeg nettopp hadde snakket med teamet mitt og sagt: 'Hvis jeg noen gang skulle gjøre en av disse store actionfilmene, ville det bare vært gøy å være skurkaktig'. Skjønner du? Jeg ville få det ut der ute. Jeg sa: "Finnes det ikke en skurkeassistent som folk trenger? To uker senere sa de: "Hei, det finnes en skurkeassistent", hvis du kan kalle henne det. Så jeg er så spent. Jeg har aldri gjort noe lignende før, så jeg er nysgjerrig på hva jeg kommer opp med."

Ellers har Brie faktisk ikke delt noe av substans om filmen, noe som betyr at vi bare må vente til skaperne er klare til å vise noe mer betydningsfullt i forkant av premieren i juni 2026.