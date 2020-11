Alt du må vite om PlayStation 5

Du ser på Annonser

Mange ble bekymret og utålmodige da Sony ikke svarte umiddelbart med PlayStation 5-informasjon da Microsoft virkelig åpnet Xbox Series-slusene tidligere i år, men takket være en meget intens sommer finnes nesten alt du ønsker å vite om PS5 der ute på internettet nå. Undertegnede kan dog skrive under på at det tar lang tid å søke opp alt sammen, så jeg har laget denne artikkelen som et slags samlingspunkt for det meste om PlayStation 5 før konsollene lanseres her til lands den 19. november. Det er uansett bare å si fra om dere har flere spørsmål eller ønsker at jeg klargjør noe, så holder jeg artikkelen oppdatert med informasjonen dere vil ha.

Spesifikasjoner

CPU: Spesiallaget åtte-kjerners AMD Ryzen Zen 2 med en variabel frekvens opptil 3.5 GHz

GPU: AMD Radeon RDNA 2-basert grafikkmotor med variabel frekvens opptil 2.23 GHz (omtrent 10.3 terafloper)

RAM: 16GB GDDR6 (448GB/s)

Storage: Spesiallaget 825GB SSD hvor du har 667.2GB tilgjengelig

HDMI: 1x HDMI 2.1-inngang

USB: 2x Type-A-inngang(Super-Speed USB 10Gbps), 1x Type-A-inngang (Hi-Speed USB) og 1x Type-C-inngang (Super-Speed USB 10Gbps)

Wireless: 802.11ac dual band

Ethernet: 802.3 10/100/1000

I motsetning til Microsoft sin Xbox Series-familie er den eneste forskjellen på de to PlayStation 5-konsollene at den dyreste har diskdrev og den billigste ikke har det. Selv om PlayStation 5 med sine 10.3 terafloper er litt svakere enn Xbox Series X sine 12 på papiret viser ulike meninger fra utviklere om hvilken som er best at ingen av dem er til å fnyse av. PS5 er omtrent to og en halv gang så sterk som PS4 Pro og godt over fem og en halv gang så sterk som den originale PS4-konsollen. Dermed blir det fullt mulig å få spill med en bildeoppløsning på 4K (3840 x 2160 piksler på skjermen) og 60 bilder i sekundet (fps) samtidig. Enkelte spill vil også kunne ha 120fps eller den imponerende ray tracing-teknologien som blant annet gjør lyssettingen og refleksjoner mye bedre.

Selv om konsollen støtter disse tingene betyr ikke det at du alltid kan forvente det, særlig nå i starten. Mange utviklere vil i stedet gi deg valget mellom ulike moduser. Ta for eksempel Spider-Man: Miles Morales. Det etterlengtede lanseringsspillet vil la deg velge mellom å spille i 4K og 60fps uten ray tracing eller 4K og 30fps med ray tracing. Samtidig trenger du en av relativt få TVer som støtter høyere bildeoppdateringer for å kunne se 120fps, og disse er relativt nye. Med mindre du har en HDMI 2.1-inngang på TVen eller har en skjerm som er eldre enn et par år bør du derfor sjekke spesifikasjonene før du later som om du vet hva en del PC-spillere har kost seg med en stund. Ikke at grafikken er alt.

Mark Cerny, hovedarkitekten av PlayStation 5, brukte tross alt en god del av tiden sin til å snakke om noe kalt Tempest 3D AudioTech da vi fikk spesifikasjonene til konsollen i mars. Han hevdet da at lyden i spill vil få en oppgradering vi aldri har hørt maken til, og en rekke utviklere har blant annet skrytt av hvor deilig og presist lydbildet kan bli nå. Når man i tillegg ikke får innlevelsen ødelagt av lange lasteskjermer og ting som dukker opp av løse luften høres det jo veldig bra ut.

SSD - Lynrask lagring

For man skal virkelig ikke undervurdere hva skiftet fra en harddisk til solid-state drive (SSD) fører til. Sistnevnte overfører data så mye raskere enn dagens konsollspill er laget for at absolutt alle vil merke hva dette byttet betyr. Her snakker vi om ekstremt korte eller ingen lasteskjermer, langt færre objekter som plutselig lastes inn, muligheten til å se mer av horisonten, ha flere figurer på skjermen samtidig og mye mer. Har du til vane å sjekke telefonen mens du venter på at togturen i Spider-Man skal bli ferdig når du bruker Fast Travel i Insomniac sitt spill fra 2018? Den blir du raskt kvitt i Spider-Man: Miles Morales på PS5 og Spider-Man: Remastered, for her kan du svinge deg rett ut fra en fiendebase eller laboratoriumet til Manhattans gater. Til og med å skifte over til et annet spill vil bare gi deg akkurat nok tid til finne en god posisjon i stolen før du kan kontrollere ting.

Ekstern lagring

En av de få ulempene med SSD er at det koster mer enn en harddisk av samme størrelse. Dette er en av grunnene til at Sony har nøyd seg med sin spesielle 825GB store variant i begge PS5-konsollene. Som vi vet vil PS5-utgaven av Call of Duty: Black Ops Cold War kreve hele 133GB om du skal ha alt, så da sier det seg selv at mange vil fylle SSDen når bare 667.2GB av den kan brukes siden operativsystemet tar opp resten. Heldigvis har Sony tatt det mange mener er en mer forbrukervennlig løsning enn Microsoft hva ekstra lagringsplass angår. Mens Xbox Series-familien utelukkende støtter det svindyre kortet til Seagate vil PlayStation 5 støtte alle NVMe SSDer som møter spesifikasjoner selskapet dessverre ikke har annonsert enda. Denne hemmeligholdingen har også ført til at det ikke er mulig å kjøpe en ekstern SSD til PS5 nå i starten, så tiden får vise hva prisene blir. Forhåpentligvis betyr større konkurranse at prisene synker ganske raskt.

I mellomtiden får vi nøye oss med at man kan lagre og spille PS4-spill via en ekstern harddisk. Da sparer man jo noen penger også. Ganske greit siden konsollen ikke er gratis.

Pris

Heldigvis er den ikke overraskende kostbar heller, for mange hadde tippet en høyere pris før Sony offentliggjorde den. Særlig siden de da ikke viste at det kommer to utgaver. Den vanlige varianten har diskdrev og koster rundt 5990 kroner, men den som passende nok heter Digital Edition siden den ikke kan spille Blu-ray eller andre plater går for rundt 4990 kroner. Om sistnevnte høres mest fristende ut bør det bemerkes at den da selvsagt ikke vil la deg spille fysiske PS4-titler du har eller Ultra HD Blu-ray-filmer.

Selv om det ikke er et tema om pris er det også viktig å si at det ikke blir mulig å kjøpe noen av konsollene i fysiske butikker den første tiden siden Sony har nektet forhandlere å gjøre dette i disse pandemitider. Derimot kan du kjøpe fysiske utgaver av spill.

Lanseringsspill

Når man kjøper en ny konsoll må den selvsagt utnyttes til mer enn bare filmtitting og gamle spill også, så da passer det godt at en rekke nye spill eller utgaver av spill også slippes den 19. november:

Alle spill merket med * tilbyr gratis oppgradering for de som eier dem på PS4. De eneste unntakene er at man ikke får en digital utgave om man eier en fysisk, noe de som kjøper Digital Edition må huske.

Bakoverkompatibilitet - støtter spill og tilbehør fra PS4

I tillegg til de overnevnte spillene vil det altså bli mulig å spille nærmest alle PS4-spill på PS5. Mange av dem vil i likhet med Xbox Series X og Xbox Series S se bedre ut på den nye konsollen, men langt fra i like stor grad. Her snakker vi for det meste om mer stabil eller høyere bildeoppdatering og noen mindre visuelle forbedringer. Enkelte spill vil også få det som kalles Game Boost med flere forbedringer, men Sony har fortsatt ikke sagt hvilke det er snakk om. Dermed må vi nøye oss med å vite at i alle fall Days Gone dobler bildeoppdateringen sin til 60fps på PS5, mens God of War og Ghost of Tsushima skal klare å være mer stabile på 60fps. En rekke spill vil også ta nytte av de nye funksjonene PS5-menyene byr på, noe som mest sannsynlig betyr fremgangsmåler for trofeer og lignende.

PlayStation Plus-medlemmer får ekstra stor nytte av at PS5 er bakoverkompatibel takket være den ekstra fordelen kalt PlayStation Plus Collection. Dette er en knallbra samling av PS4-spill du kan laste ned "gratis" som en del av medlemskapet fra første stund:

Uheldigvis er det dessverre noen uklarheter ute og går også, for Ubisoft bestemte seg for en stund siden å offentliggjøre sin egen liste over PS4-spill som tilsynelatende ikke vil fungere på PS5 etter at Sony ga oss sin. Det franske selskapet slettet raskt sin siden den hadde "unøyaktigheter", men de har fortsatt ikke svart på mail om hva dette betyr. Derfor er listen over spill som ikke fungerer på PS4 under muligens feil. Alle spill det er tvil om har jeg merket med *, og vil oppdatere den om Ubisoft svarer eller vi får testet ut selv:

Atter en gang er det viktig å bemerke at du selvsagt ikke vil kunne spille de fysiske PS4-spillene dine om du kjøper en PlayStation 5 Digitial Edition, mens digitale spill selvsagt vil fungere på begge.

Støtte for gammelt tilbehør er også litt rotete på PlayStation 5. De gode nyhetene er at DualShock 4 og andre kontrollere med offisiell lisens vil kunne brukes på PS5 også. Det samme gjelder simulator-tilbehør med offisiell lisens, Platinum- og Gold Wireless-headsetene, headset som kobles til via USB eller audiojacken i kontrolleren, PlayStation VR, PS Move Motion Controllers, Aim Controller og PS4-kameraet.

At noe fungerer betyr uansett ikke at det kan brukes til alt. For eksempel vil DualShock 4 bare fungere for PS4-spill. PSVR og PS4-kameraet vil ikke fungere som vanlig heller. I stedet må du bestille et gratis adapter her. "Hva om jeg bare kjøper PS5-kameraet?" Det vil dessverre ikke fungere sammen med PSVR, og dette reflekteres tydelig i spillene også. Du kan nemlig ikke spille PS5-utgavene av spill med PSVR-støtte, så om du for eksempel ønsker å kose deg med No Man's Sky eller Hitman 3 i en virtuell verden må du bruke PS4-utgaven. Om du ikke har PSVR, men bare kameraet og ønsker adapter kan du kontakte Sony sin kundeservice slik at de kan hjelpe deg

Til slutt har vi det faktum at mange headset bruker optisk kabel i dag, noe som ikke passer så bra når PS5 ikke har en inngang for det. Heldigvis har store aktører som Astro, SteelSeries og Turtle Beach sagt at de jobber med systemoppdateringer til headsetene som krever optisk kabel slik at de skal fungere på annet vis.

DualSense-kontrolleren

Hovedgrunnen til at DualShock 4 ikke kan brukes i PlayStation 5-spill er at den nye DualSense-kontrolleren byr på mange endringer og forbedringer som en haug med spill tar nytte av. Da snakker jeg ikke bare om at den er litt større og tyngre enn forgjengeren eller har skiftet over til å bli hvit. Haptisk feedback har av mange blitt betraktet som en ussel videreføring av Nintendo Switch sin HD Rumble, men de som har fått fingrene i kontrollen sier nesten enstemmige at funksjonen er langt mer enn det. Vibrasjonene er mer nyanserte og presise enn hva vi er vant til. Slik kjenner du virkelig akkurat hvor et angrep kommer fra, hvor hardt det er, hvor langt unna dekkene er fra å slippe underlaget, hvordan magien bygges opp i hendene dine når du maner frem en flammekule og mye mer som virkelig øker innlevelsen. Å ha adaptive, eller tilpasningsdyktige, skulderknapper tar det bare til et ufattelig bra nivå.

Med skulderknapper som justerer motstanden avhengi av hva som skjer i spillet er nemlig noe du bare må oppleve for å forstå helt. Om det er når du ikke klarer å trykke inn skyteknappen siden våpenet har låst seg i Deathloop, å gradvis måtte ta i enda mer når springfjærene i Astro's Playroom presses sammen eller ved å velge mellom å avfyre bare det ene løpet eller begge i Ratchet & Clank: Rift Apart sin hagle ved å stoppe når knappen gir motstand halvveis eller trykke den helt inn. Utviklerne har nå fått så mange nye måter å forbedre innlevelsen på at det skal bli gøy å se hva som venter. Kanskje høres jeg ut som en bitt av PlayStation sin markedsføringsbasille nå, men samspillet mellom de haptiske tilbakemeldingene og adaptive skulderknappene er bare enestående. Dermed ender inkluderingen av en innebygd mikrofon, høytaler, raskere opplading med USB-C og noen relativt subtile designendringer opp som barnemat i forhold.

Menyer

Subtile, men interessante endringer, har også blitt gjort i brukermenyene til PlayStation 5. Disse er selvsagt best å se i aksjon i videoen under, men noen av høydepunktene er generelt raskere respons, Activities-systemet som lar deg gå rett til bestemte deler av et spill, hjelp- og guide-videoer fra utviklerne til akkurat det du holder på med (for PS Plus-medlemmer), fremgangsmåler og belønninger for spesifikke trofeer, beskjed om omtrent hvor lang tid et oppdrag eller aktivitet vil ta i et spill før du går inn i det og muligheten til å bestemme hvor høy vanskelighetsgraden skal være eller lignende ting i selve systemet slik at de fleste spill endrer det automatisk.

Størrelse

En slik kraft og nye funksjoner krever selvsagt en del plass, og siden Sony er livredde for at folk skal klage like mye over lydnivået på konsollen som de forståelig nok gjør for dagens konsoller har de gjort PS5 enorm. Diskdrevet gjør den litt bulkete, men enkelt regnet er en vanlig PS5 39 cm høy, 26 cm lang og 10.4 cm bred. Digital Edition er litt slankere med sin 39 cm høyde, 26 cm lengde og 9.2 cm bredde. Litt slankere betyr likevel ikke at den er liten. Se bare på denne sammenligningen.

Anmeldelse

Hvor bra er egentlig resultatet når man slår sammen alt dette? Både jeg og Silje har storkost oss med konsollen, og du kan lese tankene mine her.