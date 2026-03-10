AOC Q27G4ZDR OLED-spillmonitor

Den offisielle prisen på € 379 for AOC Q27G4ZDR har vært det største salgsargumentet siden kunngjøringen. Tross alt snakker vi om en "27-tommers" QD-OLED-skjerm med HDR for under 400 euro. Hvordan er det mulig? Er det en hake? I løpet av de siste par ukene har vi testet den i forskjellige situasjoner på Gamereactor-kontoret, og vi kan nå gi en dom over kvaliteten og ytelsen for den prisen.

Før jeg går i detalj, vil jeg komme med en litt oppfinnsom sammenligning eller analogi. Har du lest anmeldelsen min av Resident Evil Requiem for Nintendo Switch 2? AOC har forsøkt noe lignende her, selv om det kanskje høres rart ut. For generelt sett prøver begge å simulere en overlegen opplevelse, samtidig som de tar hensyn til begrensningene sine og nøye velger sine ofre. Når det gjelder videospillet, for å fungere og se bra ut på en liten, bærbar konsoll. Når det gjelder skjermen, for å opprettholde en slik kampanjepris.

De første fordelene, og de første ofrene, er merkbare når du tar skjermen ut av esken. Det er en veldig enkel og rask montering, selv om den typiske AOC-finishen på baksiden allerede gjør produktutvalget klart. Når du monterer den, er den litt misvisende, for fra fronten gir den et mye tynnere inntrykk enn den faktisk er: Når du ser på baksiden, avslører den mye hardt arbeid på treningsstudioet. Hvis du ikke har noe imot det, er det greit. Men hvis skrivebordet står inntil veggen, kan det føles som om det lukker seg om deg. Og hvis det er frittstående uten noe rundt, er det selvsagt ikke det mest estetisk tiltalende alternativet som finnes.

Når du slår på skjermen, legger du også merke til den lyse OLED-berøringen som er så karakteristisk for denne teknologien. Samtidig blir to av hovedproblemene tydelige.

Det største av disse er den tykke rammen som omgir bildet (se vedlagte bilde for referanse). Hvis jeg skrev "27 tommer" i anførselstegn tidligere, er det fordi vi faktisk ser på en 26,5-tommers skjerm, noe som, selv om det er nøyaktig beskrevet på esken, er litt misvisende i modellreferansen. Men hvis du også innser at disse 26,5 tommers skjermflatene er plassert i det som ser ut som et 27-tommers panel, bare med en svart kant som reduserer det faktiske synlige området, så føles det litt feil. Dette er utvilsomt et av de mest åpenbare ofrene som er gjort for å spare kostnader.

Det andre mindre problemet er ikke så viktig, og det kan være fordi jeg er vant til IPS-skjermer uten den blanke overflaten, men dette er en veldig reflekterende OLED-skjerm. Sannheten er at den samme produsenten har i sin toppmodell AGON en OLED som AG456UCZD, med en matt finish som ikke reflekterer noe, så jeg forstår at det også er et spørsmål om å designe en fristende rimelig skjerm. På det samme bildet kan du se hvor mye jeg reflekteres, og når du setter deg ned for å jobbe før du slår på skjermen, gir det en foruroligende Black Mirror-effekt.

Men sannheten er at den fungerer ganske bra til den prisen! Denne AOC Q27G4ZDR vet å utnytte funksjonene sine til å tilby et skarpt og jevnt bilde, rask respons og svært gode farger. Jeg ble spesielt overrasket over hvor behagelig teksten er (mye bedre enn jeg forventet når det gjelder skrifttyper for lesing) og den ufarlige lysstyrken. Hvis omgivelsene dine er relativt mørke, vil den fungere utmerket til spilling, ettersom du slipper refleksjoner og ikke trenger maksimal lysstyrke.

Den svarte rammen og refleksjonen er avskrekkende, men AOC Q27G4ZDR tilbyr deg 2560x1440 (QHD) og 240 Hz OLED for mindre enn € 400 ...

Det er faktisk en annen av de skjulte svakhetene: Hvis omgivelsene dine er lyse og/eller du ønsker å få mest mulig nits ut av HDR, er verken skjermen eller utvalget det du leter etter. Bare ved å teste Costa Rica i 4K-video (eller er ikke det også det første man setter på nye skjermer?), er det tydelig at både HDR og maks lysstyrke generelt er beskjedne og ikke denne skjermens sterke side. Ikke engang Windows', i alle fall.

Ellers presterte den godt i testene. Litt flimmer med VRR, et ganske arkaisk grensesnitt/meny (noe merket trenger å fornye), en litt forcert kalibrering og, nok en gang, akseptabel fargespekterdekning. Og rikelig med respons.

Og selv om jeg har en dom, er det vanskelig å gi dette produktet en numerisk vurdering eller poengsum. Jeg vil kanskje si at ofrene er for store for de €460 den opprinnelig kostet, men ærlig talt, til €379 er det en annen historie, og den treffer et godt punkt. Det jevne og raske bildet overgår IPS, selv om det ikke når kvaliteten på dyrere OLED-er. Det er ikke den peneste eller tynneste skjermen, og den svarte rammen påvirker bruksområder som sim-racing med flere skjermer eller tre skjermer. Men hvis du er ute etter en rimelig oppgradering for å erstatte den gamle IPS-skjermen din, hvis du ikke jobber med farger profesjonelt, og hvis du vil ha den til spilling i et relativt mørkt rom, er det faktisk et flott alternativ for endelig å ta spranget over til OLED. Når det er sagt: Det er vanskelig å finne den tilgjengelig.