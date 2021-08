Assassin's Creed Valhalla-skaperen lager Dead Space Remake

Den 22. juli bekreftet Electronic Arts endelig at en remake av Dead Space er på vei med en ertende teasertrailer. Vi fikk ikke vite stort mer enn at EA Motive vil bruke den beryktede Frostbite-motoren til å gjøre den nye utgaven langt penere enn originalen, men nå vet vi i alle fall at prosjektet er i gode hender.

For etter å ha vært relativt hemmelighetsfull da han forlot Ubisoft i april avslører Eric Baptizat, som var "Game Director" av Assassin's Creed Valhalla, på LinkedIn at han gikk til EA Motive for å ha samme rolle i utviklingen av Dead Space Remake. Det skal bli interessant å se hvordan han takler det å gå fra et helt nytt spill til en remake med noen små endringer av historien og bedre presentasjon.