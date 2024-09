Astro Bot-guide: Hvordan finne og fullføre alle Lost Levels

HQ

Det er mange samleobjekter og godbiter å finne i Astro Bots mange nivåer, men de mest hemmelige av dem befinner seg som regel i de ekstra Lost Levels som finnes i den skjulte Lost Galaxy. Dette sjette ekstra stedet å besøke er spekket med en haug med bots å redde og puslespillbrikker å finne, og for å være sikker på at du ikke går glipp av noe, har vi laget denne guiden for å hjelpe deg med å finne hver av de (bare?) 10 Lost Levels og fullføre dem 100 %.

Slik finner du hver Lost Level: Hvor er de tapte nivåene i Gorilla Nebula?

Az-Tech Trail

Halvveis gjennom nivået befinner du deg i et mørkt rom og møter en russisk dukke-lignende robot. Slå denne roboten og bruk deretter Twin-Frog Gloves til å slukke de fire tente fyrfatene på veggen bak. Bruk marihønehoppeputen for å nå de høyeste. Dette vil låse opp Fan Club-nivået.

Creamy Canyon

Etter hvert som du jobber deg gjennom nivået vil en UFO stjele et av redningsbot-målene dine og ta den med til toppen av et fjell. Du kan bruke en marihønehoppepute for å beseire UFO-en og redde boten, og kanskje også beundre en uvanlig sel-isskulptur... Rett foran finner du en villsvinfiende som angriper deg og sliter seg ut, slik at du kan løpe bak den, ta tak i halen, snurre den rundt og kaste den mot et mål. Kast villsvinet mot isskulpturen, og bruk Astros spinnende bevegelse til å snurre inn i det glødende hullet som er skjult under skulpturen, for å oppdage portalen til Funky Fungi-nivået.

Slik finner du hver Lost Level: Hvor er Lost Levels i Tentacle System?

Go-Go Archipelago

Denne er lett å finne. På slutten av nivået, etter at du har beseiret Captain Pincher, ser du deg om etter en av klørne til bossen. Under den finner du et sted der Astro kan spinne og snurre seg ned i bakken. Portalen til Light Bulb Limbo finner du i skattehaugen som dette fører til.

Downsize Surprise

Denne er mye mer kompleks. Mot slutten av nivået, der du må bruke Mouse-drakten til å krympe deg inn i en lås og utvide deg for å smadre den, snur du deg rundt og ser i den andre retningen. Du ser et glassgulv som du kan knuse med Astros svevelaser, noe som åpner en lufteventil som du kan krympe deg ned til og deretter gli opp i for å nå et nytt område bebodd av en frosk. Blås på DualSense-kontrolleren mens du står bak frosken for å aktivere den og få den til å blåse bobler du kan stå på mens du er krympet. Disse vil bære deg opp for å knuse en kasse og redde en bot, og hvis du fortsetter oppover finner du en gren du kan stå på og bruke til å gå rundt for å finne en liten diskokule og en knapp som er gjemt i tretoppen. Trykk på knappen, så vil plattformen for å få tilgang til Boxel Bust-Up dukke opp.

Slik finner du hver Lost Level: Hvor er Lost Levels i Serpent Starway?

Bathhouse Battle

Gå til midten av nivået til området der du finner en tjære-slimfiende som ødelegger et japansk veggmaleri. Like etter at du har blåst opp svampene og er i ferd med å slukke tre brennende fiender for å fortsette reisen, kan du ta deg et bad i badekaret på taket og gli over et gap til Torii-porten til venstre. Deretter hopper du opp på kirsebærtreet, slipper ut vannet på den oppblåste skorsteinen og glir deretter inn i toppen og faller ned i et hemmelig rom med en wire som kan trekkes ut, som fører deg til portalplattformen Furnace Fever.

Free Big Brother!

Denne er superenkel! I begynnelsen av banen ser du deg om etter et isolert område i havet som ser mistenkelig ut som en stor dør. Gå dit og bruk den elektriske UFO-fienden til å lade opp de to elektriske panelene og åpne døren for å avsløre diskokulen og podiet for å få tilgang til Ghouls & Bots.

Slik finner du hver Lost Level: Hvor er Lost Levels i Camo Cosmos?

Hieroglyph Pyramid

Rett på slutten av nivået, før du hopper opp på det siste podiet og forlater det, ser du til høyre når du kommer inn i det store gravkammeret. Du vil se et par plattformer gjemt under fjell av edelstener. Klatre over, og på den siste plattformen vil det være en knusbar overflate som du kan knuse ved å slippe deg ned på den i Hamster-form. Deretter kan du bruke formen igjen for å komme til et skjult område der Astro må finne den rette firkanten for å gå på en av de grønne aztekiske lydveggene. Når du har gjort dette, kommer du ned til et nytt område der du må gjøre det samme igjen to ganger under presset av å bli knust hvis du mislykkes. Hvis du lykkes, finner du podiet som låser opp Rocket Pull Power!.

Balloon Breeze

Denne er litt knotete, men den er rask å nå. Jobb deg gjennom nivået til du får Astros ballongkraft. Snu deretter og gå i den andre retningen, samme vei som du kom. Bruk marihønehoppeputen for å få tilgang til en flytende gryte-øy på himmelen i den retningen du kom inn på banen. Hopp, løp og blås deg opp til denne øya for å finne en snurrende bryter som Astro kan bruke til å skape en helt ny øy. Blås deg opp til denne øya for å finne noe som er blokkert av ruvende bambus. Bruk knappen foran deg for å skape en DualSense-enhet som styres av gyromekanikk, og bruk den til å skjære ned bambusen foran deg for å avdekke en uvanlig plattform. På denne plattformen kan du bruke Astros svevende lasere til å spore en sti rundt plattformen, hvor et blått lys vil fylle seg opp og vise hvor du har vært og ikke har vært. Når det er gjort kommer diskokulen til syne, og du kan trekke i ledningene og utløse podiet for å få tilgang til Danger Dojo.

Slik finner du hver Lost Level: Hvor er Lost Levels i Feather Cluster?

Djinny of the Lamp

Helt på slutten av nivået etter at du har beseiret Djinny og kan se sluttpodiet foran deg, snur du deg rundt og klatrer opp på steinformasjonen. Knus vasen, og du vil se noe du ikke vil tro: potteskår som svever i løse lufta! Legg også merke til hvordan steinene gløder når du tråkker på dem, og hvordan kameraet endrer seg. Det du må gjøre er å se under deg og hoppe over områder der det er glødende steiner i gulvet. Astro vil kunne stå på usynlige plattformer ved å gjøre dette og kan ta seg over gapet for å nå et magisk teppe på den andre siden som vil ta deg opp til et skjult område der diskokulen som låser opp High-Suction Hero.

Frozen Meal



På slutten av nivået, før du tar sklia for å møte den enorme snømannen, ser du to pingviner som lager en stor snøball. Kapre ballen, og bruk snøen rundt til å gjøre ballen større og større til den er stor nok til å fungere som en plattform for å nå avsatsen til venstre for sklia. På denne avsatsen finner du en knapp som utløser et DualSense-svevesystem som du kan bruke til å fjerne isblokkveggen foran deg og avsløre diskokulen, som gir deg tilgang til Turtles in Trash .

Slik fullfører du hver Lost Level: Få 100 % i Lost Galaxy

Fan Club

Når du klatrer opp tårnet og ser rennende vann, følger du det inn i et skjult hulrom for å finne den første boten i nivået.

Litt senere befinner du deg i et rom med mange vifter og fem fiender. Bekjemp fiendene og deaktiver deretter viftene for å avsløre et skjult rom der en slimrobot gjemmer seg. Bekjemp også denne roboten, og hopp deretter opp på viften den satt på, aktiver viften og bli løftet opp for å finne den andre boten i nivået.

Fortsett til du er utenfor. Straks du kommer ut og ser sollyset, ser du fremover og finner den tredje boten som gjemmer seg i en haug med blader.

Bli der du er og se til høyre for å se den første puslespillbiten. Hopp over, så vil en UFO stjele brikken og ta den med seg opp i himmelen. Flytt på bladene for å finne ledninger som du kan trekke i. Da kommer det opp en vifte som du kan deaktivere og deretter aktivere for å sende Astro opp i luften for å knuse UFO-en og ta brikken.

Fortsett videre til du finner en plattform med en haug med store vifter som alle er koblet sammen. Den fjerde boten finner du her på himmelen, der den blir tatt av en UFO. Sleng deg opp i lufta for å redde boten.

Bruk samtidig viftene til å skyte Astro opp på en plattform til venstre, og trekk i noen ledninger for å finne den andre puslespillbrikken.

Til slutt fortsetter du til du kommer til slutten av nivået. Den siste roboten vil være her, hvor den blir jaget av en fiende. Knus fienden, redd roboten, og det er slutten på Fan Club.

Funky Fungi

Den første boten vil være på din vei gjennom nivået. Lett som en plett.

Det første puslespillbrikken finner du også tidlig, selv om den er litt skjult. Når du bruker dynamitten til å sprenge steinen med slim på henter du en dynamitt til, snur deg rundt, hopper opp trappen og ødelegger en vegg med et advarselssymbol på. Puslespillbrikken vil være bak veggen.

Den andre boten krever at Astro bruker en propellvifte og deretter spinnbevegelsen for å klatre opp plattformene som finnes rett etter å ha falt ned i hulen. Brikken vil være på toppen av den glødende soppen.

Den andre puslespillbrikken finner du nesten rett etter den første. Etter at du har falt ned i hulen, samler du et av propellbladene og hopper opp på den høyre plattformen. Derfra kan du beseire det oransje slimet og bruke Astros spinnbevegelse til å snurre ned i bakken. Lytt til summingen fra blokkene på bakken, og bruk Astros glidebevegelse for å sikte på den høyre blokken og finne puslespillbrikken nedenunder sammen med flere mynter.

Bli i dette hovedrommet, gå til plattformen bakerst i rommet og bruk Astros spinn-teknikk for å svinge deg ned i bakken igjen. Beseire de to fiendene, og den tredje boten vil falle ned og vente på å bli reddet.

Fortsett å jobbe deg gjennom nivået til du faller lenger inn i hulen. Når du gjør det, bruker du Astros spinnbevegelse for å fjerne steinhaugen du finner rett etter landing. Spinn deretter igjen og snurr deg ned i bakken for å låse opp et nytt mini-område der du må bruke DualSense-gyrokontrollene til å fjerne slam ved hjelp av vann. Når du når bunnen, oppdager du den fjerde boten i dette nivået.

Fortsett gjennom nivået til du kommer til et åpent rom med en stor fiende som svinger en kule med pigger i en kjetting. Slå denne fienden, og bruk deretter propellbladet du kan få tak i under den for å snu deg rundt og klatre opp fossen fra den retningen du kom inn i rommet. Bekjemp fienden på toppen av fossen, og den siste boten på nivået vil falle ned og vente på å bli reddet.

Light Bulb Limbo

Den første boten er på din vei gjennom nivået. Men du må være rask, for du kan ikke redde boten mens du bærer på en lyspære for å synliggjøre plattformen du står på. Kast derfor lyspæren mot en fiende, redd boten og hopp raskt i sikkerhet.

Den andre boten er en lignende sak, men mye mindre stressende. Bruk lyspæren til å beseire spøkelset som stjeler plattformen du skal bruke, skaff deg en ny lyspære for å beseire fienden på den andre siden av kløften, og bruk en tredje til å lyse opp veien til boten som klamrer seg fast for livet til en avsats.

Den tredje boten er en luring. Når du kommer til et område med ledninger som kan trekkes og et kontrollpunkt rett ved siden av, trekker du i ledningene for å få frem en pære. I stedet for å fortsette fremover, ser du til venstre for å lyse opp noen bevegelige plattformer som tar deg opp for å finne en skjult bot på toppen.

Den første puslespillbrikken er i det samme området. Du kan se den sveve illevarslende over absolutt ingenting. Bruk en lyspære til å lyse opp plattformene og ta deg bort til den.

Den fjerde boten er like i nærheten. Når du har krysset gapet (hvis du trenger det, trekker du i ledningene foran deg for å få tak i en ny lyspære), snur du deg rundt og kaster den mot den krøkende gargouillen. Det vil få en søyle til å reise seg og en skjult kiste til å dukke opp som du kan slå opp for å finne den fjerde boten.

Fortsett til du ser den siste boten foran deg. Ikke ta deg bryet med å redde den ennå (ikke at du kan det ennå...). Beveg deg rundt i rommet og finn noen ledninger du kan trekke i for å få frem en lyspære, og ta den med til høyre i rommet for å finne noen opplyste plattformer som tar deg opp til et område med en krypende gargouille. Ødelegg gargouillen med en lyspære, og den andre puslespillbrikken vil dukke opp.

Nå kan du redde den siste boten og fullføre nivået. Bruk en lyspære til å skape opplyste plattformer helt til du finner en måte å nå boten på for å befri den.

Boxel Bust-Up

Den første boten er foran deg og gjemmer seg bak en voxel-slimrobot. Bekjemp slimet og redd boten.

Den andre boten er litt lenger fremme. Du vil se en del av nivået der den vil at du skal følge etter til venstre. Gå til høyre, så ser du noen ledninger som stikker ut fra en plattform. Trekk i dem for å skape en magnetisk sti som lar deg gå opp veggen. På toppen er det et par fiender og en stein. Steinen er boten du leter etter. Ja, det er sant.

Den første puslespillbrikken ligger på veien videre gjennom nivået. Du kan ikke gå glipp av den, men husk at den er på en spinkel voxel-plattform som du vil ødelegge hvis du glir over den!

Litt senere på banen, etter veggene som prøver å knuse deg, bruker du en hoppepute for å komme til en plattform med et tre som er omkranset av noen mynter. Knus treet for å utløse ledninger som kan trekkes ut. Når du trekker i dem utløses dynamitt som du kan kaste mot treet på en ensom plattform til venstre for deg, slik at boten som er fanget på toppen av treet skytes over til deg.

I det åpne området med kisten som inneholder en oppgradering til Astro kan du se en mistenkelig blå flis innebygd i veggen. Knus den og finn noen ledninger bak som du kan trekke i for å finne den andre puslespillbrikken.

Du kommer til å ville bruke jetpacken din til å gå opp på hoppeputen foran deg. Ikke gjør det! Se til høyre, skyt deg over juvet, beseire fiendene foran deg, stå i den grønne gressflisen for å unngå å bli klemt av veggen, og bruk så hoppeputen for å finne den fjerde brikken på nivået.

Den siste boten er på slutten av banen, rett foran plattformen på endenivået. Du må unngå noen vegger for å komme dit, men det er lett som bare det å finne boten.

Furnace Fever

Når du jobber deg gjennom nivået henger den første boten i det nærliggende treet der du tirrer de første Hungry Hippo-lignende fiendene og finner den første boltfienden.

Litt lenger fremme, etter at du har beseiret den nye dykkende fienden, ser du til høyre for å finne to vulkanske formasjoner. Hopp på den minste og deretter opp på plattformen bak den største for å finne den første puslespillbrikken.

Når du finner den andre boltefienden litt lenger fremme, er det en liten plattform med en knapp som er beskyttet av tre roterende flammestrømmer til venstre. Trykk på knappen for å åpne en skjult dør og en portal som du kommer til via en skinne du kan skli på. I det neste området må du hoppe mellom skinnene for å unngå farer og nå nivåets andre bot.

Når du kommer til den tredje boltefienden på nivået vil den være på en plattform du kan flytte ved å stå på kantene. Vinkle den slik at du kan trykke på knappen på en av veggene for å åpne en ny sti, som fører til toppen av en nærliggende vulkansk formasjon der du finner den tredje boten i nivået.

Fortsett til du finner en wire som kan trekkes ut, og som får frem en gummi-and som spruter vann. Bruk vannet til å rydde en vei over det farlige, brennende gulvet, og skap samtidig en rute for å fange opp den andre puslespillbrikken.

Den fjerde boten finner du etter skinnen. Du må navigere over noen flere Hungry-Hippo-fiender for å nå den.

Den siste boten kan nås ved hjelp av en annen gummi-and. Når du har fått tak i anda går du til høyre for det neste brennende kammeret for å finne boten, som slapper av i en badstue sammen med et par aper.

Ghouls & Bots

Etter hvert som du jobber deg gjennom nivået kommer du over en brønn med et sted Astro kan spinne og snurre under jorden for å finne den første boten.

Etter de flytende broplattformene finner du en wire du kan trekke i for å få frem en lyspære som kan kastes på et tre i nærheten for å frigjøre den andre boten i nivået.

Når du kommer inn i det mørke rommet, er det en gargouille i veggen overfor deg. Bruk lyspæren til å navigere på lysende plattformer, og kast deretter lyspæren på gargouillen for å finne den tredje boten i nivået.

Når du har beseiret alle spøkelsene og går tilbake til utsiden kommer du til plattformen med en svevende lyspære. Ta lyspæren og kaster den på kjelen helt til venstre. Skaff deg en ny pære og ta deg bort dit ved hjelp av de lysende plattformene for å finne den fjerde boten i nivået.

I samme område kan du se den første puslespillbrikken sveve over kløften. Bruk lyspæren til å lyse opp plattformene for å nå den.

Etter at du har blåst ut lysene, klatrer du helt opp til toppen av tauet. Den andre puslespillbrikken er gjemt i et rom bak deg.

Etter at du har beseiret alle spøkelsene ved hjelp av DualSense-gyro-mekanikken, venter den femte og siste boten på bro-rekkverket foran deg på venstre side.



Rocket Pull Power!

Mot starten av banen finner du to tau du kan trekke i. Bruk det venstre for å låse opp et skjult område under der den første boten venter på å bli reddet.

Litt senere, etter at du har brukt det høyre tauet og klatret opp klippeveggen, finner du et annet tau du kan trekke i rett foran ulvene. Trekk i det, og det vil dukke opp en snømann som den andre boten er fanget inni.

På samme sted trekker du i det andre tauet (i nærheten av snømannen som kan ødelegges for å avsløre et fotopunkt). Dette vil ta deg inn i et annet skjult område. Gå ned, dra i enda et tau og finn den første puslespillbiten.

Den tredje boten finner du i det vulkanske området. Når du støter på en blokkfiende som hele tiden følger etter bevegelsene dine, styrer du den på en slik måte at du kan nå og samhandle med tauet som kan trekkes i hodet på den for å avdekke et skjult område under denne plattformen der den tredje boten venter på å bli funnet.

Den fjerde boten er i nærheten. Nivået vil at du skal gå mot venstre, gå til høyre der en blokkfiende ruller i lavaen. Vent på det rette øyeblikket og trekk i tauet for å skape en plattform som gjør det mulig for deg å skyte i rakettfart over til et nytt område overfor der boten vil klamre seg til en vegg og trenger å bli reddet fra tre fiender.

Du vil sannsynligvis se den andre puslespillbrikken når du jobber deg gjennom nivået. Som temaet er for dette nivået skal du fjerne de to blokkfiendene ved å trekke i tauene deres og ta tak i brikken på en trygg måte. Eller bare ta brikken når du ser en åpning... hvis du er modig nok...

Den siste boten er også på veien, men for å få tilgang til den må du beseire en veldig stor blokkfiende ved å dra i tauet og gå inn i kroppen dens for å antenne dynamitt og flykte før den detonerer. Når det er gjort, er det trygt å redde boten.

Danger Dojo

Den første boten er på din vei gjennom nivået. Etter at du har brukt den første magnetiske veggen vil du se den klamre seg fast for livet, og når du nærmer deg, vil en drage dukke opp og prøve å spise den. Slå dragen og redd boten.

Den andre boten er også foran deg. Den er i området der du kan bruke DualSense-gyrobladet til å skjære gjennom bambus. Ikke hakk vilt løs, men bruk enheten til å skjære gjennom bambusen på en slik måte at du kan gå opp på plattformen til boten.

I området der fiendene kommer ut av bygningen med gardindører, bruker du den høyre døren for å finne en hoppepute som tar deg til en balkong der den første puslespillbrikken finnes.

Når du faller og havner inne i bygningen, vil en fiendtlig robot angripe bak en hemmelig vegg. Slå til veggen og finn et skjult område der en magnetisk vegg tar deg opp til en balkong der du finner den tredje boten.

Den fjerde boten er i nærheten og veldig åpenbar. Den er i veggmaleriseksjonen med et par fiender der den er begravd opp til midjen.

I delen like etterpå hvor du hopper over trommer og unngår flammestrømmer, finner du en stor tromme med en wire som kan trekkes over hodet. Når du har trukket i wiren, går du til venstre og finner en plattform med glødende grønne puslespillgulv, akkurat som på Aztec-nivået. Løs tre puslespill på rad og finn den andre puslespillbrikken.

Den femte og siste boten er på din vei. Bruk DualSense-gyro-enheten til å lage en bladbane opp til boten, slik at du kan fortsette videre og fullføre nivået kort tid etter.

High-Suction Hero

Den første boten er på din vei. Bruk Astros sugekraft til å skape en plattform for å redde den.

Etter at du har beseiret den store blomsten, bruker du sugekraften til å klatre opp klippeveggen og sørger for at du har nok materiale igjen til å lage en ekstra plattform eller to når du når toppen. Den første puslespillbrikken vil være i nærheten, og du trenger bare å lage en plattform eller to for å nå den.

Den andre boten er også på din vei. En UFO vil stjele den, bare følg etter og frigjør den.

Du vil sannsynligvis se den andre puslespillbrikken. Det kan være litt av en utfordring å få tilgang til den, men bruk de sugbare materialene du foretrekker til å gå over til den og ta den.

Den tredje boten er i det samme området. På en av de snurrende plattformene ser du en bot som står på en kube av materiale som kan suges opp. Igjen, ta deg over på den måten som passer deg for å redde den.

Den fjerde boten er også i nærheten. Etter at du har kommet deg i sikkerhet og funnet raketten, vil boten være fanget i rakettens rakettmotorer.

Når du klatrer opp i raketten, vil den femte og siste boten være nær toppen og vente på at du skal redde den på veien mot sluttpodiet.

Turtles in Trash

Den første boten er på åpningsøya. Ved siden av den fotballspillende fienden vil det være noe som sliter i en søppelbøtte. Det er boten. Jepp, virkelig.

Etter at du har brukt DualSense-støvsugersystemet til å rydde opp litt søppel, dukker det opp en haug med skilpadder der den til venstre har en fanget bot på skallet.

Etter skinnene på den neste øya bruker du gummi-anda til å fjerne tjærefiendene, hvor all den gjenværende tjæren og den første puslespillbrikken dukker opp etterpå.

I samme område finner du den tredje boten som klamrer seg fast til et tre i nærheten av den snurrende kronblad-anordningen.

Halvveis gjennom neste skinneseksjon finner du den andre puslespillbrikken. Du kan nå den ved å bruke den andre hoppeputen for å hoppe skikkelig høyt.

Etter at du har fjernet missilfroskene ved hjelp av DualSense-sugeren, kan du i stedet for å fortsette fremover bruke en hoppepute til venstre for å klatre opp sandslottet med DualSense-modellen og følge myntene for å nå toppen. Den fjerde boten finner du på toppen.

På den siste skinnen blir den femte og siste boten bortført av en måke. Bruk sprettputen for å nå den og redde den.

Final Encore - Dette nivået låses bare opp etter at du har fullført alle andre Lost Levels

Når du har cymbal-ape-kraften din og du bruker den til å klatre opp det første settet med plattformer, henger den første boten på en ekstra plattform over deg. Nå kontrollpunktet, snu deg rundt og redd boten.

Når du møter trommefienden slår du den over ende med cymbal-apen og bruker den som en sprettpute for å komme til et område til venstre som krever at cymbalene skal svinges for å skape en plattform. Når du har gjort det og nådd denne hemmelige delen, ringer du på cymbalene igjen for å åpne dørene med øyne og finne en aztekisk grønn vegg, som vil avsløre den andre boten når den åpnes.

Herfra faller du ned igjen. Før du bruker trommefienden til å klatre opp til kanonen og fortsette nivået, bør du i stedet følge plattformen rundt til høyre og finne et bortgjemt område. Ta deg av de klebrige fiendene ved å bruke Astros spinnende bevegelse, og bruk deretter cymbal-apen til å flytte veggen bakover før du trekker i de utstikkende ledningene for å finne den første puslespillbrikken.

Når du har krysset skinnene og kommet til området med de elektriske plattformene, finner du den tredje boten til høyre. Slå på cymbalene slik at du kan nå de riktige plattformene, og plukk til og med opp et propellblad på veien ved å dra i ledningene som stikker ut. Denne boten vil løpe for livet på en roterende plattform. Ja, det er en Fall Guy.

Etter pianoet som spiller noter gjennom DualSense-kontrollerens høyttaler, kommer du til et område med noen snurrende fiender. Når du har tatt deg av dem, går du til venstre og bruker cymbal-apen til å åpne en vei over, beseirer fienden med pigger, bruker apen igjen til å fjerne de elektriske fiendene, og til slutt ringer du på cymbalene foran kanonen for å finne bot nummer fire.

I det samme området, etter at du har rent tilbake på skinnene, bruker du cymbalene til å åpne en sti til høyre der den andre puslespillbrikken venter.

Den siste boten er på slutten av nivået. Bruk cymbalene til å beseire den snurrende fienden tre ganger, og sluttpodiet vil dukke opp, og det samme vil den femte og siste boten.

Og det var det. Dette er alle Lost Levels og hvordan du fullfører hvert eneste ett av dem! Gratulerer!