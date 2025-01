ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition

ASUS TUF har alltid vært et solid valg, enten det har vært hovedkort eller grafikkort. Alle overklokkingsinnstillinger er aktivert fra starten av, og utseendet er preget av 90-tallets militære symbolikk, men også funksjonelt, maskinaktig og ikke minst noe industrielt. Det vil falle i smak hos de fleste, uansett alder, og de kaller designet for et "ventilert eksoskjelett".

HQ

Med 5000 Series skuffer ikke ASUS. De har ikke gått ned til en 2-slot-design som Nvidias egne referansekort, nei, de har gått opp til en 3,6-slot-størrelse, så ja, det er massivt (35x15x7 cm) og ikke SFF-egnet på noen måte, og veier i underkant av 2 kg. Ikke minst har de beholdt den skjelettlignende gjennomblåsingskjølingskonstruksjonen, som ærlig talt er ganske bra hvis du har plass.

Hele kortet er sprayet for å beskytte mot fukt og støv, det er et stort fordampningskammer i midten, faseforandrende termiske pads, og ja, de blir flytende for mer optimal kontakt. Den har en dobbel BIOS, og den leveres med programvaren GPU Tweak III, som også er ganske bra. De beste delene er imidlertid ASUS Axial Fans med doble flytende kulelagre og der de to ytre roterer i motsatt retning, og de har så liten indre motstand at de begynner å spinne når du bare løfter kortet.

Som du kan forvente av et ASUS TUF-produkt, er dette solide kretskort, samt individuelle elektroniske komponenter som er ekstra motstandsdyktige mot temperaturendringer og vibrasjoner. Jeg blir også glad når ASUS snakker om en forbedret produksjonsprosess som forbedrer kjøleløsningen og senker temperaturen. Likevel er den nødvendige plassen kortets største problem. Strømkontakten peker utover mot siden av kabinettet, og det følger med en adapter, som er en 3x8-pinners med et flettet ytterskjørt som er ganske tøft, noe som betyr at den trenger plass.

Til gjengjeld får du alt det gode: 16 GB DDR7 RAM, 10752 CUDA Cores, 960 GB/s RAM-båndbredde, 336 Tensor Cores og 84 Ray-Tracing Cores. Dette er på toppen av Blackwell-plattformen, som uten videre gir deg DLSS 4 med den betydelig bedre Transformer modelloppskaleringen og den Blackwell-eksklusive Multi Frame Generation som gir opptil tre beregnede bilderammer for hvert gjengitte bilde. Blackwell-plattformen og RTX 5000 Series har mye mer å by på rent teknisk, men vi holder oss til det praktiske her.

Prisen er ikke offisielt kjent, men ASUS TUF-utgaven av et RTX 5090 koster nøyaktig det samme som Nvidias Founder Edition, så vi våger å gjette at prisen på denne 5080-varianten vil være lik Nvidias tilsvarende grafikkort, som ligger på rundt $999/£979. Det er mye mindre enn hva RTX 4080-kortet solgte for i sin tid, så det er verdt ekstra poeng.



Og nå til den morsomme delen.

Vi målte en minimumstemperatur på 27 grader Celsius og en maksimumstemperatur på 62 grader Celsius. Det er uten tvil det laveste av alle 5000 Series -kort vi har testet hittil, og selv om SPL-måleren viste 40,2 dB, var det så lavfrekvent at det egentlig ikke var hørbart. Det er strålende ytelse. Kortet klokket ut på 2677 MHz og et strømforbruk på 360,87 W, noe som betyr at ASUS-viftene må være ganske effektive.

Referanseverdiene er ganske rimelige og veksler mellom å være litt over eller litt under referansekortet fra Nvidia, der det avhenger mye av den spesifikke bruken. Testen er gjort med beta-drivere, så med litt flaks vil tallene være enda høyere for de som kjøper kortet etter at det er offisielt utgitt. Det samme gjelder forholdet til RTX 5090, da det er alt mellom 30-50% forskjell avhengig av applikasjonen, men på grunn av prisen på RTX 5090 anses dette å være de-facto high-end-kortet av dem alle for øyeblikket.

3D-benchmark



Time Spy: 27306



Time Spy Extreme: 13693



Speed Way: 9135



Port Royal: 22619



Steel Nomad: 8346



V Ray 6



RTX: 15286



Svart myte: Wukong

Benchmark Cinematic, 4K DLSS



ikke rammegenerering: 19



Frame Generation: 35



Total War: Warhammer III



1080p: 233.20



1440p: 167.10



4K:91.70



Total War: Warhammer III bruker fortsatt ingen hjelpeteknologi og er hard mot CPU og GPU, og det er fortsatt langt unna at et RTX 5090 leverer over 161 FPS i 4K.

Red Dead Redemption 2



1080p: 173.40



1440p: 147.45



4K: 103.96



Cyberpunk 2077

Ultra innstillinger, Ray-Tracing Ultra/ DLSS 4 + Multi Frame Generation:



1080p: 153.16/414.35



1440p: 157.48/488.99



4K: 91.59/185.74



Metro Exodus Enhanced Edition

4K Extreme med og uten DLSS:



4K: 59.86



4K med DLSS: 147,10



Til tross for at DLSS 4 utgjør en betydelig forskjell her, er det fortsatt sprøtt at det ikke kan krype over 60 FPS uten hjelp så lenge etter utgivelsen.

Star Wars Outlaws

4K Ultra Quality, med og uten DLSS:



4K: 38.00



4K + DLSS: 131,00



Her var det en solid implementering av DLSS 4. Det var ingen artefakter eller noe annet, og det var praktisk talt umulig å se forskjell på den opprinnelige gjengivelsen, bortsett fra den svært lave bildefrekvensen.

Dragon Age: Veilguard

4K Ultra-kvalitet, full Ray-Tracing:



4K: 51.00



4K + DLSS+ Multi Frame Generation: 138.00



Nok en vellykket integrasjon, men også et grotesk eksempel på at du ikke kan få 60 FPS nativt med et grafikkort som koster så mye penger.

Call of Duty: Black Ops 6

Med og uten DLSS:



1080p: 223.00/414.00



1440p: 185.00/338.00



4K: 124.00/224.00



Det er ikke langt unna et RTX 5090 her. Og det er så nært at jeg tviler sterkt på at det gjør en forskjell for noen. En utmerket tittel som tjener som et eksempel på at de dyreste kortene ikke nødvendigvis betyr den beste ytelsen.

Warhammer 40,0000: Space Marine II

4K med og uten DLSS:



4K: 67.00/100.00



Warhammer 40,000: Darktide

4K med og uten DLSS med Frame Generation:



4K: 52.00/155.00



Alt i alt har ASUS kanskje laget et sjokkerende stort kort, men det er stille og kaldt som graven. Hvis du vil ha et RTX 5080, og det vil du hvis du har et RTX 30 eller svakere RTX 40 Series -kort, så er dette ekstremt ideelt for de som ønsker å spille i 4K, spesielt hvis du kan godta Frame Generation. Du trenger ikke å sette den til 3x ekstra bilder, men når du først har sett forskjellen sammenlignet med den nye Transformer modellen, spiller det neppe noen rolle. Men det er nok kraft til å gjøre det unødvendig, og DLSS Performance eller Balanced er ofte tilstrekkelig.