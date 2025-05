Atomic Heart runder 10 millioner spillere

HQ

Mange ble helt betatt av ideen om Atomic Heart da det ble presentert for verden, med en sovjetisk BioShock -opplevelse. Da spillet ble lansert i begynnelsen av 2023, viste det seg også å bli en suksess, selv om spillopplevelsen førte til et variert utvalg av meninger og inntrykk. Likevel har spillet stort sett vært en suksess, så mye at det i løpet av de omtrent 25 månedene som har gått siden det ble lansert, har klart å passere 10 millioner spillere totalt.

Dette ble bekreftet av utvikleren Mundfish i et innlegg på sosiale medier, der studioet bemerker at spillet har "offisielt nådd 10 MILLIONER spillere over hele verden!" Skaperen legger til dette med følgende :

"Det som startet som en drøm, har blitt en realitet som overgår alt vi kunne forestille oss. Denne prestasjonen er et resultat av teamets utrettelige engasjement, dristige visjon og urokkelige fokus på kvalitet. Men viktigst av alt, takket være det fantastiske fellesskapet vårt. Deres lidenskap, kreativitet og støtte har virkelig gitt liv til Atomic Heart.

"Fra den aller første ideen til i dag har dere vært en del av denne reisen. Og vi har bare så vidt begynt."

Hva fremtiden bringer for spillet er fortsatt uklart, men det har blitt støttet av tre utvidelser siden lanseringen, som vi alle har anmeldt hver for seg. Sjekk ut våre tanker om Annihilation Instinct, Trapped in Limbo og Enchantment Under the Sea.