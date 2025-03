Blades of Fire bekrefter fysisk utgivelse for Xbox Series og PlayStation 5

HQ

Det er mye surr rundt den forestående utgivelsen av MercurySteams Blades of Fire, spesielt etter at vi tok en titt på det for noen dager siden og prøvde oss på smedarbeid. Etter å ha snakket med spillets regissør Enric Álvarez om den filmatiske innflytelsen på Blades of Fire og dets unike stil, er vi faktisk veldig nysgjerrige.

Og for å fjerne enhver tvil som måtte være på dette tidspunktet, har MercurySteam og utgiveren 505 Games kunngjort at Blades of Fire vil ha en fysisk utgave på PS5 og Xbox Series i tide til spillets globale utgivelse 22. mai.

I tillegg til å bekrefte denne boksversjonen, har også fordelene ved forhåndsbestilling av Day One-utgaven av spillet, i form av digitalt innhold, blitt avduket. Du kan sjekke dem ut på bildet nedenfor.

Gleder du deg til Blades of Fire?