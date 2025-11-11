Bli en ekte Drawbridge-porter med dette Death Stranding 2: On the Beach eksoskjelettet

HQ

Selv om portører er en høyst reell jobb som brukes i deler av verden der ulendt og ujevnt terreng gjør transport av varer til en stor utfordring, er jobben vi ser i Kojima Productions' Death Stranding -serie av en helt annen karakter. Den er høyteknologisk og sofistikert, blant annet takket være det fantastiske utstyret som Sam Bridges og de andre bærerne i verden får bruke.

Heldigvis er dette nivået av raffinement i ferd med å snike seg inn i den virkelige verden, for i et samarbeid mellom Kojima Productions og DNSYS har det nå blitt laget et ekte eksoskjelett som er inspirert av Death Stranding 2: On the Beach.

Den ble designet av Kojima Productions' art director Yoji Shinkawa og DNSYS -teamet, og regnes som det "første samarbeidet" mellom utvikleren og eksoskjelettprodusenten, noe som tyder på at det vil komme flere etter hvert.

De tekniske spesifikasjonene for modellen, som er basert på DNSYS' Z1 Exoskeleton Pro -modell, forklarer at den har en rekkevidde på 15,5 kilometer og kan forbedre vertikal klatring opp til 9,3 kilometer. Den har benforbedring som gir 50 % mer kraft i skrittene, kan ta opptil 200 % av belastningen på knærne, får brukeren til å føle seg ca. 12 kg lettere og takler et bredt spekter av terreng. Den har til og med et hurtigbyttebatterisystem der hvert batteri lover over fire timers kontinuerlig bruk. På Death Stranding har det lys som viser eksoskjelettets strømnivå.

Shinkawa har diskutert hva målet er å oppnå med dette eksoskjelettet, og legger til "Vi designet dette eksoskjelettet med samme lidenskap og presisjon som om det var bygget for Death Stranding-verdenen. Hver eneste detalj ble finpusset for å gjøre spillets futuristiske visjon til virkelighet, og skape noe Sam selv kunne brukt. Det føles som om Death Strandings verden har kommet til live, der fantasi og virkelighet endelig møtes."

Eksoskjelettet vil ankomme verden 2. desember, og prisen er ikke eksplisitt nevnt, men en vanlig utgave av Z1, som ikke erDeath Stranding, forventes å koste rundt 750 dollar.

