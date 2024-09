Bli med i motstandsbevegelsen med denne Sniper Elite-jakken

HQ

Rebellion vil snart utvide Sniper Elite-serien med en helt ny del som har fått navnet Sniper Elite: Resistance. For å markere dette kommende spillet har den britiske utvikleren nå inngått et samarbeid med det London-baserte motemerket ARK/8 for å skape en jakke i begrenset opplag som er ideell for alle som ønsker å tilføre litt Sniper Elite-stil til looken sin.

Jakken er laget av 100 % bomull og har et vokset belegg, den kommer i en militær stil med en olivengrønn farge, den har et Sniper Elite-fôr, to brystlommer, to bunnlommer, en glidelås i full lengde, to innvendige lommer, epauletter, Sniper Elite-ermelapper, to nålesydde kiler, justerbare mansjetter og en snøring i livet, og den kommer også i en hel rekke størrelser og proporsjoner.

Jakken er for øyeblikket tilgjengelig for forhåndsbestilling med planer om en fullskalalansering i januar 2025, og den vil ha en utsalgspris på £129,99 med frakt tilgjengelig over hele verden.

