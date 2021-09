Bokanmeldelse: A Guide to Japanese Role-Playing Games

HQ

Det er ikke bare Kramer i Seinfeld som er opptatt av å lage gode sofabord-bøker. Det britiske forlaget Bitmap Books har de siste par årene levert noen spillrelaterte oppslagsbøker som passer ekstremt godt til både sofabordet, bokhylla og sofakroken - kort sagt, overalt der gode bøker nytes (i motsetning til Kramers bok er det imidlertid ingen av dem som faktisk kan bli til miniatyrsofabord, men man kan ikke få alt her i verden).

Bitmap Books sine bøker gir deg et fargerikt og detaljert innblikk i spillenes verden, enten det er på oversikts- eller detaljnivå. De har laget noen herlige oppslagsverk om de beste spillomslagene til Game Boy-spill og japanske Super Nintendo-spill, kunstbøker som tar for seg pek-og-klikkspill, samt historiebøker om NeoGeo og spillserien Metal Slug, for å nevne noe. Felles kjennetegn for alle disse bøkene er solid research, et strålende visuelt design og fargerikt bildemateriale - kort sagt skikkelig håndverk.

Hva er egentlig et japansk rollespill? Spørsmålet er ikke så lett å svare på som man kanskje skulle tro. // Bitmap Books

Denne sommeren har Bitmap Books lansert sitt kanskje mest ambisiøse prosjekt så langt, nemlig A Guide to Japanese Role-Playing Games. Boka er akkurat det tittelen sier, nemlig et oppslagsverk over japanske rollespill fra sjangerens spede begynnelse på 80-tallet helt opp til vår tid (det nyeste spillet som er nevnt i boka tror jeg må være Bravely Default II, som ble lansert i februar i år). Det er ikke småtterier som er inkludert heller, for her snakker vi om over 600 spill kartlagt over 650 tettpakkede sider. Hovedforfatteren bak prosjektet er Kurt Kalata, grunnleggeren og redaktøren bak Hardcore Gaming 101 (HG101). Selv om Kalata står bak mesteparten av innholdet i boka har han ikke vært alene om arbeidet, og med seg på laget har han fått en trettitalls andre bidragsytere til å skrive om store og små japanske rollespill, inkludert norske Audun «Audi» Sørli fra Digital Foundry.

Det første som slår deg når du holder boka i hendene er hvor omfattende, stor og tung den er. Med en vakker og detaljrike forside av Stephanie Sybydlo er det åpenbart at dette er et historisk oppslagsverk som ønsker å ta for seg både store og små titler, fra de største og mest anerkjente til de obskure og lite minneverdige. Resultatet er ei tykk bok som ikke akkurat er særlig mobil, men setter du deg godt til rette får du ei bok som både er vakker å bla i og spennende å lese.

For deg som liker japanske rollespill er det mye spennende stoff å hente her. Introduksjonsmaterialet tar for seg spørsmålet om hva som egentlig er det første japanske rollespillet (et definisjonsspørsmål som aldri er enkelt innenfor kulturanalyse) før det går videre til å ta for seg hvordan japanske rollespill har preget spillindustrien og utviklet seg i løpet av årene, fra den spede begynnelsen på 80-tallet til gullalderen på 90-tallet, innovasjonsproblemet i PlayStation 3/Xbox 360-alderen og videre til comebacket i nyere tid. Noen sider om lokalisering av japanske rollespill til andre territorier og nyversjoner av gamle klassikere får du også. I tillegg har boka egne artikler om koblingen mellom anime og rollespill, spillmusikkens rolle i rollespillene og hvorfor man til støtt og stadighet ender opp med å slåss mot Gud/guder i japanske rollespill. Noen av detaljene her og der kunne nok vært diskutert i større grad, men som introduksjonsmateriale er det absolutt interessant og legger lista for stoffet som følger i boka.

Resten av boka har delt inn rollespillene i nokså oversiktlige kategorier. Først følger et kapittel om PC-rollespill på 80-tallet, som langt på vei var de første japanske rollespillene. Deretter får man et langt og grundig kapittel om Nihon Falcom. Selskapet er kanskje ikke det mest kjente her til lands, men etter at studioet ble grunnlagt for nøyaktig 40 år siden har det vært en særdeles viktig del av japansk rollespillhistorie, deriblant med serier som Ys, Xanadu og The Legend of Heroes. Etter Falcom kommer egne kapitler om gigantene i sjangeren: Dragon Quest, Final Fantasy, Shin Megami Tensei og Persona og Tales. Etter at disse seriene har fått sin del av oppmerksomheten rettes oppmerksomheten mot andre rollespill, et kapittel som dekker over 230 sider. Deretter får man egne kapitler om undersjangre av japanske rollespill. Vi får et kapittel om actionrollespill som The Legend of Zelda og Soulsborne-spill (som faktisk går under kategorien japanske rollespill de også), strategiske rollespill som Fire Emblem og Final Fantasy Tactics, førsepersons dungeon crawlers og japanske roguelikes. Helt til slutt finner du egne kapitler om rollespill der det å fange monstre er en sentral del av spillmekanikken, en sjanger som naturligvis eksploderte i kjølvannet av Pokémon, samt et eget sluttkapittel om det man kan kalle «ymse anna», inkludert japanske nettrollespill og PC-rollespill av mer erotisk natur.

Man finner selvfølgelig klassikere som Chrono Trigger her. Med store og vakre illustrasjoner er det nesten så man hører musikken mens man leser. // Bitmap Books

Selv for de som kan mye om japanske rollespill er det mye å lære her, og man vil garantert snuble over spill og stoff man ikke har hørt om tidligere. Takket være innholdsrike tekster og solid bruk av bilder kan man finne både gamle favoritter og obskure spill du aldri har hørt om, mest sannsynlig fordi de aldri forlot opphavslandet da de ble lansert. Boka ønsker å ta for seg tekniske detaljer, historie, spillmekanikker, musikk og lignende for så å kartlegge hvorvidt dette er spill som er gode eller ikke. Dermed får boka også et visst anmelderpreg over seg. Dette vil ikke nødvendigvis falle i like god jord hos alle, da det alltid vil være en viss subjektivitet knyttet til hvilket spill fra et bestemt selskap eller serie som er best, men det er samtidig med på å tenne en interesse for mange gamle klassikere man ikke nødvendigvis ville fattet interesse for ellers.

Selv om det finnes mye spennende stoff i boka må jeg innrømme at jeg savner en litt større grad av kuriositeter og fakta knyttet til utviklingen av de ulike spillene. Det er mye man lærer av boka, men jeg skulle gjerne visst enda mer om prosessen bak kulissene til de ulike spillene, særlig til de eldre titlene fra 80- og 90-tallet, men her er det sikkert mye stoff som har gått tapt og ikke er tilgjengelig for selv den mest dedikerte forsker lenger. Mens vi snakker om forskning må jeg også påpeke bokas største svakhet, nemlig oppslagslisten helt bakerst i boka. At boka inkluderer en alfabetisk liste over alle spillene man kan lese om skulle bare mangle, men jeg savner også lister med oversikt over plattformer, studio og årstall, som alle er nevnt for hvert enkelt spill i selve boka. Hvis jeg i fremtiden skal skrive om japanske rollespill lansert i for eksempel 2012 hadde det vært veldig nyttig å kunne bruke boka som et raskt oppslagsverk, men i stedet må jeg da ty til PDF-versjonen (hvis man har den) eller andre lister. Dette vil ikke være en innvending som angår de fleste, men for de av oss som liker sånt er det noe som gjerne kunne vært inkludert.

Store serier som Dragon Quest, Final Fantasy og Shin Megami Tensei/Persona har egne kapitler i boka. // Bitmap Books

At bokas største ankepunkt er oppslagslistene helt bakerst for de mest nerdete leserne sier imidlertid litt om den gode kvaliteten man ellers får for pengene. Det er slettes ikke noe småtteri å skulle skrive om over 600 japanske rollespill, men A Guide to Japanese Role-Playing Games klarer bragden med glans. Dette gjør boka til et must for de som liker flotte oppslagsbøker og japanske rollespill.