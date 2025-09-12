Borderlands 4: Gone Are My Leggies Quest Guide

HQ

Over hele Fadefields finner du mange Rippers som venter på å prøve å drepe deg. Noen få av dem er ikke fiendtlige, og kan til og med hjelpe deg i enkelte oppdrag, i tillegg til å gi deg egne oppdrag. En Ripper ved navn Topper trenger for eksempel din hjelp til å få beina sine tilbake. Nei, han er ikke beinløs fordi han er full, men han blir bokstavelig talt frastjålet beina sine i en merkelig variant av Moby Dick fra Borderlands 4.

Du kan finne Topper i Boglight Vigilance-området i Fadefields. Hvis du ser noe som ser ut som et fyrtårn på kanten av en klippe, er du på rett sted. Der vil du se en Ripper uten mekaniske ben, som sier noe nesten uforståelig nonsens mens han peker opp. Klatre opp i fyrtårnet, og du vil se en gigantisk Kratch kalt The Beastie stikke av med sine "Leggies".

Det er på tide å følge etter Kratch, og det anbefales på det sterkeste at du bruker et kjøretøy, for selv om oppdraget ikke vil mislykkes hvis du lar The Beastie komme for langt, er det en lang avstand å tilbakelegge her, og du kommer til å bruke lang tid på å følge etter skapningen til fots. Til slutt følger du Kratch tilbake til redet sitt. Det er verdt å merke seg at vi anbefaler at du unngår å dø i nærheten av dette området, da det ikke finnes noen respawn-punkter i nærheten. Det er lettere sagt enn gjort å ikke dø, men kanskje du bare bør være ekstra forsiktig og unngå tilfeldige hendelser i verden til du er ferdig.

Når du når redet, møter du The Beastie og noen andre av dens slektninger. Prøv å ikke dø etter denne bosskampen også, for en Badass Kratch vil hele tiden respawne og skape problemer for deg, med mindre du er spesielt godt utstyrt for å ta luftbårne fiender. Etter at du har drept The Beastie, kan du finne Leggies i søppelhaugene i Kratchs base. Når han er reddet, kan du begynne å eskortere den lille roboten hjem.

Eskorteoppdrag er sjelden noens favorittaktivitet i et videospill, og turen for å ta Leggies hjem er ikke enkel, men det er en stor forskjell fra vanlige eskorteoppdrag, i og med at Leggies er en utrolig sterk alliert. Å kjempe seg gjennom en massiv Ordensleir på vei hjem kan være en lek hvis du bare lar Leggies gjøre mesteparten av fotarbeidet. Med spinnende angrep og en tilsynelatende uendelig helsereserve er han til stor hjelp når du skal beseire fiender som står i veien for deg. Klatringen tilbake til fyrtårnet kan til å begynne med virke vanskelig, men etter at du har tatt deg av fiendene i ordenen, kommer Topper ned med en primitiv heis for å hente Leggies og avslutte oppdraget.

Det er imidlertid ikke helt der historien om Topper og Leggies slutter. Før du drar til Idolator Sols base for å ta flaggskipet hans, kan du få øye på Leggies i veikanten, som stille vil informere deg om at Topper er i trøbbel. Igjen får du Leggies som en liten hjelper når du skal ta ned noen Rippers som har låst Topper inne i en låve sammen med noen Wildhorns. Det er ikke så vanskelig å slippe ham ut, og når du har gjort det, kan Topper og Leggies sammen skape en enda større alliert som kan ta seg av de gjenværende fiendene før de sier takk og farvel til spilleren.