Borderlands 4: Guide til bakrushjelperens sideoppdrag

Når du først går ut i Fadefields i Borderlands 4, vil du sannsynligvis ønske å utforske. Ikke bare er det viktig at du samler litt XP og utstyr for å være klar for hovedoppdragene, men det er også noen morsomme stunder å ha med de sprø sidefigurene du møter ute i det fri. Ta for eksempel Hangover Helper, et tilsynelatende enkelt oppdrag som er gjemt bort i spillets åpningsområde, nordøst for der du starter.

Du finner kanskje begynnelsen på dette oppdraget mens du jakter på en morder i Meat is Murder, men selv om du ikke gjør det, begynner du reisen din på samme måte. Når du finner en full kvinne i en nærliggende bygd, blir du ledet til Ole Shammy, en mann som lager sin egen spesielle hjemmebrent, og han trenger hjelp til å brygge en ny ladning.

Etter møtet med Ole Shammy blir du sendt til noen klipper i nærheten for å drepe noen Kratch. Disse flygende beistene burde ikke være noe problem, men hvis du virkelig ikke vil slåss mot dem, kan du bare ta kapslene du trenger fra reiret deres med griperen din og løpe hjem igjen. Ole Shammy er imidlertid ikke ferdig med det, for han vil fortelle deg at dette bare er begynnelsen på den superspesielle oppskriften hans. Han trenger også en rød stein som spruter ut av en geysir utenfor et skur i nærheten.

Det er enkelt å bryte opp geysiren, og det kan gjøres med et slag på bakken, men å få tak i den røde steinen kan være litt vanskeligere. Flere steiner vil bli kastet ut av geysiren, og de er alle maskert av røyken. Vi fikk den etter å ha sett på kantene og tatt tak i en mørkere stein. Det kan ta litt tid, men det burde ikke være noen stor utfordring.

Er vi ferdige etter det, spør du? Nei, Ole Shammys oppskrift er mye mer kompleks, og han trenger at vi også får tak i Manglers duftkjertler. Dette er ikke så vanskelig i det hele tatt, for Manglers finnes stort sett over hele kartet i Borderlands 4s første store område, og de kan drepes like lett som de oppdages. Når du har samlet opp en god del duftkjertler, kan du gå tilbake til Ole Shammy og knuse alle ingrediensene sammen for ham. Selv da er han ikke helt ferdig med din hjelp, for da må du gå bort til en leir med festdeltakere i nærheten og gi dem en dose av blandingen du har laget.

Dette innebærer at du går opp til toppen av et lite vanntårn og infiserer festdeltakernes drinker med den møkkete substansen du nettopp har laget, før du skyter ut tårnet slik at alle ser ut til å få seg en gratis påfylling. De er ikke så glade for at du har forgiftet dem, og du må utslette Ripperne som vil slåss mot deg fordi du har ødelagt moroa deres, før begeistringen til slutt dør ut. Til slutt kan du samle festdeltakerne og dra tilbake til Ole Shammy for å få belønningen din. Dessverre gir han deg ikke noe av sin egen patenterte hjemmebrent, men du får litt tyvegods og en takk for at du har fått kundene tilbake dit de hører hjemme i denne merkelige blandingen av å støtte lokale bedrifter og "de-spiking" av drinker.

