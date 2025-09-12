Borderlands 4 Veiledning: Slik finner du Threk og Burro

HQ

Gearbox Gearbox har alltid utmerket seg ved å tilby tåpelige og morsomme parodifiender i sine Borderlands -spill, og Borderlands 4 vil ikke være annerledes. De som sjekker ut spillet ved lanseringen og leter etter noe morsomt å gjøre i The Fadefields, har vi et flott alternativ, da du kan besøke et sumplignende område for å møte en versjon av Shrek og den elskede følgesvennen Donkey.

Ved å gå helt sørøst på The Fadefields, like vest for kartsymbolet for Idolator Sols festning, finner du en Order Bunker, og under der bunkeren ligger, i en skitten kløft, finner du en Echo Log som du kan legge til i samlingen din.

Men pass deg! Denne Echo Log er ikke ubevoktet, for når du nærmer deg, vil du bli overfalt av en massiv grønn Zerker som heter Threk og hans lille Wildhorn kalvkamerat Burro. Dvs. Shrek og Donkey.

Dette er en annonse:

Det er ikke så mye mer til denne tåpelige parodien og referansen, da fiendene ikke har spesielle angrep og hva ikke, men de er kraftige trusler som belønner god plyndring, så sørg for å beseire dem og høste belønningen.