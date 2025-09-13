Borderlands 4 Veiledning: Slik finner og åpner du Urhvelvet i Carcadia Burn

HQ

I Borderlands 4 har Vaults et helt annet formål enn tidligere. Her kan du ta på deg nye utfordringer ved å lete på kartet etter de forskjellige Vault Key Fragments og til slutt kombinere disse for å åpne en Vault -dør på helt bestemte steder rundt om på Kairos. Den første Vault du kommer i kontakt med på reisen din, ligger i begynnelsen av The Fadefields (gå ikke glipp av vår fullstendige guide til det hvelvet), men det neste vil sannsynligvis være det i Carcadia Burn, regionen nordvest for The Fadefields. Så for å hjelpe deg med å låse opp denne tøffe utfordringen for å få en sjanse til å møte fiendene og sjefen der inne for å få episk plyndring, har vi laget denne praktiske guiden.

Finne fragmentene av hvelvnøkkelen i Carcadia Burn

For å finne Vault Key Fragments kan du enten låse opp nok av basestedene til å utløse en radarlignende effekt som hjelper deg med å finne dem, eller du kan dra til stedene som vist og beskrevet nedenfor.

Nøkkelfragment #1 - Lopside

Vårt råd er å dra inn på Carcadia Burn fra The Fadefields, ved å reise nordover langs veien nær vestkysten av Kairos. Grunnen til det er at den første Vault Key Fragment faktisk ligger ganske nærme. Når du har funnet den første baselokasjonen du kan gjøre krav på for Crimson Resistance, ligger Key Fragment faktisk rett sør. For å nå den, gå til bensinstasjonen i nærheten og finn nøkkelen på taket midt på et avlangt bord.

Nøkkelfragment #2 - Tonnasjeskall

Neste Key Fragment ligger nordvest på Carcadia Burn. Hvis du går rett over Callis' Queen's Cradle Ripper-anlegg, kommer du til et skipsvrak. Gå inn i vraket, og du vil oppdage at det ikke er noe annet sted å gå, ikke sant? Feil, i enden av en av korridorene er det en metallrist som kan rives av for å åpne en skjult tunnel som til slutt vil føre til en helligdom med Key Fragment som venter på at noen skal plukke den opp.

Nøkkelfragment nr. 3 - Ødelagte sumper

Den siste nøkkelen befinner seg svært langt nord for Carcadia Burn og Kairos for den saks skyld. Hold deg på fastlandet Kairos og reis så langt nord du kan til du kommer i nærheten av The Gunkworks. Du vil legge merke til at det er en bro som fører inn i dette grusomme området, og under broen, på vestsiden, er det en skjult alkove der det er gjemt et annet alter. Finn Key Fragment på sokkelen.

Åpne hvelvet i Carcadia Burn

Nok en gang kommer vi til den spennende delen av reisen, da det er på tide å åpne selve Vault. For Carcadia Burn snakker vi om domenet Radix, og i likhet med Vault som fører til Inceptus i The Fadefields, låser du det opp ved å samhandle med sokkelen Vault der buen er plassert.

Når det gjelder hvor Arch of Radix befinner seg, er det i hovedsak i sentrum av Carcadia Burn, litt sørvest for hovedknutepunktet på Carcadia. Det ligger også åpent, og er lett å oppdage for dem som leter etter det, særlig når Key Fragments er fortært og døren til Vault åpner seg i all sin glitrende lilla prakt.

Hva har Radix i vente for deg? Igjen er det mange Order fiender som vil sinke deg før du ender opp på hovedbossens slagmark mot den titulære djevelen. Radix er litt plagsom, men ikke noe stort problem, siden han er treg, liker å sperre av deler av arenaen med eksplosive steiner og steiner som går i bane rundt, og ellers har et litt vanskelig kritisk treffpunkt, siden det er plassert under haken hans.

Men når du har beseiret ham, blir du belønnet med massevis av tyvegods og nok en permanent bevegelsesoppgradering, og denne reduserer regenereringen av drivstoff i Glide Pack i ganske betydelig grad. Sammen med oppgraderingen fra The Fadefields blir det stadig enklere og enklere å krysse Kairos.