Borderlands 4 Veiledning: Slik finner og åpner du urtidshvelvet i Terminus Range

I Borderlands 4 har Vaults et helt annet formål enn tidligere. Her kan du ta på deg nye utfordringer ved å lete på kartet etter de ulike Vault Key Fragments og til slutt kombinere disse for å åpne en Vault -dør på helt bestemte steder rundt Kairos. Når du begynner reisen din i dette fiendtlige landet, er den første Vault du sannsynligvis kommer i kontakt med, basert på The Fadefields (sjekk ut guiden vår for det hvelvet her), den andre sannsynligvis i Carcadia Burn (og for dette hvelvet her også), og den tredje i det svært fjellrike området Terminus Range. Så for å hjelpe deg med å låse opp dette tøffe sidemålet for å få sjansen til å møte fiendene og sjefen der inne for episk plyndring, har vi laget denne praktiske guiden.

Finne fragmentene av hvelvnøkkelen i Terminus-området

For å finne Vault Key Fragments kan du enten låse opp nok av basestedene til å utløse en radarlignende effekt som hjelper deg med å finne dem, eller du kan dra til stedene som vist og beskrevet nedenfor.

Nøkkelfragment nr. 1 - De lave leirene

For å nå dette fragmentet først, anbefaler vi at du går inn på Terminus Range fra nord, fra Carcadia Burn. Hvis du gjør det, vil du ganske raskt komme over dette Key Fragment. Denne Key Fragment ligger rett til høyre for den første basen du kan gjøre krav på for Crimson Resistance, og krever litt oppfinnsomhet for å nå den, siden du må klatre opp forskjellige deler av fjellet for til slutt å finne deg selv ved en helligdomslignende funksjon. Som vanlig venter Key Fragment på å bli plukket opp.

Nøkkelfragment nr. 2 - Windspear

Du kan faktisk snuble over denne Vault Fragment ved en tilfeldighet, siden den ligger i et område som du må passere gjennom mens du følger hovedhistorien. Det er The Vestal Garrison for å være nøyaktig, en bygning som ligger i nord Terminus Range og fungerer som en Order base med en tunnel gjennom et av fjellpassene. Hvis du går inn i hovedkomplekset, og mot siden av bygningen der tunnelen er, kommer du inn i et kontrollrom med Key Fragment som ligger i nærheten av en av datamaskinene.

Nøkkelfragment nr. 3 - Cuspid Climb

Dette er kanskje den vanskeligste Key Fragment å få tak i i hele spillet. Hvis du reiser raskt til Silo i South Terminus Range, vil du legge merke til at det er en zipline litt nord for den. Kjør på denne ziplinen og fortsett enda lenger nordover, krysser den enorme ravinen og setter kursen mot en klippeutstikker som er avgrenset av en grotte i fjellkjeden lenger nord. Du vet om du er på rett spor, for på den største delen av denne knausen er det også en Echo Log, og kanskje enda mer merkbart er det at når du nærmer deg hulen, blir du angrepet av en Alpha Mangler. Drep dette udyret, gå inn i hulen, klatre opp steinene, og du vil finne Key Fragment i et skrin.

Åpne hvelvet i Terminus Range

Nå kommer den spennende delen av reisen, da det er på tide å åpne selve Vault. For Terminus Range snakker vi om riket Origo, og i likhet med Vaults andre steder, låser du det opp ved å samhandle med sokkelen Vault der buen er plassert.

Som i Terminus Range er denne Vault lett å gå glipp av. Gå til den midtre delen av området, rett nord for skjulestedet på Low Leys. Følg veien nordover til den sentrale fjellkjeden begynner å falle av, og følg deretter fjellkjeden videre til du oppdager at det er en skjult hule over et stup. Gå inn i denne grotten, og Vault vil være rett foran deg.

Så hva kan du forvente deg i Origos domene? Etter de typiske bølgene av Order fiender, er hovedsjefen et veldig stort flygende beist som kan tilpasse seg frost- og brannelementer. Den flyr opp i luften, angriper ovenfra, sperrer av store deler av slagmarken, og kommer så ned med enorm fart, alt mens du forsøker å treffe dens svake punkt, som er de glødende piggene.

Når du har beseiret den, får du den siste permanente Glide Pack -oppgraderingen, som er en 50 % reduksjon av drivstoffkostnadene, noe som betyr at du kan gli mye lenger og til og med bruke tre streker i rask rekkefølge.