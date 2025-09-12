Borderlands 4 Veiledning: Slik finner og åpner du urtidshvelvet i The Fadefields

HQ

I Borderlands 4 har Vaults et helt annet formål enn tidligere. Her kan du ta på deg nye utfordringer ved å lete på kartet etter de forskjellige Vault Key Fragments og til slutt kombinere disse for å åpne en Vault -dør på helt bestemte steder rundt Kairos. Når du begynner reisen din i dette fiendtlige landet, er den første Vault du sannsynligvis vil komme i kontakt med, basert på The Fadefields, så for å hjelpe deg med å låse opp dette utfordrende området for å få en sjanse til å møte fiendene og sjefen der inne for episk plyndring, har vi laget denne praktiske guiden.

Finne fragmenter av hvelvnøkkelen i The Fadefields

For å finne Vault Key Fragments kan du enten låse opp nok av basestedene til å utløse en radarlignende effekt som hjelper deg med å finne dem, eller du kan dra til stedene som vist og beskrevet nedenfor.

Nøkkelfragment nr. 1 - Bonescape ved kysten

Det første fragmentet er faktisk veldig nær der du skyller opp på stranden i Kairos ved Claptraps patetiske hovedkvarter. Gå vestover til du når det sørvestligste punktet på verdenskartet, så finner du et lite rønne der Key Fragment ligger på en kasse med utsikt over havet.

Dette er en annonse:

Nøkkelfragment nr. 2 - The Howl

Denne er også relativt enkel å finne, siden den ligger rett over hovedknutepunktet på The Fadefields, kjent som The Launchpad, byen der du først møter Rush. Rett nordøst, på den andre siden av et fjell, venter Key Fragment på en sokkel.

Dette er en annonse:

Nøkkelfragment nr. 3 - avgudsdyrkerens løkke

Denne er litt mer kompleks, men du vil faktisk snuble inn i den hvis du fullfører de mange sideoppdragene for den illsinte Splice og de følende krabbebenene hans. Hvis ikke, kan du dra rett nord for Idolator Sols hovedfort, der du finner noe som ser ut til å være en behandlingsplanet. På sørsiden av dette området er det en skjult underjordisk seksjon som du kan få tilgang til ved å bruke griperen din til å trekke en metallplate ut av veien. Når du har gjort det, kan du gå inn og finne Key Fragment som er grepet av en avkappet metallarm.

Åpne hvelvet i Fadefields

Nå kommer den virkelig morsomme delen, nemlig å finne Vault og åpne det. For The Fadefields ligger Vault i nærheten av Key Fragment #3, like nordøst for Idolator Sols festning. Den ligger på toppen av et fjell, klemt mellom to spillerbaser som fungerer som hurtigreisepunkter, og den blir umiddelbart lagt merke til fordi det er et av de aller mest antikke stedene du har støtt på på Kairos til dags dato.

Å åpne Vault er så enkelt som å samhandle med sokkelen for å bruke de tre Key Fragments, og deretter vil Arch dannes, og porten til Inceptus' Vault vil åpne seg. Og hva du finner på innsiden... Det skal vi ikke røpe for deg. Bare forvent deg massevis av Order fraksjonsfiender før du må kjempe mot en dødelig sjef som heter Inceptus, som kan skape Creep fiender og kan henge fra taket slik at slagmarken oversvømmes av korrosjon.

Den gode nyheten er at hvis du overvinner disse truslene og fullfører Vault, vil du ikke bare bli belønnet med tonnevis av tyvegods du kan bruke, men også en permanent oppgradering av bevegelsesevnene dine, som i dette tilfellet gjør at du bruker opp drivstoffet mye saktere mens du svever, slik at du kan sveve i mye lengre perioder og over mye lengre avstander.