Borderlands 4 Veiledning: Tre Vex-bygg for å bli en ustoppelig sirene

Som alle Borderlands -spillere vet, er en av de mest spennende delene av spillet å designe en Vault Hunter som passer til hvordan du ønsker å spille, men som også kan overvinne de mange hordene av trusler som finnes rundt om i verden. For Borderlands 4 er det fire Vault Hunters å velge mellom, og disse er Rafa, Amon, Harlowe, og Vex, og i dagens guide skal vi fokusere på den fastboende Siren i gjengen, Vex, og levere tre builds som drar nytte av hennes tre respektive ferdighetstrær.

Merk: Disse byggene er basert på en maksrangering Vex, noe som betyr at alle de 49 tilgjengelige ferdighetspoengene i spillet blir brukt til å gjøre disse byggene til virkelighet.

Kataklysmisk vexkalering

Til å begynne med skal vi fokusere på Vex' Vexcalation -tre, som er lettest å definere på grunn av den lysegrønne fargen. Dette treet handler om å bruke Phase Blast og Eldritch -skjemaet til stor effekt, og det er faktisk det mest avvikende i gjengen, ettersom det er det eneste der Vex ikke skaper en minion.

Siden Vex ikke vil ha noen hjelp på slagmarken, har vi selvfølgelig designet dette bygget rundt seighet, livsforsterkning, motstandsdyktighet og all kraft, og følgende perk-arrangement vil bety at Vex blir et kjernefysisk kraftverk når hun bruker evnen sin, og en kritisk treffdemon resten av tiden.

Det er også et bygg som er grunnleggende designet for ikke å innstille seg på ett element, noe som er nyttig for solospillere som ikke vil binde seg for sterkt til ett element. I stedet utmerker dette bygget seg når Vex ikke er innstilt med et element, noe som gjør det til den beste vennen til Jakobs våpen, der kombinasjonen av høy effekt, kritiske treff rikosjetter og vanligvis mangel på elementær forbindelse er en match laget i himmelen.

Dobbelt, dobbelt slit og trøbbel

Nå fokuserer vi på Here Comes Trouble -linjen (det rød-oransje ferdighetstreet), der grunnlaget dreier seg om Vexs kattebekjente Trouble. Målet med dette bygget er å få Trouble til å gjøre det tunge løftet og å lette presset, slik at Vex kan slå til uten å risikere farlige angrep.

Derfor har vi med byggingen nedenfor prioritert å gjøre Trouble vanskelig å ta ned, i stand til å helbrede og raskt komme tilbake hvis den blir beseiret, samtidig som vi forbedrer den med en ledsagerillusjon som er like ødeleggende i kamp. Faktisk er dette bygget designet på en slik måte at Trouble faktisk sjelden bør dø, spesielt siden når ting begynner å bli opphetet, kan du aktivere den ekstra evnen til å gjøre Trouble og illusjonen til baddasses, øke skadeeffekten og returnere helsen deres til full. Og alt dette skjer mens Vex ser på fra avstand og slipper løs tonnevis av skade uten å være i fokus for fiendens oppmerksomhet. Skulle dette skje, gjelder imidlertid skjermingen og livsstilen også for Vex, noe som betyr at Siren vil være utrolig vanskelig å ta ned.

Hvor sammenlignes denne stabelen med Vexcalation build? Riktignok er ikke dette treet min favoritt, men det fungerer og er spesielt nyttig for spillere som ikke liker å bli presset av et stort antall fiender.

Fire ganger sjarmen

Til slutt har vi The Fourth Seal treet (dvs. det blå). Dette treet handler om å gyte Reapers og Spectres, og jøss, disse karene er virkelig slagkraftige. Dette er kanskje det mest dødelige bygget vi har kokt opp ennå, spesielt for spillere som befinner seg i opphetede situasjoner, ettersom det er definert av sine drapsferdigheter, noe som betyr at hvert drap du får gjør Vex og hennes håndlangere enda sterkere.

Målet her vil være å bestemme hvilke håndlangere som skal gyte, det være seg nærkamper Reapers eller avstand Spectres, og deretter hele tiden sørge for at de er i spill og har rikelig med helse. Takket være byggets design vil fiender ha det veldig tøft å beseire disse håndlangerne, men tiden er deres største fiende, for i det øyeblikket de er ute av kamp og drapsferdighetene falmer, vil disse håndlangerne falme tilbake i glemselen.

Vi drar også fordel av to forskjellige ferdighetstrær her, ettersom vi benytter oss av Vexcalation for å få tak i et par ekstra drapsferdigheter, hovedsakelig fordi vi ikke ønsker å begrense oss for mye til en type element, derav den begrensede investeringen i de tre underkategoriene for The Fourth Seal treet.

Det som kommer ut er et monsterbygg der Vex vil være et mareritt å ta ned, og håndlangerne hennes vil handle autonomt, kutte ned horder av fiender uten å svette og gjøre både Vex og seg selv sterkere mens de går.

Som referanse kan dette være mitt favorittbygg av gjengen, men det er også det mest vedlikeholdskrevende, da det krever mye fokus for å sikre at alle håndlangerne dine er på slagmarken og for å sikre at de er sunne, til og med å fylle dem opp med den ekstra evnen hvis øyeblikket krever det.

Hvordan liker du å spille Vex? Husk å dele dine episke byggverk i kommentarfeltet nedenfor.