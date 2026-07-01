Call of Duty: Modern Warfare III Overskrifter: PlayStation Plus-titlene for juli

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Det har vært en ganske dyster dag for PlayStation-fans, da Sony for bare noen timer siden kunngjorde at de vil slutte å produsere fysiske medier for PlayStation-spill i 2028, samtidig som de snart vil starte en prosess for å stenge PlayStation Store på PS3 og PS Vita. Heldigvis er det en liten nyhet som ikke er helt forferdelig.

PlayStation Plus-titlene for juli er nå avslørt, og disse tre spillene blir tilgjengelige for alle tre nivåene: Essential, Extra og Premium. Spillene blir tilgjengelige fra neste uke, 7. juli, og vil være tilgjengelige frem til 3. august. De tre spillene er følgende:



Call of Duty: Modern Warfare III



For the King II



CrossCode



Hvert spill vil bli tilbudt for PS4 og PS5. Og med en uke igjen til å sikre deg og legge til juni-titlene i samlingen din, kan du gå hit for å se hvilke spill dette er.