Cartoon Network-hotellet legges ned

HQ

Cartoon Network-hotellet i Lancaster i Pennsylvania, USA, stenger butikken for godt. Vel, ikke akkurat, men det vil ikke lenger ha Finn & Jake, Ben 10, Steven Universe og flere som ønsker deg velkommen til oppholdet ditt, ettersom det får en rebranding til et vanlig Dutch Wonderland Inn.

Hotellet ligger ved siden av en nederlandsk Wonderland-temapark, så omprofileringen gir mening, men det er tilsynelatende ikke den drivende faktoren, ettersom Cartoon Network-temaet ifølge Lancaster Online ble fjernet på grunn av at lisensavtalen for Cartoon Network-figurer ikke ble fornyet.

Cartoon Network-figurene og tematikken skal være borte til våren, og vil bli erstattet av nederlandske Wonderland-figurer. Det skal også bli en ny og forbedret restaurant på hotellet. Dessverre ser det ikke ut til at Jake's Bacon Pancakes vil stå på menyen.

Dette er en annonse: