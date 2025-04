Clair Obscur: Expedition 33: Hvordan slå malerinnen

HQ

ADVARSEL: DENNE ARTIKKELEN INNEHOLDER STORE SPOILERE FRA Clair Obscur: Expedition 33.

Etter å ha kjempet deg forbi utallige nevroner og beseiret de mektige axonene, kan du ta deg an monolitten, som er Paintress' hjem. Du angriper straks den gigantiske steinkvinnen som sitter på huk på bunnen av monolitten, men du innser at du ikke kan skade denne skapningen. Deretter blir du ført inn i selve monolitten.

Etter å ha kjempet deg gjennom forvridde versjoner av steder du har besøkt før, med tøffere fiender som Clair og Obscur. Når du har kjempet deg forbi dem og kommet deg på toget til en merkelig versjon av Lumiere, kan du møte Paintress. Det er verdt å sørge for at du er godt forberedt til denne kampen. Vi gjorde det på et gjennomsnittlig nivå på 50, men du kan klare det i live fra nivå 40 eller høyere.

Først må du ta deg av Renoir, som er et siste møte med den hvithårede mannen som har gitt deg problemer siden du startet. Renoir kaster ut bølger av Chroma, og kan forsøke å utslette noen av dine medsammensvorne, men han kommer til sitt sterkeste punkt i sin andre fase, hvor han påkaller en gigantisk løve laget av Chroma. Men hvis du har levlet opp nok og klarer å parere og unnvike litt her og der, burde han ikke være noe problem. Lune gikk praktisk talt solo mot ham under gjennomspillingen vår med en massivt skadelig Elemental Genesis.

Når Renoir er nede, får du besøk av kuratoren, som hjelper Maelle med å bli kvitt ham for godt. Derfra får du en ny sjanse til å oppgradere, bytte ut gruppen din og kanskje til og med gå tilbake for å gå opp i nivå hvis du trenger det, men du kommer til malerinnen på toppen av monolitten, og den endelige konfrontasjonen med henne begynner.

Kampen mot malerinnen består av tre faser. I den første fasen bruker hun for det meste bølgeangrep og prosjektiler som kommer raskt mot deg. Spesielt meteorsvermen hennes kan være vanskelig å forutse, men hvis du parerer rett etter at lyset blinker rundt hvert prosjektil, bør du være god. Det er også lydkøer for hvert av de andre angrepene hennes. Du kan også bedøve Paintress, og hun vil ta anstendig Break-skade fra angrep og ferdigheter som gir det. Å bremse og bedøve henne er gode måter å holde presset nede mens du jobber mot fase 2.

Det er her kampen begynner å nå sitt høydepunkt når det gjelder omfang. Husker du den massive steindamen på bunnen av Monolitten? Hun er tilbake, og hun løfter opp malerinnen i hennes andre fase, noe som gir henne ekstra krefter. Lyspenselen gir malerinnen en langsom kombinasjon som er lett å parere, men hun har også noen raske nærkampkombinasjoner som raskt kan felle et gruppemedlem, så ha gjenopplivingsfargene klare. Det mest ødeleggende angrepet gruppen din kan bli utsatt for i denne fasen, er Paintress' reality rip.

Den åpner et hull i virkeligheten, og mørke kuler vil fly mot gruppen din i et ganske høyt tempo, og påføre hundrevis av skader for hvert treff. Selv om du blir ødelagt av dette angrepet, bør du fortsatt være i stand til å få Paintress ned til hennes tredje fase ganske raskt, ettersom hun fortsatt vil beholde sine debuffs gjennom hele kampen. Ved å bruke forbrenning og andre statuslidelser kan du bygge opp ganske mye jevn skade over tid.

Paintress 'tredje fase er egentlig ikke en fase i det hele tatt. Hun starter med å skjerme en ekspeditør og helbrede en annen før hun egentlig bare gir opp. Likevel, med den kampen hun gir i de to første fasene, vil du sørge for at du har gjenoppliving og helbredende fargetoner, eller måter å gjenvinne helse i løpet av kampen via ferdigheter, piktogrammer og lumina. Hvis du har en karakter som kan bruke store stabler med brenning som Maelle, er det også verdt å sette dem foran og i sentrum, slik at de kan holde skaden oppe gjennom alle fasene.

Når du har beseiret malerinnen, får du tilgang til historiens mest spennende vri, samt et pikto som gjør at skaden din kan overstige 9 999, et must på alle figurene dine hvis du skal ta deg an noen av spillets vanskeligere sjefer. Vi kommer ikke til å gå inn på de historiske konsekvensene av å slå malerinnen, da denne guiden bare var her for å hjelpe deg med å slå henne.