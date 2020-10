Cyberpunk 2077-skaperne drapstrues etter ny utsettelse

Du ser på Annonser

The Last of Us: Part II-skuespillere har fått det på grunn av rollene sine og utviklerne av Spider-Man har fått det for å endre Peter Parker sitt ansikt i remasteren. Denne gangen er det CD Projekt Red sin tur til å få drapstrusler for en ganske liten sak.

For etter at Cyberpunk 2077 atter en gang ble utsatt i går har selvsagt ikke reaksjonene latt vente på seg. Heldigvis har de fleste jeg kjenner tatt det med godt humør, og feiret at vi forhåpentligvis får et bedre spill enn ellers og at vi får mer tid til Assassin's Creed Valhalla, Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls. Astro's Playroom. Bugsnax, The Pathless og alle de andre spillene som kommer i november, men i kjent stil er det noen mennesker der ute som går helt motsatt vei. Andrzej Zawadzki, "Senior Game Designer" hos CD Projekt Red, skriver på Twitter at en rekke utviklere har blitt drapstruet som følge av utsettelsen, noe blant annet kommentarene til både den meldingen og flere andre utviklere beviser.

Som vanlig kan jeg forstå at folk er skuffet og/eller misliker noe, men slike ting kan man spare seg og andre for. Heldigvis vet jeg at de aller fleste her på Gamereactor er skikkelige folk og ikke gjør slik. Kyss, klapp og klem for det.