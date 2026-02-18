Cyberpunk: Edgerunners får en ny, heftig merchandise-serie neste måned

HQ

Jeg anser ikke meg selv for å være en misunnelig person, men jeg blir litt grønn når jeg ser noen som var så heldige å få en Cyberpunk 2077-jakke fra E3-messen der de viste frem en spilldemo. Ja, Ben, jeg ser på deg, kompis. Hvis du er som meg, og ønsker å kle deg i en Night City-bomberjakke, så har Carbon Core kanskje akkurat det du trenger.

Motemerket samarbeider med Cyberpunk: Edgerunners for å levere noen nye varer inspirert av showet. I den korte teaseren nedenfor får vi ikke en lang titt på noe av merchandisen, men vi ser mange jakker, inspirert av Lucy, David og andre karakterer, samt noen langermete skjorter, tradisjonelle t-skjorter og mer.

Merchandise-produktene lanseres 6. mars 2026, og vi vil sannsynligvis se priser og en fullstendig katalog nærmere den tid. Når man søker opp Carbon Core på nettet, er det vanskelig å finne spor av det nystartede merket, så det er også vanskelig å forutsi hvilken prisklasse klærne kommer til å ligge i. Vi forventer imidlertid ikke at de blir billige.

