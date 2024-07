Datoene for Call of Duty: Black Ops 6 sine betaer kunngjort

HQ

Fjorårets Call of Duty: Modern Warfare III skuffet mange av oss, men utviklerne av årets Call of Duty: Black Ops 6 har sagt og vist så mange spennende ting siden spillet ble avduket tidligere i sommer at til og med tvilerne har virket ivrige etter å spille det. Nå vet vi når vi får vår første sjanse.

Treyarch bekrefter at den første betaen for Call of Duty: Black Ops 6 vil vare fra kl. 19 den 30. august til kl. 19 den 4. september. Dette er den såkalte Early Access-betaen som er tilgjengelig for alle (ingen PlayStation- eller Xbox-eksklusive forsprang denne gangen) som forhåndsbestiller spillet eller er Game Pass Ultimate/Game Pass PC/Game Pass Console-medlemmer.

Den virkelige åpne betahelgen vil være fra kl. 19 den 6. september til kl. 19 den 9. september.

Vi har ikke fått vite nøyaktig hva betaene vil inneholde, bortsett fra at vi får prøve det nye Omnimovement-systemet, nye kart, noen av de forskjellige modusene og en haug med våpen, utstyr og Perks.