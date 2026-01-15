De 100 heteste indiespillene i 2026 (del 4)

HQ

2025 var et utrolig år for indiescenen, med spill som Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33, og Blue Prince som stakk av med mange prestisjetunge priser og stjal våre spillerhjerter. Ingenting - absolutt ingenting - tyder på at 2026 vil bli noe verre når det gjelder spill utviklet av uavhengige spillstudioer. Vi har satt sammen en liste med hundre titler som alle er planlagt utgitt i år. Noen har en fast dato, andre har en omtrentlig dato, mens de fleste ikke har kunngjort en utgivelsesdato ennå.

I stedet for å levere alle spillene på en gang, har vi sortert dem alfabetisk og delt dem inn i fire deler med 25 spill i hver. Vi har jobbet så bredt som mulig for å dekke et så bredt spekter av sjangre og stiler som mulig. Så len deg tilbake og finn frem notatblokken, Steam -ønskelisten eller bare det mentale minnebiblioteket ditt, for jeg lover at du kommer til å oppdage noe å glede deg til.

Dette er den fjerde og siste delen av artikkelserien om årets hundre heteste indiespill.

Stage Fright



Sjanger: Eventyr, Co-op

Utvikler: Ghost Town Games Ltd.

Utgiver: Hello Games

Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettstedet



"Stekepanner, kasseroller og generelt kaos på kjøkkenet er det vi kjenner Ghost Town Games for, selvfølgelig gjennom Overcooked-spillene, men denne gangen er det på tide at du og en venn løser mysterier, rømmer ut av rømningsrom og overvinner alle slags hindringer i Stage Fright."

StarRupture



Genre: Action, Overlevelse, Co-op



<strong>Utvikler: Creepy Jar



Utgiver: Creepy Jar



<strong>Slippdato: 6. januar (tidlig tilgang)



Lenke til nettsiden



"Når denne listen publiseres, vil spillet allerede ha blitt utgitt til en veldig varm mottakelse. Hvis du ikke har sjekket det ut ennå, skal du bygge baser, drepe sinte romvesener og få på plass et komplekst industrisystem, alt på en mystisk planet som herjes av "tilbakevendende katastrofer"."

Steel Century Groove



Sjanger: Musikk, Eventyr

Utvikler: Sloth Gloss Games

Utgiver: Sloth Gloss Games

Utgivelsesdato: 28. januar

Lenke til nettsiden



"Store mech-roboter er kule og alt, men ... hadde det ikke vært enda kulere om det var dansekamper på agendaen i stedet for de vanlige nevekampene? Ja, det synes vi også."

Streets of Rogue 2



Genre: RPG, Action



Utvikler:<strong> Matt Dabrowski



Utgiver:<strong> tinyBuild



<strong> Utgivelsesdato: Ukjent



Lenke til nettstedet



"Matt Dabrowski har tatt vinnerformelen fra det første Streets of Rogue og skrudd den opp til elleve på en ti-punkts skala. Denne delen er større, sprøere og byr på mer frihet i en åpen verden."

Super Meat Boy 3D



Sjanger: Plattformspill, Action

Utvikler: Sluggerfly, Team Meat

Utgiver: Headup

Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettstedet



"Det er over femten år siden vi fikk æren av å møte Mr Meat Boy, og nå er det på tide igjen. Det blir et betydelig sprang i utseende og, fremfor alt, teknologi, men etter spillet å dømme ser det ut til at det vil by på mer av det vi vil ha; kjøtt, blod og ekstremt presise plattformhopp."

Tearscape



Sjanger: Sjelelignende, Metroidvania, Action

Utvikler: NERDS TAKE OVER

Utgiver: NERDS TAKE OVER

Utgivelsesdato: 2. februar

Lenke til nettsiden



"Tearscape er, i likhet med Mina the Hollower, en hyllest til Game Boy Color-epoken, men hvis du ser nøye på spillet, ser det ut til å hente inspirasjon fra From Softs spill, spesielt Bloodborne."

Tenjutsu



Genre: Action, Rougelike



Utvikler:<strong> Deepnight Games



<strong>Utgiver: Devolver Digital



Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettstedet



"Sébastien Benard designet Dead Cells, og vi vet alle nøyaktig hvor bra det spillet ble. Med ham bak Tenjutsu denne gangen, er det absolutt verdt å holde et øye med denne tittelen. Det kan bli veldig bra!"

The Ballad of Bellum



Genre: Eventyr



<strong>Utvikler: BokehDev



Utgiver: BokehDev

Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettstedet



"Octopath Traveler er utrolig sjarmerende takket være den stereoskopiske 2D-grafikken. BokehDev har tatt dette til etterretning og lånt stilen og estetikken til et Zelda-lignende eventyr."

The Big Catch



Sjanger: Plattformspill, Puslespill

Utvikler: Filet Group

Utgiver: Filet Group, XSEED Games, Marvelous USA, Inc.

Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettstedet



"The Big Catch har det lille ekstra. Det er vanvittig kult, har en fantastisk retroinspirert design og ser ut til å by på vanvittig varierte og silkemyke bevegelser, der det unike er fiskestangen, som brukes både som våpen og gripekrok."

The Expanse: Osiris Reborn



Sjanger: Action, RPG

Utvikler: Owlcat Games



<strong>Utgiver: Owlcat Games



Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettsiden



"Dette er det andre forsøket på å bringe The Expanse til spillverdenen etter at Telltale prøvde seg på serien. Owlcat ser ut til å gjøre et svært ambisiøst forsøk på noe som minner om Mass Effect."

The Spirit Lift



Sjanger: Roguelike, Deckbuilder

Utvikler: prettysmart games

Utgiver: prettysmart games

Slippdato: 27. januar

Lenke til nettsiden



"En roguelike kortstokkbygger som foregår på et hjemsøkt hotell på 90-tallet? Kan det bli noe bedre? Selvsagt kan det det, dette ser faktisk veldig lovende ut."

There Are No Ghosts at the Grand



Sjanger: Eventyr

Utvikler: Friday Sundae



<strong>Utgiver: Friday Sundae



Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettside



"Det er en stund siden vi så traileren som virkelig gjorde oss nysgjerrige på There Are No Ghosts at the Grand, så det må være på tide for oss å pusse opp hoteller om dagen og bekjempe spøkelser om natten? Vi tror det, og vi håper det."

Threads of Time



Genre:JRPG



Utvikler: Riyo Games



<strong>Utgiver: Humble Games



Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettsiden



"Et veldig ambisiøst JRPG som utspiller seg 2000 år før Kristus, men ikke bare det, spillets USP er at det foregår i forskjellige tidsepoker. Det er både middelalderfantasy og sci-fi, servert i fantastisk 2,5D-grafikk."

Thrifty Business



Genre: Simulering

Utvikler: Spellgarden Games

Utgiver: Spellgarden Games

Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettstedet



"Vi har vel alle en eller annen gang tenkt at det hadde vært fint å bytte karriere og starte vårt eget koselige lille loppemarked? Eller? Nei, faktisk ikke. Men det ser koselig ut, og 90-tallsestetikken passer som hånd i hanske."

Tides of Annihilation



Genre: Action, RPG



Utvikler:<strong> Eclipse Glow Games



<strong>Utgiver: Eclipse Glow Games



Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettsiden



"Tides of Annihilation ser utrolig stilig ut. Det har det AAA-utseendet som få indietitler klarer å oppnå. Men under overflaten ser det ut som et veldig kompetent spill. Vi krysser fingrene!"

TOEM 2



Sjanger: Eventyr, Plattformer

Utvikler: Something We Made



Utgiver:<strong> Something We Made, popagenda



<strong> Utgivelsesdato: Ukjent



Lenke til nettsiden



"Med TOEM 2 er det på tide med flere svart-hvitt-fotoeventyr. Det første spillet var koselig deluxe, og alt tyder på at oppfølgeren blir mer av det samme. Det sier vi definitivt ikke nei til."

Townseek



Genre: Eventyr

Utvikler: Wlhales And Games



<strong>Utgiver: Super Rare Originals, Gamersky Games



Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettstedet



"I et luftskip formet som en hai må du gjennomsøke land og hav, byer og landsbyer og hver eneste lille krok på jakt etter Sir Reginald Sharkingtons tapte arv. Det ser ut til å bli et ganske omfattende, men fremfor alt koselig eventyr."

Tukoni: Forest Keepers



Sjanger: Eventyr, Puslespill

Utvikler:Dream Operator



Utgiver:Dream Operator



Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettstedet



"Tukoni: Skogsskötare er det svenske ordet for skogvokter, men Forest Keepers høres litt kulere ut, og det er noe spillet trenger, for ellers ser det nesten for søtt ut. Et muntert puslespill-eventyr som passer perfekt til å spille med barna."

Unrecord



Sjanger: FPS, Action

Utvikler: DRAMA

Utgiver: DRAMA

Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettsiden



"De første bildene fra bodycam-spillet Unrecord tok internett med storm og gikk viralt. "Kan spill virkelig se så realistiske ut?" var spørsmålet, og vi gleder oss til å finne ut av det."

Valor Mortis



Sjanger: Sjelelignende, RPG

Utvikler: One More Level



<strong>Utgiver: Lyrical Games, One More Level



Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettstedet



"Skaperne av Ghostrunner bytter sjanger og prøver seg på den svært populære sjelespillsjangeren. I Valor Mortis inntar vi rollen som napoleonske soldater som står opp fra de døde og kjemper mot sjangertypiske, grusomme sjefer. Veldig lovende!"

Vampire Crawlers: Turbo Wildcard from Vampire Survivors



Sjanger: Action, Deckbuilder, Roguelike

Utvikler:poncle



Utgiver: poncle

Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettstedet



"Vampire Survivors endrer form og forlater sjangeren den var med på å forme (survivor-likes). Nå skal vi bygge spill, krype gjennom fangehull og kjempe mot sjefer, alt i den karakteristiske over-the-top-formelen som Survivors tilbød."

Wanderburg



Sjanger: Action, Roguelike

Utvikler: Randwerk

Utgiver: Randwerk

Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettstedet



"I Wanderburg glir du rundt i et slott på hjul. Ved å bokstavelig talt spise motstanderne dine kan du få det rullende slottet ditt til å vokse og bli sterkere. Det er et interessant premiss, og det kan fort bli veldig morsomt."

Witchbrook



Sjanger: Co-op, Simulering

Utvikler: Chucklefish, Robotality

Utgiver: Chucklefish

Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettstedet



"Vi har sett en rekke Stardew Valley-liknende spill på denne listen, og Witchbrook er sannsynligvis et av de mest etterlengtede. Nydelige piksler, en skole for hekser og et veldig ambisiøst eventyr."

ZWAARD



Sjanger: Action, Eventyr

Utvikler: Beleef Studios

Utgiver: Top Hat Studios, Inc.

Utgivelsesdato: Ukjent

Lenke til nettstedet



"Bygg det ultimate sverdet ved å lete etter deler i en postapokalyptisk verden. Jorden har blitt infisert av et mystisk høyteknologisk virus, og det er din jobb å rette opp i situasjonen."

Du finner de andre artiklene med flere hotte indies på disse lenkene: Del 1, Del 2 og Del 3.

Med alle spillene som er listet opp, mangler vi noen spesielle spill?