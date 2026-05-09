De ti flotteste omslagene: NES

10. Kid Icarus

Et av mine absolutte favorittspill på NES hadde også et av mine favorittomslag gjennom tidene, noe som forsterkes av det faktum at det var ett av bare to "sølvspill" (det andre var Metroid) som ble utgitt i begynnelsen av NES-generasjonen. Det er lekent, stilig og gir deg umiddelbart lyst til å sjekke ut hva slags spill det er. Pits eventyr begynte med andre ord allerede før du hadde satt kassetten inn i konsollen (og tatt den ut for å blåse på den igjen, og prøvd en gang til).

9. Zelda II: The Adventure of Link

Både The Legend of Zelda og Zelda II: The Adventure of Link hadde virkelig smarte og stilige omslag, der den luksuriøse gullfargen og det faktum at man kunne skimte en gullkassett gjennom et hull i fronten bidro vesentlig til helhetsinntrykket. Selv om mange liker skjoldmotivet i det første spillet, har jeg alltid syntes at oppfølgerens superkule sverd skilte seg mer ut, og den kontrasterende blåfargen i tittelen gir den en litt kulere følelse som passer perfekt til det som kanskje er Links tøffeste eventyr til dags dato.

8. Tetris

Selv om det digitale nå er utbredt, var det i de fysiske medienes tid viktig å ha virkelig gode omslag, slik at de ganske primitive pikslene skulle føles mer luksuriøse enn de var. I et rent puslespill var dette spesielt viktig, ettersom det ikke var noe barn ville ha (siden spill i hovedsak var en barnehobby på den tiden). Heldigvis fulgte Tetris med Game Boy ved lanseringen, noe som gjorde at det fant sitt publikum, og takket være et fantastisk NES-cover ble det også en hit på NES. Omslaget var så stilig at det ville passet som et maleri på et hvilket som helst kunstmuseum.

7. Super Mario Bros.

Det er kaotisk og actionfylt, og proppet med så mange herlige detaljer at du ikke kan unngå å dvele ved Marios første eventyr. Soppriket hadde ikke helt tatt form ennå, så Bowser er knapt gjenkjennelig, og de eneste du virkelig kan få øye på er Mario selv og en stakkars Goomba. Men dette gir omslaget en sjarm som det er vanskelig å motstå, spesielt siden det var her det hele virkelig begynte.

6. Life Force: Salamander

Hvis du sjekker ut artikkelen vår om Mega Drive-omslag, er den full av metalliske, kantede omslag som bare skriker hardrock. Det var datidens design, og det er fortsatt helt fantastisk. Vi så tegn til dette allerede under NES-æraen, og det beste eksemplet kommer fra det helt suverene, men noe glemte, Life Force: Salamander. Et av NES-æraens råeste, morsomste og mest vellydende spill, komplett med generasjonens kanskje beste co-op ... og også et av de flotteste omslagene.

5. Ice Climber

For mange var dette deres første møte med NES. Ice Climber fulgte med konsollen og bød på et herlig puslespill-plattformspill, som var på sitt aller beste med en Player 2, enten man spilte med eller mot hverandre. Få forsideillustrasjoner har noen gang tydeligere vist hva som skjuler seg blant alle enerne og nullene på kassettene enn dette typisk finurlige japanske spillcoveret.

4. Little Nemo: The Dream Master

Dette er et omslag som ikke skiller seg ut fra mengden før man ser nærmere på det. Det er en illustrasjon som er datidens beste Disney-plakater verdig, og den utstråler virkelig den klassiske 80-talls barnebokstemningen med sin koselige fargepalett og eventyrlige stemning. Jo mer du ser, jo mer forvirret blir du over hva den pyjamaskledde Nemo (hvis eventyr er basert på filmen Little Nemo: Adventures in Slumberland) egentlig holder på med, med flygende alligatorer, en vandrende seng, et sint tre og punk-snegler, et bilde som ville passet perfekt i ethvert koselig barnerom.

3. Mega Man

Mega Man fikk tre vidt forskjellige omslag da det ble lansert rundt om i verden: Et litt ordinært japansk med mangamotiver, et helt magisk stygt amerikansk og et bunnsolid europeisk. Det ser dystopisk og uhyggelig ut, og fikk i hvert fall meg til å føle at Mega Man var et spørsmål om liv og død, selv om jeg spilte som en ganske søt robotgutt på bare noen få piksler.

2. Castlevania

Et omslag der absolutt alle aspekter passer perfekt. Dracula ser tvers igjennom ond ut, Simon Belmont inviterer til action med pisken høyt hevet, og foran ham finner vi et episk fantasilandskap og det illevarslende slottet, som skulle bli en kultklassiker og danne grunnlaget for utallige oppfølgere og til og med anime. Det visste vi selvfølgelig ikke den gang, men alle som så omslaget, skjønte med en gang at det var noe helt spesielt, og selv i dag er det fabelaktig vakkert.

1. Super Mario Bros. 3

Etter at de to første Super Mario-spillene hadde forsider med mer action, valgte Nintendo noe litt mer stilfullt for den tredje utgaven. Mario kunne fly for første gang, og dette dominerte omslaget, komplett med en slående gul/oransje bakgrunn som virkelig fikk spillhyllene til å poppe da det ble utgitt. Resultatet ble et tidløst omslag som, i en ganske rotete tid, skilte seg ut som dristig og minneverdig, samtidig som det formidlet både glede og energi. Minimalisme før det ble en greie, rett og slett, og det absolutt beste omslaget i sin generasjon.