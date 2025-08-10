De tøffeste NPC-ene i videospill

HQ

I forrige uke gikk vi i Gamereactor-redaksjonen sammen for å fortelle deg alt om hvem vi anser som de kuleste hovedpersonene i videospill, og valgte ut en håndfull tidløse ikoner som står hode og skuldre over resten. I dag vender vi blikket bort fra karakterene du kontrollerer, og retter oppmerksomheten mot de som står på sidelinjen og bidrar til å løfte helhetsopplevelsen. Dette er de vi anser som de tøffeste NPC-ene.

Emile - Halo: Reach

Jeg kunne ærlig talt satt hele Noble 6 på denne listen. Teamet på Spartans som sørget for at hovedplottet i Halo -spillene kunne finne sted, og vi vil aldri glemme ofringen til våre Noble venner. Men Emile, det er bare noe med den hodeskallehjelmen, den altfor store dolken på skulderen og mangelen på samtale som gjør ham til en tøffing fra første stund på skjermen. Det faktum at han fortsatt knivstikker eliter mens han spør hvem som er nestemann, befester ham som det tøffeste medlemmet av Noble 6 og grunnen til at jeg alltid kommer til å huske Reach.

Blaidd - Elden Ring

Jeg er ingen furry, men det er noe umiddelbart kult med en fyr som har et ulvehode på kroppen. Med sin barske, walisiske stemme imponerer Blaidd uansett hvor du finner ham på Elden Ring, og det er lett å bli glad i denne tøffe fighteren når du følger ham gjennom Rannis oppdrag. Han hjelper deg med å ta Radahn, og er utrolig sterk med det massive storsverdet sitt. Når tiden er inne for å ta farvel med ham, kan du ikke unngå å føle et stort sår i hjertet over å se et så kult design bli tvunget til å svikte Ranni. Designet alene gjør kanskje at Blaidd vinner dagen mer enn noen spesielle ferdigheter, men han er fortsatt en tøffing i de fleste Elden Ring spilleres øyne.

Dette er en annonse:

Garrus Vakarian - Mass Effect

Det finnes ingen Shepard uten Vakarian. Garrus er vår mest lojale følgesvenn i Mass Effect -spillene. Fra det første til det tredje blir han med oss så lenge vi holder ham i live, og han er like tøff i alle tre. Fra tillitsfull og dyktig C-Sec-offiser i det første spillet til antihelten Archangel i det andre, er Garrus' historie dyp og nyansert, karakteren hans er uanstrengt engasjerende, og evnene hans i spillet gjør at han stort sett alltid er et must å ha med i gruppen. Det finnes følgesvenner som er sterkere i historien, men ingen av dem er like tøffe som Garrus. Med mindre det er slik du spiller Shepard, selvfølgelig.

Dette er en annonse:

Cayde-6 - Destiny 2

Nathan Fillion har spilt noen kule roller i løpet av karrieren, men en robotcowboy fra verdensrommet med et vidd like skarpt som hornet sitt... kom igjen. Cayde-6 er innbegrepet av alt som gjør Destiny til en tøff franchise. Han handler på egen hånd, finner kreative måter å løse oppgavene på, løper aldri fra en kamp og skyter ned fiender med stil, samtidig som han har et antrekk som får kollegene Ikora og Zavala til å se ut som annenrangs. Cayde-6 er kanskje den kuleste fyren i hele Destiny -universet, og ja, det inkluderer Drifter, Lord Shaxx, Mara Sov, og alles favoritt-sexy ikon, Sweeperbot.

Vex - The Elder Scrolls V: Skyrim

Det er en haug med Thieves Guild medlemmer som kan gjøre dette kuttet, da hver og en har elementer som gjør at de skiller seg ut for sin badassitude, men i våre øyne skiller en seg ut over resten: Vex. Vex lurer i skyggene, et portrett av ensomhet og verdighet, kjent for sine hensynsløse fornærmelser og spydige stikk hver gang du nærmer deg henne, og er en person du enten vil være eller være sammen med. Hvis du spurte den gjennomsnittlige Skyrim -spilleren om han eller hun kunne tenke seg å bytte Lydia mot Vex som følgesvenn, ville svaret vært enstemmig. Hva med å bytte Ysolda mot Vex som partner, like enstemmig. Men det er det som gjør Vex tøff, for hun er sin egen kvinne, hun er på sin egen vei i livet, og selv om du kanskje er Dragonborn, gir hun ærlig talt blaffen i det.

Mr Torque - Borderlands

Hvis vi snakker om tøffe NPC-er, kan vi ikke la være å ta med definisjonen av ordet; Borderlands' Mr Torque. Denne muskuløse, kjøtthjertede, eksplosjonselskende, luftgitarspillende karakteren lever og dør bokstavelig talt av uttrykket "badass", så mye at Gearbox laget en hel Borderlands 2 DLC oppkalt etter ham og hans favorittsted i verden, The Badass Crater of Badassitude. Mr Torque er kanskje en stereotyp og en satirisk kreasjon som ligner en vandrende biceps, men han er også morsom og minneverdig, og en fast bestanddel av Borderlands, i så stor grad at Gearbox har kodet familien hans inn i serien ved å introdusere oss for hans like sprø bestemor opp gjennom årene.