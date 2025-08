Den beste figuren fra The Fantastic Four: First Steps har nå fått sin egen ryggsekk

HQ

Loungefly har lansert en ny ryggsekk med den bedårende roboten H.E.R.B.I.E. fra The Fantastic Four: First Steps. Den elskelige følgesvennen til familien Reed i hverdagen er kanskje ikke den dyktigste krigeren, men matlagingskunnskapene hans er uten sidestykke, og når du ser på de lyse robotøynene hans, vil du bare beholde ham for alltid.

Den nye miniryggsekken er designet for å være en følgesvenn for daglige aktiviteter. H.E.R.B.I.E.-ryggsekken er laget av kunstskinn med metallisk glans for å gi den et robotaktig preg, og er 9 tommer bred, 10,5 tommer høy og 4,5 tommer dyp.

I tillegg til at utsiden av ryggsekken ser ut som en mini H.E.R.B.I.E., vil du aldri glemme hvem tilbehøret ditt er basert på, siden det innvendige fôret er fullt av bilder av roboten med navnet hans ved siden av. Miniryggsekken er tilgjengelig nå, til en pris av $ 80 fra Loungefly-butikken.

